Un ragazzino di Dallas ha deciso di investire il suo tempo in modo decisamente più ambizioso del seguire la squadra sportiva favorita o il proprio mito musicale. Aiden McMillan, studente dodicenne della Dallas Independent School District, ha costruito un reattore a fusione nucleare funzionante. E lo ha fatto lavorando tra una stanza degli ospiti in casa sua e il Launchpad, un laboratorio no-profit di West Dallas.

Come si arriva a un risultato simile prima ancora di iniziare le scuole superiori? Il percorso di Aiden non è stato un capriccio del fine settimana, ma un impegno durato quattro anni. A soli otto anni, ha iniziato a divorare testi di fisica nucleare, spinto unicamente dalla curiosità. Per due anni interi si è limitato a studiare la teoria, calcolare le variabili e comprendere i concetti, senza toccare un singolo pezzo di hardware.

I successivi due anni sono stati dedicati alla dura realtà della progettazione: sette prototipi falliti, pezzi smontati, valvole del vuoto capricciose e la complessa gestione di circuiti ad alta tensione. “Amavo il progetto, ma in certi momenti lo odiavo anche”, ha ammesso il ragazzo con una concretezza disarmante.

Che tipo di fusione ha ottenuto?

È bene chiarire subito un punto tecnico essenziale: Aiden non ha costruito un reattore in grado di alimentare il suo quartiere. Il suo dispositivo è un fusore (simile al classico modello Farnsworth-Hirsch), una macchina che consuma molta più energia di quanta ne produca.

Ecco i passaggi chiave del suo funzionamento:

Il vuoto: Si crea un ambiente privo di aria all’interno di una camera sigillata.

Si crea un ambiente privo di aria all’interno di una camera sigillata. L’iniezione: Vengono inseriti atomi di deuterio (un isotopo stabile dell’idrogeno).

Vengono inseriti atomi di deuterio (un isotopo stabile dell’idrogeno). L’accelerazione: Sfruttando campi elettrici ad alta tensione, gli atomi vengono accelerati a velocità estreme.

Sfruttando campi elettrici ad alta tensione, gli atomi vengono accelerati a velocità estreme. L’impatto: Gli atomi collidono con una forza tale da fondersi, rilasciando energia e neutroni.

La prova del successo non sta nella rete elettrica, ma nei contatori. Quando il deuterio si fonde, espelle neutroni. I rilevatori di Aiden hanno registrato queste particelle, e misurazioni indipendenti (come avviene nei laboratori professionali) hanno confermato il risultato.

Il fattore sicurezza e le parole di Aiden

Lavorare con alta tensione e radiazioni in una stanza di casa ha fatto suonare più di un campanello d’allarme. La madre del ragazzo ha preteso un’analisi dei rischi spietata e dettagliata prima di dare il via libera. Nessuna scorciatoia: la famiglia ha affrontato i problemi di sicurezza di petto, mitigando ogni rischio strutturale.

Le dichiarazioni di Aiden mostrano una visione lucida e per nulla infantile del suo lavoro: “Questa macchina non mi fa saltare più in alto. Non mi fa scrivere più velocemente. Non fa nulla per me nel quotidiano. Ma nel grande schema delle cose, la fusione, secondo me, è l’energia del futuro”. Una volta rilevati i neutroni, la reazione è stata emotiva: “Avevamo i neutroni! Mi veniva da piangere, era la fine di un viaggio lunghissimo“.

La storia di Aiden dimostra il potenziale dirompente dell’apprendimento autonomo. Le scuole forniscono le basi, ma oggi, grazie all’accesso illimitato alle informazioni e a comunità open-source, i giovani più motivati possono spingersi ben oltre i programmi ministeriali. Anzi spesso questi programmi, esendo “Inclusivi”, pèuniscono le persone più dotate scientificamente.

Avendo ottenuto la fusione a 12 anni, Aiden ha presentato domanda al Guinness World Records. Se validato, batterà il precedente primato di Jackson Oswalt, che ci riuscì quasi a 13 anni. Un risultato che non risolverà i nostri problemi energetici di domani, ma che ci dice molto su come la curiosità e il metodo possano forgiare menti brillanti già oggi.