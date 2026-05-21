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Accordi UE-USA e Mercosur: il grande squilibrio che penalizza l’Italia

Bruxelles piega la testa sui dazi con Washington e apre al Sudamerica. Un asse commerciale che salva l’industria tedesca ma rischia di spazzare via l’agricoltura e le PMI del nostro Paese. Ecco i veri numeri.

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Il trilogo concluso nelle ultime ore tra Commissione europea, Parlamento e Consiglio rappresenta molto più di un semplice passaggio tecnico. Con l’intesa raggiunta sull’attuazione dell’accordo commerciale UE-USA, Bruxelles ha deciso di eliminare gran parte dei dazi residui sui prodotti industriali americani e di ampliare le concessioni commerciali verso Washington, pur di evitare una nuova escalation tariffaria statunitense.

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La Commissione presenta il risultato come una vittoria diplomatica capace di “stabilizzare” il commercio transatlantico. La realtà è più complessa: l’Europa non sta imponendo condizioni agli Stati Uniti, sta cercando di limitare i danni. Washington aveva infatti minacciato nuovi aumenti tariffari su automobili, acciaio e derivati europei se Bruxelles non avesse ratificato rapidamente il pacchetto entro il 4 luglio 2026.

Il Parlamento europeo ha ottenuto alcune garanzie: clausole di sospensione, controlli periodici e una scadenza entro il 2029. Ma il nodo politico resta intatto. L’Unione europea continua a negoziare da posizione difensiva, concedendo aperture commerciali immediate in cambio della promessa americana di non peggiorare ulteriormente il quadro tariffario. Non è un accordo tra pari: è una tregua negoziata sotto pressione.

Per capire chi guadagna davvero da questa strategia commerciale bisogna guardare agli interessi industriali interni all’Unione. I Paesi del Nord Europa — Germania, Paesi Bassi, Belgio e in parte Scandinavia — restano i principali beneficiari di un modello fondato sull’export manifatturiero ad alta intensità tecnologica. Automotive tedesco, chimica avanzata, macchinari industriali, farmaceutica multinazionale e logistica portuale del Nord Europa hanno una capacità competitiva globale che permette loro di assorbire meglio la liberalizzazione commerciale.

L’Italia si trova invece in una posizione più fragile e contraddittoria. Da un lato, il nostro Paese dipende fortemente dall’export verso gli Stati Uniti: meccanica strumentale, farmaceutica, lusso, moda, agroalimentare premium e componentistica industriale hanno certamente interesse a evitare nuovi dazi americani. Dall’altro lato, però, l’Italia possiede un sistema produttivo molto più esposto rispetto ai partner nordici: agricoltura diffusa, PMI manifatturiere, trasformazione alimentare territoriale, distretti a basso margine e filiere che non hanno la stessa forza finanziaria e dimensionale dei grandi gruppi tedeschi o olandesi. Ed è qui che emerge il vero squilibrio europeo.

L’UE firma accordi commerciali che favoriscono soprattutto i grandi esportatori continentali, mentre scarica gli effetti della concorrenza globale sui sistemi produttivi più vulnerabili. In pratica, i vantaggi si concentrano nel cuore industriale del Nord Europa; i costi si distribuiscono soprattutto sulle economie mediterranee.

Il dato Eurostat è eloquente: nel 2025 la Germania ha rappresentato il 26,1% dell’export extra-UE di beni, più del doppio dell’Italia, ferma all’11,8%. È difficile pensare che una politica commerciale europea costruita su questi rapporti di forza possa risultare neutrale nei suoi effetti interni.

Non è quindi casuale che Berlino sia stata tra i governi più attivi nel sostenere sia il pacchetto commerciale con Washington sia la rapida approvazione del Mercosur. La Germania difende un modello economico costruito sull’export industriale globale: automotive, chimica, meccanica pesante e grandi gruppi multinazionali hanno tutto l’interesse a un abbattimento continuo delle barriere commerciali.

Il problema è che questa impostazione coincide sempre più con la linea strategica della Commissione europea. Bruxelles finisce così per riflettere soprattutto gli interessi delle economie più forti e integrate nelle catene globali del valore, mentre gli effetti sociali e produttivi della liberalizzazione vengono scaricati sui Paesi con tessuti economici più fragili e frammentati, come Italia, Spagna e parte del Mediterraneo europeo.

