Anche la Germania si accorge che le infrastrutture energetiche strategiche non possono essere lasciate in balia della frammentazione privata. Secondo indiscrezioni dell’Handelsblatt, il ministro delle Finanze Lars Klingbeil (SPD) starebbe valutando l’ingresso dello Stato nel gestore di rete Amprion tramite la banca pubblica KfW. L’obiettivo sullo sfondo è ambizioso: rispolverare il vecchio progetto di una Netz AG, ovvero una regia pubblica capace di coordinare tutte le reti elettriche tedesche. Una mossa decisamente tardiva, ma che segna almeno un primo segnale di pragmatismo da parte di Berlino.

Il nodo Amprion e il paradosso di RWE

La scintilla è scattata la scorsa settimana, quando Klingbeil, in veste di leader socialdemocratico, ha visitato la centrale operativa principale di Amprion a Brauweiler, vicino a Colonia. Secondo tre fonti informate, sul tavolo sarebbe finita proprio l’ipotesi di una partecipazione pubblica.

L’iniziativa stride però con i recenti movimenti azionari. Il colosso RWE ha infatti portato la propria quota in Amprion al 58%, mentre il resto del capitale resta frammentato tra assicurazioni e fondi pensione (Versorgungswerke). Qui serve un chiarimento essenziale: RWE non è un gestore di rete, ma il più grande produttore elettrico tedesco, attivo su eolico, solare, gas, biomassa e trading. Dopo la riorganizzazione del 2018 il gruppo ha progressivamente ceduto le attività di rete; la sua quota in Amprion è quindi un puro investimento finanziario mirato ai dividendi, non gestione operativa.

Un ingresso della KfW, con un aumento di capitale che diluisse le altre partecipazioni, farebbe perdere a RWE la maggioranza, ipotesi accolta con freddezza dal gruppo. Non a caso, dopo il silenzio iniziale di RWE, Amprion e Finanze, sono arrivate le frenate di rito: il Ministero dell’Economia ha negato «riflessioni concrete» o colloqui in corso, e lo stesso dicastero di Klingbeil ha precisato che «al momento» non si pianifica alcun acquisto. In politica, si sa, l’avverbio “al momento” dura lo spazio di un mattino.

Quattro gestori per un solo Paese: il mosaico tedesco

Per capire perché Berlino si muova così affannosamente, bisogna guardare alla struttura anomala della rete tedesca. A differenza dell’Italia, dove la trasmissione è unificata, la Germania divide l’alta tensione in quattro zone affidate ad altrettante società:

Gestore di rete Area di competenza Quota statale (via KfW) 50Hertz Germania settentrionale e orientale 20% Amprion Germania occidentale e sud-occidentale 0% (58% RWE) TenneT Germany Dallo Schleswig-Holstein fino alla Baviera 25,1% TransnetBW Gran parte del Baden-Württemberg 24,95%

Dopo l’ingresso federale in TenneT Germany concretizzato all’inizio del 2026, Amprion rimane l’unico operatore privo di capitale pubblico. Senza una sedia nel suo consiglio, Berlino non può imporre alcun coordinamento nazionale.

Un risveglio tardivo rispetto a Francia e Italia

Viene spontaneo chiedersi come abbia potuto la prima potenza industriale europea affrontare una transizione energetica da centinaia di miliardi senza controllare i propri cavi elettrici. La Francia ha nazionalizzato al 100% EDF, blindando produzione e rete; l’Italia dispone di un operatore unico nazionale a forte presidio pubblico. La Germania, invece, si ritrova con un rompicapo societario molto più complesso.

Il mercato, da solo, non costruisce dorsali elettriche a costi sostenibili per famiglie e fabbriche. Il tentativo di Klingbeil, per quanto ancora acerbo e frenato dalle tensioni interne al governo, dimostra che persino a Berlino il dogma dell’astensionismo statale sta cedendo il passo alla realtà fisica dei monopoli naturali. Tardi, forse troppo tardi per evitare i costi già scaricati sulle bollette tedesche, ma meglio un intervento parziale oggi che il caos energetico domani.