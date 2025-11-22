Caracas e Mosca: patto d’acciaio sul petrolio fino al 2041. Sfida a Trump e alla US Navy

Il Parlamento venezuelano ha approvato una proroga di 15 anni delle joint venture petrolifere del Paese con le aziende russe, ha dichiarato il vicepresidente venezuelano Delcy Rodriguez su Telegram , mentre il Paese sudamericano rafforza la sua alleanza strategica con la Russia.

La proroga di 15 anni consente ora alle joint venture istituite nell’ambito dell’alleanza strategica energetica tra i due Paesi di continuare le loro attività fino al 2041, ha affermato Rodriguez, aggiungendo che si tratta di un passo fondamentale per lo sviluppo energetico del Venezuela.

“Nessun blocco illegittimo può superare la nostra forza energetica”, ha affermato il vicepresidente venezuelano.

La compagnia petrolifera statale venezuelana PDVSA ha joint venture con un’unità della società russa Roszarubezhneft che sviluppa due giacimenti petroliferi, Boqueron e Perija, nella parte occidentale del Venezuela.

Roszarubezhneft, di proprietà di un’unità del Ministero dello Sviluppo Economico russo, è stata costituita nel 2020. Dopo che gli Stati Uniti hanno sanzionato due unità di Rosneft per il commercio di petrolio venezuelano, Roszarubezhneft ha acquistato le attività venezuelane del gigante petrolifero russo controllato dallo Stato Rosneft.

Il rafforzamento dell’alleanza energetica tra Venezuela e Russia con la proroga di 15 anni delle joint venture arriva in un momento in cui i due paesi sono sottoposti a crescenti pressioni da parte degli Stati Uniti.

L’amministrazione Trump ha appena sanzionato Rosneft e il secondo produttore russo, Lukoil, mentre le portaerei statunitensi si sono spostate nei Caraibi, vicino alle acque venezuelane.

Nei giorni scorsi, gli Stati Uniti hanno spostato la USS Gerald R. Ford, la portaerei più avanzata al mondo, vicino al Venezuela, e il presidente degli Stati Uniti Donald Trump all’inizio di questa settimana ha dichiarato che non esclude l’invio di truppe statunitensi in Venezuela.

Poche ore dopo le dichiarazioni del presidente, Nicolas Maduro ha affermato di essere “pronto” a tenere colloqui faccia a faccia con i rappresentanti dell’amministrazione Trump.

Nel frattempo, le sanzioni statunitensi sulle operazioni globali dei colossi petroliferi russi Rosneft e Lukoil sono entrate in vigore ieri, con circa 48 milioni di barili di greggio Rosneft e Lukoil su petroliere che ora dovranno cercare nuove destinazioni. Nel frattempo gli USA hanno emesso una NOTAM per il Venezuela che mette in evidenza come il tempo stia per finire.

Domande e risposte

Perché estendere le joint venture proprio ora fino al 2041? L’estensione al 2041 è una mossa strategica per garantire stabilità a lungo termine agli investimenti russi in Venezuela, indipendentemente dalle fluttuazioni politiche a Washington. Serve a rassicurare Mosca che i suoi asset non verranno toccati e a segnalare agli USA che il Venezuela ha partner potenti disposti a restare per decenni, rendendo vano ogni tentativo di isolamento economico a breve termine.

Che cos’è esattamente Roszarubezhneft? È una società statale russa creata nel 2020 con l’unico scopo di rilevare gli asset venezuelani di Rosneft. Poiché Rosneft (che è quotata e ha partner internazionali) rischiava grosso con le sanzioni USA, il Cremlino ha spostato tutto sotto Roszarubezhneft, che essendo interamente statale e focalizzata sul Venezuela, è sostanzialmente immune alle pressioni economiche occidentali o al rischio reputazionale sui mercati finanziari.

Qual è il rischio reale di un intervento militare USA citato nel testo? Nonostante la retorica aggressiva e lo spostamento della USS Gerald R. Ford, un’invasione di terra rimane un’opzione estrema e costosa. La presenza militare serve più come deterrente e pressione psicologica per forzare la mano nei negoziati. Tuttavia, la disponibilità di Maduro a “colloqui” suggerisce che la minaccia militare viene presa sul serio a Caracas, usandola come leva per aprire canali diplomatici diretti.