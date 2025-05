Caos in Corea: cambiati tre Presidenti in poche ore

In Corea c’è stata un po’ di confusione, dopo che il facente Ffunzione di presidente, l’ex primo ministro Han Duck-soo ha dichiarato la sua candidatura a presidente venerdì, promettendo di ridurre il suo mandato a tre anni per modificare la Costituzione e utilizzare la sua esperienza economica per affrontare la crisi del commercio.

L’annuncio non era inaspettato, ma ha portato alle sue dimissioni per poter correre come futuro presidente.

A questo punto sono iniziati i problemi. Secondo prassi istituzionale avrebbe dovuto succedergli il Ministro delle Finanze, una figura che però non è gradita alla maggioranza del Parlamento, che ha minacciato di metterlo sotto inchiesta. Quindi, saggiamente, questo ministro si è dimesso da Facente Funzioni di Presidente pochi minuti dopo la sua nomina.

A partire da venerdì, il vice primo ministro e ministro dell’Istruzione Lee Ju-ho è diventato il nuovo presidente ad interim della Corea del Sud, dopo che l’ex ministro delle Finanze Choi Sang-mok, che era il secondo in linea di successione presidenziale, si è dimesso nella tarda serata di giovedì in seguito alla richiesta di impeachment dell’Assemblea nazionale.

Quindi nell’arco di un’ora la Corea ha avuto tre Presidenti, o meglio tre Facenti Funzioni presidenziali: Han Duck-soo, che si è dimesso per concorrere come presidente, Choi Sang-mok, durato qualche minuto, e quindi Lee Ju-ho, Ministro dell’Istruzione.

Tutto questo avviene dopo che il presidente Yoon Suk-yeol è stato costretto a dimettersi perché messo sotto impeachmente dalla Corte Costituzionale su richiesta del Parlamento.

Il Won sudcoreano ha preso l’ennesimo colpo rispetto al dollaro:

Il prossimo Presidente, che sarà eletto il prossimo 3 giugno, dovrà riformare un sistema politico che viene a mostrare i suoi limiti, oltre che affrontare la crisi causato anche dai dazi di Trump che colpiscono seccamente le esportazioni coreane. Le trattative con gli USA sono già in corsso, ma sarà necessario trovare un nuovo equilibrio commerciale fra le due parti, proabbilmente ccon l’export di LNG e prodotti agricoli americani.