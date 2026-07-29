Attacco agli impianti Saudi Aramco: la raffineria di Jazan va KO e la crisi dei carburanti rischia l’escalation

Cattive notizie per il mercato dei carburanti, che si trova ad affrontare un altro taglio nell’offerta. Saudi Aramco ha chiuso la sua raffineria di Jazan, con una capacità di 400.000 barili al giorno, il 27 luglio dopo che un attacco degli Houthi ha danneggiato l’impianto, secondo una nota dell’IIR visionata da Reuters.

L’IIR ha affermato che l’attacco ha danneggiato il complesso a ciclo combinato con gassificazione integrata e il parco serbatoi della raffineria. Il completamento dei lavori di riparazione è previsto, in via indicativa, entro il 15 agosto.

Il termine “in via indicativa” sta svolgendo un ruolo piuttosto eroico in questo contesto.

L’attacco è avvenuto sabato e un video verificato da Reuters mostrava un’enorme colonna di fumo che si alzava dalla raffineria. Il portavoce militare degli Houthi, Yahya Saree, ha dichiarato che il gruppo ha colpito anche gli impianti di Aramco a Yanbu. Saudi Aramco non ha rilasciato commenti sui danni né sul calendario di riavvio.

A tank at Saudi Aramco’s Jazan oil refinery appeared to be on fire in satellite images taken after Yemen’s Houthis claimed to attack the plant over the weekend https://t.co/Osu8Xz9JXF — Bloomberg (@business) July 27, 2026

Un fermo di meno di tre settimane potrebbe non sembrare catastrofico. Ma Jazan non viene messa fuori servizio in un mercato dei carburanti normale. Le forniture di benzina, diesel e carburante per aerei erano già limitate, le scorte erano già esigue e i margini di raffinazione erano già saliti a livelli record .

Il greggio si è dimostrato straordinariamente flessibile durante la guerra del Golfo. Può essere dirottato, stoccato su petroliere, venduto a prezzo scontato o spedito attraverso un altro porto. Il carburante finito è meno flessibile. Deve prima passare attraverso una raffineria effettivamente operativa.

Jazan sottrae 400.000 barili al giorno a tale capacità, almeno per ora.

E poi c’è Yanbu. L’Arabia Saudita ha fatto ampio ricorso al porto sul Mar Rosso per trasportare il greggio aggirando lo Stretto di Hormuz. Questa soluzione alternativa ha contribuito a mantenere il flusso di petrolio mentre la rotta del Golfo era interrotta. Un attacco degli Houthi a Yanbu suggerisce che la guerra potrebbe ora seguire questa soluzione alternativa verso ovest.

Domenica la Russia ha offerto una buona notizia, affermando che diverse raffinerie avevano ripreso l’attività e che la sua crisi dei carburanti si stava attenuando. Nonostante ciò, il divieto di esportazione di gasolio imposto da Mosca rimane in vigore, gli attacchi ucraini continuano e alcune regioni russe continuano a registrare carenze di carburante.

Quindi sì, la capacità di raffinazione sta tornando in Russia. Ora in Arabia Saudita sono venuti a mancare 400.000 barili al giorno.

Il mercato del greggio ha trascorso mesi alla ricerca di vie alternative. Il mercato dei carburanti ne ha meno a disposizione. Non è possibile deviare il percorso aggirando una raffineria che non è in funzione, bisogna che, in qualche modo, altrove, questa capacità venga compensata, o sono guai.