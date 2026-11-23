Droni marini colpiscono la moderna corvetta classe “Merkury” e il cargo Ascalon nel porto di Haftar. Mosca prepara la risposta, mentre i noli marittimi e le rotte del nostro gas rischiano di saltare sotto gli occhi della Marina Militare.

L’esplosione all’alba nel porto di Bengasi manda in fumo ogni residua illusione di un Canale di Sicilia al riparo dalla guerra. Una corvetta russa colata a picco dentro la darsena, un cargo logistico centrato in mare aperto e il conflitto tra Kiev e Mosca che tracima ufficialmente sulle coste del Nord Africa. Tutto questo accade a poche centinaia di chilometri dalla Sicilia, proprio davanti alla porta di casa nostra.

Il blitz all’alba nel porto di Haftar

Nella notte tra sabato e domenica 22 novembre 2026, un attacco coordinato ha colpito al cuore la presenza militare russa in Cirenaica. La corvetta missilistica Merkury (o Mercury) (Progetto 20380 Steregushchiy), un gioiello da poco entrato in servizio nella Flotta del Mar Nero, si trovava ormeggiata a Bengasi per rifornirsi di cibo e carburante prima di rientrare in patria.

Russia lost the Merkury’ last night, a Steregushchiy class corvette worth $257 million dollars pic.twitter.com/iCih50Xy7Y — Open Source Intel (@Osint613) November 22, 2026

I droni marini suicidi sono riusciti a penetrare nella rada del porto. Le immagini satellitari mostrano l’unità navale quasi interamente capovolta, con la sola prua che emerge dalle acque e una densa colonna di fumo nero. Secondo gli analisti navali indipendenti, la nave è da considerarsi distrutta e irrecuperabile.

BREAKING: New videos show Ukrainian naval drones striking Russian military-linked cargo vessels off the coast of Benghazi in Libya right now. The attacks come just 12 hours after the Ukrainians sank the 105-meter-long Russian Navy corvette Merkury in the Port of Benghazi. pic.twitter.com/TpJb5bqZ5O — Visegrád 24 (@visegrad24) November 22, 2026

Quasi in contemporanea, a poche miglia dalla costa libica, un altro drone ha centrato il cargo russo Ascalon. La nave viaggiava a fari spenti e con i sistemi di tracciamento spenti dopo aver passato Gibilterra nove giorni prima. L’imbarcazione fa parte del cosiddetto Syrian Express, la spola logistica con cui Mosca trasferisce armi e rifornimenti pesanti verso la Siria e l’Africa. Il cargo è stato investito dalle fiamme, ma è rimasto a galla.

Unità colpita Tipologia Esito dell’attacco Ruolo strategico Mercury Corvetta missilistica (2023) Capovolta e parzialmente affondata Controllo navale e scorta Ascalon Nave cargo Ro-Ro Danneggiata da incendio a bordo Logistica militare (Syrian Express)

Il bilancio umano parla di una decina di feriti tra militari russi e personale portuale libico, anche se questo non è ufficialmente confermato, anzi le autorità locali negano vittime.

Da Mosca è decollato d’urgenza un aereo cargo Ilyushin Il-76 del Ministero delle Emergenze, atterrato a Bengasi per evacuare i feriti più gravi e portare i primi periti militari sul posto.

Footage filmed from a Libyan National Army Air Force helicopter shows a Ukrainian surface drone hitting a Russian military-linked cargo vessel off Benghazi earlier. pic.twitter.com/HYPHSpQirR — Open Source Intel (@Osint613) November 22, 2026

La mano di Kiev nel cortile di Tripoli

Nessuno ha rivendicato l’operazione in via ufficiale, ma tutti gli indizi portano a Kiev. L’intelligence militare ucraina opera da tempo nella Libia occidentale, controllata dal governo di Tripoli. Le autorità libiche locali, del generale Haftar parlano di numerosi droni armati catturati in mare.

