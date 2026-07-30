Balneari, il caso che mette alla prova la credibilità dell’Unione europea

L’ordinanza della Corte di giustizia dell’Unione europea del 10 luglio 2026 (causa C-574/25) segna un passaggio destinato ad andare ben oltre la vicenda delle concessioni balneari. Non è in discussione soltanto il futuro di migliaia di imprese italiane. È in discussione un principio essenziale dell’ordinamento europeo: il rispetto dell’equilibrio tra le competenze dell’Unione e quelle degli Stati membri.

Per anni il dibattito è stato ridotto allo slogan secondo cui le concessioni balneari avrebbero dovuto essere necessariamente messe a gara in applicazione della direttiva Bolkestein. La realtà giuridica è molto più articolata.

La direttiva non impone automaticamente procedure concorrenziali per tutte le concessioni. L’obbligo presuppone che la risorsa naturale sia effettivamente scarsa. Proprio su questo punto la Corte ha fornito un chiarimento di particolare rilievo: l’accertamento della scarsità deve essere compiuto dalle autorità nazionali sulla base della situazione concreta, restando soggetto al controllo del giudice nazionale. Si tratta di un principio che restituisce centralità al metodo previsto dal diritto dell’Unione, fondato sulla valutazione dei fatti e non su presunzioni astratte.

L’Italia tale ricognizione l’ha già effettuata attraverso la mappatura del demanio marittimo, giungendo alla conclusione che non ricorrono condizioni tali da giustificare un’applicazione generalizzata delle gare. Questa valutazione può essere discussa e, se del caso, contestata con argomentazioni tecniche e giuridiche. Ciò che non appare coerente con il quadro delineato dalla Corte è ignorarla o sostituirla con un giudizio meramente discrezionale.

È proprio qui che emerge il vero nodo della vicenda.

La Commissione europea è il custode dei Trattati e svolge una funzione essenziale per il corretto funzionamento dell’Unione. Proprio per questo la sua azione deve rimanere coerente con l’interpretazione del diritto fornita dalla Corte di giustizia, cui spetta assicurarne l’applicazione uniforme. Quando la giurisprudenza chiarisce i criteri interpretativi di una disciplina, è fisiologico attendersi che anche l’azione della Commissione si adegui a quel quadro.

La questione dei balneari assume così un valore che supera il settore interessato. Se una nuova interpretazione della Corte incide sui presupposti giuridici di una procedura d’infrazione, è ragionevole attendersi un riesame della posizione assunta dalla Commissione. Diversamente, il rischio è quello di alimentare la percezione di un esercizio delle competenze sempre più estensivo, con una progressiva compressione degli spazi di valutazione che il diritto dell’Unione continua a riconoscere agli Stati membri.

Le conseguenze non sono soltanto istituzionali. Migliaia di imprese operano da anni in una situazione di incertezza che scoraggia investimenti, programmazione e sviluppo. È difficile conciliare questa instabilità con il principio della certezza del diritto, che costituisce uno dei fondamenti del mercato unico europeo e della tutela dell’affidamento degli operatori economici.

Esiste inoltre una specificità italiana che non può essere ignorata. L’estensione delle coste, la conformazione del demanio marittimo e il modello di sviluppo del turismo balneare rendono necessario un accertamento fondato sulla realtà concreta del territorio nazionale, non su automatismi validi indistintamente per tutti gli Stati membri. È questa la logica che ispira il principio di sussidiarietà e che la stessa giurisprudenza europea richiama quando impone di valutare caso per caso la sussistenza della scarsità della risorsa.

Per queste ragioni la Commissione europea dovrebbe procedere a un riesame della procedura d’infrazione nei confronti dell’Italia alla luce dei chiarimenti forniti dalla Corte. Qualora ritenesse comunque di mantenerla aperta, sarebbe chiamata a indicare con precisione le ragioni giuridiche per cui la valutazione effettuata dalle autorità italiane non possa essere considerata conforme ai criteri indicati dalla stessa Corte.

La vicenda dei balneari, dunque, non riguarda soltanto una categoria economica. Riguarda il modo in cui l’Unione europea interpreta se stessa. Un’Europa forte non è quella che accentra ogni decisione, ma quella che rispetta i Trattati, riconosce il ruolo delle proprie istituzioni e non trasforma l’integrazione europea in un processo di progressiva espansione delle competenze amministrative. La credibilità dell’Unione si misura anzitutto dalla sua capacità di applicare il diritto con coerenza, equilibrio e rispetto delle prerogative che i Trattati continuano ad attribuire agli Stati membri.

Antonio Maria Rinaldi