Un’azienda americana ha appena risolto uno dei problemi più costosi della tecnologia moderna: portare energia per anni dove nessuno può cambiare una pila o mettere un generatore.

Zeno Power, società con sede a Seattle, ha completato un test di due settimane in mare aperto nello stato di Washington. Il suo prototipo di batteria nucleare marittima ha prodotto più di 20 watt di elettricità direttamente sul fondale marino. È la prima volta che un generatore Stirling riscaldato elettricamente riesce in questa impresa.

La prova non ha ancora usato materiale radioattivo. Gli ingegneri hanno sostituito il combustibile con una resistenza elettrica per verificare la tenuta dei materiali, il recupero del dispositivo e il funzionamento del sistema di conversione. Il prossimo passo sarà un test radiologico in vasca controllata, con l’obiettivo di schierare la prima unità operativa già nel 2027.

Come funziona il motore Stirling sott’acqua

Il cuore del sistema di Zeno Power è un motore Stirling. A differenza dei classici generatori termoelettrici a radioisotopi, che trasformano il calore in corrente in modo diretto ma con rese modeste, il motore Stirling scalda e raffredda un gas chiuso in un cilindro.

Il gas si espande e si contrae, creando un movimento meccanico che genera elettricità. Il risultato è un’efficienza molto più alta: a parità di combustibile radioattivo, si ottiene molta più energia utile.

Lindsey Boles, responsabile prodotto di Zeno Power, ha spiegato che vedere il sistema scendere sul fondale, produrre corrente e tornare in superficie senza intoppi dà fiducia per la fase radiologica. Tra un progetto sulla carta e un apparecchio che regge la pressione dell’oceano, del resto, passa sempre una certa differenza.

Batteria nucleare o reattore? Una differenza decisiva

Quando si parla di nucleare sott’acqua, molti pensano subito a un sottomarino atomico o a una centrale in miniatura. In realtà, una batteria nucleare e un reattore nucleare sono due oggetti completamente diversi.

Caratteristica Batteria nucleare (a radioisotopi) Reattore nucleare (a fissione) Principio fisico Decadimento radioattivo naturale Reazione a catena controllata Potenza tipica Da pochi watt a qualche centinaio di watt Da milioni a miliardi di watt (megawatt/gigawatt) Rischio di fusione Assente: non c’è reazione a catena Gestito con complessi sistemi di sicurezza Impiego ideale Sensori remoti, sonde spaziali, fondali Reti elettriche, navi, impianti industriali

La batteria nucleare non spezza gli atomi con una reazione a catena. Sfrutta semplicemente il calore che alcuni isotopi radioattivi, come lo stronzio-90, emettono in modo naturale mentre decadono nel corso degli anni. Non può “esplodere” né andare fuori controllo, e non ha bisogno di personale a bordo per essere gestita.

Perché questa tecnologia pesa sull’economia reale

Qui entrano in gioco i conti economici, che sono molto meno romantici della fisica ma decidono il successo di ogni innovazione. Oggi i cavi sottomarini per le telecomunicazioni, i sensori acustici e le stazioni di monitoraggio operano a migliaia di chilometri dalla costa.

Alimentarli con batterie normali significa inviare navi appoggio e squadre specializzate per sostituirle di continuo. Stendere cavi di alimentazione dedicata costa ancora di più. Una batteria nucleare compatta taglia alla radice i costi operativi e di manutenzione, garantendo energia continua per anni in ambienti ostili.

Non a caso, nel consiglio di Zeno Power siede l’ammiraglio John M. Richardson, ex capo delle operazioni navali statunitensi. Come ha sottolineato lo stesso Richardson, la competizione sui mari sta crescendo e sorvegliare in modo costante le infrastrutture critiche sui fondali è diventato indispensabile.

Un progetto ben finanziato

C’è un ultimo dettaglio che merita attenzione. Zeno Power ha già raccolto oltre 165 milioni di dollari: 105 milioni arrivano da investitori privati, ma ben 60 milioni provengono da contratti diretti con il Pentagono e la NASA. Zeno Power ha infatti già assicurato la propria fornitura di combustibile nucleare e aperto un impianto radiologico per la produzione in serie. Questo significa che queste batterie avanzate ad alta durata saranno disponibili presto e in una scala praticamente industriale.

Se il calendario verrà rispettato, dal 2027 le batterie nucleari passeranno dai laboratori ai fondali marini e poi alla superficie della Luna. Un piccolo generatore da 20 watt potrebbe sembrare poca cosa rispetto a una centrale elettrica, ma nell’economia delle infrastrutture strategiche vale molto più di quanto pesi e permette di far funzionare una tecnoligia avanzata che vive di sensori.