E ora passiamo al dossier Mercosur, che è ancora più delicato. Dal 1° maggio 2026 è entrata in applicazione provvisoria la componente commerciale dell’accordo UE-Mercosur con Brasile, Argentina, Paraguay e Uruguay. Bruxelles sostiene che l’intesa ridurrà o eliminerà dazi su gran parte dell’interscambio, aprendo spazi per auto, macchinari, chimica, farmaceutica e alcuni segmenti dell’agroalimentare europeo.

Anche qui, però, bisogna distinguere tra chi guadagna e chi rischia di pagare il prezzo. A beneficiare maggiormente saranno ancora una volta i grandi gruppi industriali esportatori: automotive tedesco, chimica europea, farmaceutica multinazionale e macchinari industriali. L’Italia potrà certamente ottenere vantaggi in alcuni segmenti del Made in Italy di fascia alta — vino, olio, produzioni DOP, meccanica agricola, macchinari alimentari — ma il problema riguarda l’impatto sistemico sull’intera filiera agroalimentare nazionale.

Le stesse istituzioni europee hanno dovuto prevedere clausole di salvaguardia e monitoraggio rafforzato per carne bovina, pollame, suino, zucchero, etanolo, riso, miele, mais e mais dolce. Questo significa che Bruxelles è perfettamente consapevole del rischio di destabilizzazione del mercato agricolo europeo.

Per l’Italia i comparti più vulnerabili sono concreti: allevamento bovino e suinicolo della Pianura Padana, filiera avicola del Nord-Est, produzione risicola piemontese e lombarda, mais e mangimistica, miele nazionale, trasformazione carni, piccola agricoltura mediterranea già schiacciata da costi energetici e normative europee.

Coldiretti ha segnalato che nei primi nove mesi del 2025 le importazioni agroalimentari italiane dai Paesi Mercosur sono aumentate del 17%, superando i 2,6 miliardi di euro. È un dato che rende il rischio meno teorico: l’apertura commerciale si innesta su flussi già in crescita, non su un mercato fermo.

Il paradosso è ormai evidente: Bruxelles impone agli agricoltori europei standard ambientali, fitosanitari e burocratici sempre più severi, salvo poi aprire il mercato a produzioni provenienti da Paesi dove quei vincoli sono significativamente inferiori. L’Europa chiede ai propri produttori standard da economia avanzata e li mette in concorrenza con economie che quegli standard non li sostengono.

Ed è questa la contraddizione strutturale della politica commerciale europea: da una parte, la Commissione chiede transizione verde, riduzione delle emissioni, limiti ai fitofarmaci, nuove regole sul benessere animale e costi produttivi crescenti; dall’altra, favorisce l’ingresso di merci prodotte con standard economici, energetici e normativi radicalmente differenti.

Il risultato è che il peso dell’adattamento ricade soprattutto sui sistemi produttivi territoriali più fragili. E l’Italia è esattamente uno di questi. La verità è che Bruxelles continua a concepire l’Europa come una piattaforma commerciale unica, ignorando le profonde differenze produttive interne. Il modello favorisce le economie più forti, capitalizzate e industrialmente integrate del Nord Europa. Le economie mediterranee, più frammentate e territoriali, finiscono invece esposte alla pressione simultanea della concorrenza globale, della transizione verde e della compressione dei margini produttivi.

L’Italia rischia quindi di trovarsi nella posizione peggiore: abbastanza industriale da subire le guerre commerciali globali, ma ancora troppo agricola e manifatturiera diffusa per reggere senza conseguenze una liberalizzazione permanente dei mercati.

Più che un mercato unico, il rischio è che l’Europa diventi un sistema che privatizza i benefici nel Nord industriale e socializza i costi nel Sud produttivo.

Se i vantaggi della globalizzazione europea continueranno a concentrarsi nelle economie più forti, mentre i costi industriali, agricoli e sociali verranno progressivamente scaricati sui Paesi più fragili, il problema non sarà più soltanto commerciale. Diventerà inevitabilmente un problema politico e strategico per la stessa sopravvivenza dell’equilibrio europeo.

Antonio Maria Rinaldi

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