Lo scambio sul campo appare chiaro: gli ucraini forniscono addestramento e tecnologie alle milizie locali, ricevendo in cambio basi di lancio e copertura logistica per colpire gli assetti russi nel Mediterraneo. Il governo di Bengasi, guidato dal generale Khalifa Haftar e protetto dal Cremlino, ha protestato parlando di violazione della sovranità, ma non è riuscito a fermare i barchini esplosivi.

Sotto il naso della Marina Militare italiana

Mentre la Libia si trasforma nel poligono di tiro di una guerra per procura, l’Italia guarda l’orizzonte con un misto di imbarazzo e passività. L’attacco è avvenuto a un passo dalle rotte battute dalla Marina Militare, che nel Mediterraneo centrale schiera navi, radar e missioni di sorveglianza.

Vedere un porto libico trasformato in un cimitero navale per mano di droni marini dimostra che la sicurezza delle acque attorno all’Italia non è più garantita. Se piccoli scafi carichi di esplosivo possono colpire indisturbati navi da guerra in banchina, qualunque rotta commerciale diventa vulnerabile.

Le ricadute economiche: noli, polizze e la minaccia sul gas

Le conseguenze pratiche per l’economia italiana ed europea rischiano di essere immediate e pesanti:

Esplosione delle polizze navali: I Lloyd’s e i grandi riassicuratori internazionali alzano all’istante i premi per il rischio di guerra (War Risk Premium) per tutto il Mediterraneo meridionale. Ogni nave commerciale che porta materie prime nei porti italiani vedrà salire i costi di trasporto, scaricando i rincari sui prezzi al consumo.

I Lloyd’s e i grandi riassicuratori internazionali alzano all’istante i premi per il rischio di guerra (War Risk Premium) per tutto il Mediterraneo meridionale. Ogni nave commerciale che porta materie prime nei porti italiani vedrà salire i costi di trasporto, scaricando i rincari sui prezzi al consumo. Minaccia diretta al gas libico: A poca distanza dalle zone colpite si trovano i terminal di Mellitah e il gasdotto Greenstream, l’infrastruttura strategica con cui l’ENI rifornisce l’Italia. Un’estensione della guerriglia navale verso ovest metterebbe a rischio miliardi di metri cubi di metano essenziali per le nostre centrali e per le fabbriche del Nord.

A poca distanza dalle zone colpite si trovano i terminal di Mellitah e il gasdotto Greenstream, l’infrastruttura strategica con cui l’ENI rifornisce l’Italia. Un’estensione della guerriglia navale verso ovest metterebbe a rischio miliardi di metri cubi di metano essenziali per le nostre centrali e per le fabbriche del Nord. Rotte commerciali deviate: Se il Canale di Sicilia e il Golfo della Sirte vengono percepiti come acque insicure, il traffico mercantile tenderà a evitare l’area, indebolendo il ruolo logistico dei porti del Mezzogiorno come Gioia Tauro e Taranto.

L’incognita della risposta di Mosca

Mosca ha incassato un colpo durissimo sul piano dell’immagine e delle capacità militari, oltre ad aver subito delle vite di marinai. Perdere una nave da guerra nuovissima a migliaia di chilometri dalla Crimea toglie al Cremlino la certezza di avere un porto sicuro in Africa.

La reazione russa arriverà, ma difficilmente prenderà la forma di una battaglia navale aperta in mare, anche perché non è ben chiaro contro chi o cosa. È molto più probabile una risposta asimmetrica: operazioni coperte contro le basi di Tripoli, pressione sui flussi migratori in partenza dalla Cirenaica per destabilizzare l’Italia, oppure azioni di disturbo sui cavi sottomarini per dati ed energia che collegano l’Europa al Nord Africa.

Ovviamente questi pericoli richiederanno un aumento dell’attività della Marina Militare, e sarebbe molto, ma molto, meglio ,che queste operazioni avvenissero ben lontane dai nostri mari.