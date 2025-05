Il dottor Jay Bhattacharya, è stato nominato da Trump direttore del National Institutes of Health (NIH), l’ente federale statunitense principale responsabile per la ricerca biomedica pubblica, nel settore il maggiore al mondo.

Quando il dottor Jay Bhattacharya ha tenuto un discorso al NIH ha scatenato un’ondata di polemiche durante un incontro con i dipendenti, suggerendo che il COVID-19 potrebbe essere originato da un laboratorio di Wuhan e che l’NIH potrebbe aver contribuito a finanziarne la ricerca. Le sue parole sono state così dure per alcuni dei presenti che, addirittura, hanno abbandonato la sala, ovviamente offesi. Eppure è un tema di cui si parla liberamente da anni.

Lunedì, durante un’assemblea interna, Bhattacharya ha dichiarato: “È possibile che la pandemia sia stata causata da ricerche condotte dall’uomo, ed è anche possibile che l’NIH abbia parzialmente finanziato tali ricerche.” Questo commento ha provocato l’immediata reazione di numerosi dipendenti, alcuni con mascherine, che hanno abbandonato la sala. Mentre uscivano, Bhattacharya ha gridato loro: “Bello avere la libertà di parola, prego, ragazzi.”

