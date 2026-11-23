Basta un ritardo di poche ore o una casella non compilata online per mandare in fumo migliaia di euro di incentivi all’assunzione. Dal 1° dicembre 2026 scatta una tagliola silenziosa per le imprese italiane: chi assume usufruendo degli sgravi contributivi previsti dalla legge, ma dimentica di registrare preventivamente l’offerta di lavoro sulla piattaforma ministeriale SIISL, perde il diritto allo sconto fiscale. Senza appello e senza possibilità di sanare il passato.

La novità chiude la fase sperimentale e trasforma quello che sembrava un semplice portale di incontro tra domanda e offerta in un severo casello burocratico. Lo Stato concede l’agevolazione, ma pretende in cambio che ogni singola posizione aperta passi dai server centrali prima della firma del contratto.

La corsa a ostacoli per non perdere gli sconti

Per i datori di lavoro la procedura richiede una coordinazione millimetrica tra ufficio personale, intermediari e buste paga. Non basta più trovare il lavoratore e comunicare l’avvio del rapporto: il percorso ora prevede passaggi obbligati e concatenati.

Pubblicazione preventiva dell’annuncio: L’azienda o il consulente del lavoro delegato deve inserire la ricerca di personale (la cosiddetta vacancy) sul portale SIISL (siisl.lavoro.gov.it). I dati inseriti devono coincidere perfettamente con la successiva Comunicazione Obbligatoria (mansione, orario, inquadramento).

L’azienda o il consulente del lavoro delegato deve inserire la ricerca di personale (la cosiddetta vacancy) sul portale SIISL (siisl.lavoro.gov.it). I dati inseriti devono coincidere perfettamente con la successiva Comunicazione Obbligatoria (mansione, orario, inquadramento). Rilascio dell’ID identificativo: Il portale ministeriale genera un codice univoco a 18 cifre che identifica la posizione aperta.

Il portale ministeriale genera un codice univoco a 18 cifre che identifica la posizione aperta. Inserimento nel flusso UNIEMENS: Tale codice ID deve essere obbligatoriamente riportato nella denuncia contributiva mensile inviata all’INPS. Senza questa corrispondenza incrociata, il sistema respinge lo sgravio.

Situazione Adempimento SIISL Esito sull’incentivo Pubblicazione tempestiva Prima dell’assunzione o contestuale Agevolazione riconosciuta per l’intera durata Pubblicazione tardiva Effettuata nei mesi successivi all’assunzione Beneficio valido solo dal mese di inserimento (mesi precedenti persi) Mancata pubblicazione Annuncio mai inserito sul portale Revoca totale del beneficio contributivo Trasformazione a tempo indeterminato Rapporto già in essere Esclusa dall’obbligo (nessun passaggio su SIISL)

L’inghippo del ritardo: niente recuperi retroattivi

Il punto più critico riguarda le tempistiche. Se l’azienda assume il dipendente e solo in un secondo momento si accorge di non aver inserito la posizione sul SIISL, il danno economico è immediato.

La norma stabilisce infatti che la pubblicazione tardiva fa decorrere il beneficio soltanto a partire dal mese in cui l’annuncio viene effettivamente caricato. I mesi trascorsi tra l’ingresso del lavoratore e la registrazione online non possono essere recuperati in alcun modo. Una punizione severa, soprattutto per le piccole realtà che gestiscono le pratiche con risorse limitate.

Le ricadute economiche: il paradosso della burocrazia occupazionale

Dal punto di vista pratico, questa misura trasforma una politica di sostegno all’occupazione in un potenziale campo minato amministrativo. Invece di alleggerire il cuneo fiscale per favorire la domanda di lavoro e la crescita dei salari reali, si introduce un vincolo procedurale rigido.

I consulenti del lavoro e i Centri per l’Impiego si trovano caricati di un ulteriore passaggio operativo, mentre le aziende rischiano di vedere vanificati i propri piani di assunzione per un vizio di forma. Se l’obiettivo dichiarato è favorire la trasparenza, il rischio reale è rallentare la spinta alle assunzioni e drenare risorse fresche con inutili contenziosi.