Corea del Sud: il Presidente Yoon rimosso dalla carica. Elezioni presto

Venerdì a Seul la Corte Costituzionale ha confermato all’unanimità l’impeachment del Presidente Yoon Suk Yeol, rimuovendolo dall’incarico per la breve imposizione della legge marziale a dicembre.

Il verdetto, letto dal capo della corte ad interim Moon Hyung-bae e trasmesso in diretta televisiva, è entrato in vigore immediatamente, imponendo al Paese di tenere un’elezione presidenziale lampo per scegliere il successore di Yoon entro 60 giorni, che molti si aspettano cada il 3 giugno. Nei media coreani il cotraccolpo è stato tale che Kakaotalk, il sistema di messaggistica più utilizzato nel Paese, è saltato per un breve periodo di tempo.

Yoon è stato messo sotto impeachment dall’Assemblea nazionale controllata dall’opposizione a metà dicembre con l’accusa di aver violato la Costituzione e le leggi dichiarando la legge marziale il 3 dicembre, dispiegando truppe all’Assemblea nazionale per impedire ai legislatori di votare il decreto e ordinando l’arresto di politici.

“Gli effetti negativi sull’ordine costituzionale e le ripercussioni delle violazioni della legge da parte dell’imputato sono gravi e rendono i benefici della protezione della Costituzione con la destituzione dell’imputato più grandi delle perdite nazionali derivanti dalla destituzione del presidente”, ha dichiarato Moon.

Subentra l’ex primo ministro, facente funzioni di presidente. Elezioni anticipate presto

l presidente in carica Han Duck-soo ha giurato venerdì di garantire la stabilità della sicurezza nazionale e della diplomazia dopo la sentenza della Corte costituzionale che ha estromesso l’ex presidente Yoon Suk Yeol.

“In qualità di presidente ad interim, farò in modo che non ci sia un vuoto nella sicurezza nazionale o negli affari esteri e che (il Paese) mantenga una posizione di sicurezza ferma e incrollabile”, ha detto Han in un discorso nazionale trasmesso in televisione.

“Farò anche tutto ciò che è in mio potere per garantire che non ci siano interruzioni nell’affrontare questioni urgenti come le dispute commerciali e manterrò con fermezza l’ordine pubblico in modo che i nostri cittadini si sentano sicuri e protetti”.

Il primo ministro era stato sottoposto ad impeachmente, ma assolto dalla Corte Costituzionale con un voto a maggioranza.

Presto si terranno elezioni anticipate presidenziali. La costituzione richiede un periodo di 50 giorni fra l’annuncio e il giorno elettorale, per cui è probabile che queste si terranno a giugno, anche per far decantare politicamente la situazione.

Intanto il Won sudcoreano si è rivalutato sul dollaro, per la fine di qusta crisi politica:

Reazioni politiche e cosa perde Yoon

L’ex presidente Yoon si è scusato per non essere stato all’altezza delle aspettative dell’opinione pubblica dopo che il tribunale lo ha rimosso dall’incarico

Il leader dell’opposizione Lee Jae-myung ha espresso gratitudine all’opinione pubblica venerdì dopo che la Corte Costituzionale ha confermato l’impeachment, affermando che il “grande popolo della nazione” ha contribuito a recuperare la democrazia.

In un annuncio all’Assemblea nazionale, Lee, del principale partito democratico di opposizione (DP), ha espresso il suo “più profondo rispetto e gratitudine” alle persone che hanno protetto i valori della “nostra repubblica democratica”.

“L’estromissione di un presidente in carica per la seconda volta è una tragedia nella storia della nostra Costituzione che non deve mai più ripetersi”, ha dichiarato. “Tutti noi della sfera politica, me compreso, dovremmo riflettere profondamente e sentire un senso di responsabilità”.

L’ex presidente Yoon Suk Yeol, che in circa tre anni è passato in modo drammatico dalla carica di procuratore alla presidenza, è diventato il secondo presidente della nazione a essere formalmente rimosso dall’incarico, con la sua dichiarazione a sorpresa di legge marziale che ha scosso la nazione per mesi e ha approfondito la polarizzazione politica.

Yoon perde anche tutti i suoi benefici presidenziali. I presidenti sudcoreani che completano il loro mandato quinquennale ricevono un trattamento speciale, come una pensione pari al 95% del loro stipendio, uno staff di quattro persone, il supporto per le cure mediche, un ufficio e un progetto presidenziale commemorativo.

Con la sua estromissione a metà mandato, Yoon non riceverà tali benefici e non potrà più essere sepolto in un cimitero nazionale.