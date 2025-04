Arabia Saudita: con il petrolio a 70 Usd deve fare debito per non dipendere da Petrolio

Mentre l’Arabia Saudita porta avanti il suo ambizioso piano Vision 2030 per la costruzione di enormi città e resort futuristici, il primo esportatore di greggio al mondo avrà bisogno di prendere in prestito più denaro sui mercati del debito, dato che i prezzi del petrolio continuano a rimanere a livelli di circa 20 dollari al barile inferiori al prezzo di pareggio fiscale del petrolio saudita.

Il Regno, leader e principale artefice dei tagli alla produzione dell’OPEC+, inizierà ad allentare una piccola parte di questi tagli il 1° aprile, secondo l’ultimo piano del gruppo che prevede di aggiungere 138.000 barili al giorno (bpd) all’offerta questo mese.

L’aumento della produzione OPEC+ quest’anno potrebbe pesare sui prezzi del petrolio, che nelle ultime settimane si sono aggirati intorno ai 70 dollari al barile. Si tratta di una cifra ben al di sotto dei 91 dollari al barile che il Fondo Monetario Internazionale (FMI) ritiene essere il prezzo del petrolio necessario per pareggiare il bilancio dell’Arabia Saudita.

Con molte incertezze sul commercio globale e sulla crescita economica e della domanda di petrolio, il Regno potrebbe dover sopportare un periodo prolungato di prezzi inferiori al pareggio e aumentare il debito pubblico. Secondo gli analisti, i prestiti dovranno aumentare per coprire le spese previste, oppure la spesa per alcuni mega progetti e programmi della Visione 2030 potrebbe essere ritardata o ridotta.

Inoltre, la principale vacca da mungere dell’Arabia Saudita, il gigante del petrolio Aramco, ha appena tagliato il suo dividendo, il che riduce ulteriormente le entrate del Regno, principale azionista della società.

Un altro deficit

Nella sua dichiarazione di bilancio per il 2025, l’Arabia Saudita prevede una spesa totale di 342 miliardi di dollari (1.285 trilioni di riyal sauditi), poiché continua a investire in progetti per diversificare l’economia dai proventi del petrolio, che rappresentano circa il 61% delle entrate totali del governo saudita.

Le entrate sono previste inferiori alle spese, pari a 316 miliardi di dollari (1.184 trilioni di riyal). Queste stime indicano un deficit di 27 miliardi di dollari (101 miliardi di riyal), che rappresenta circa il 2,3% del Prodotto Interno Lordo (PIL).



“Il Governo continuerà a finanziare e sostenere l’attuazione di programmi, iniziative e progetti di trasformazione economica in linea con la Saudi Vision 2030, mantenendo l’efficienza della spesa e la sostenibilità fiscale nel medio e lungo termine”, ha dichiarato il Ministero delle Finanze a novembre.

Per colmare il deficit, l’Arabia Saudita emetterà più debito quest’anno, con l’obiettivo di “sfruttare le opportunità di mercato disponibili per attuare operazioni fiscali governative alternative che rafforzino la crescita economica, come la spesa diretta a strategie, mega progetti e programmi della Saudi Vision 2030”.

Il debito pubblico dovrebbe salire al 29,9% del PIL entro la fine del 2025, dal 29,3% del PIL nel 2024. Una cifra ben controllabile.

L’Arabia Saudita continuerà a contrarre prestiti sui mercati del debito e a esplorare altre opzioni di finanziamento quest’anno, poiché ha stimato che il suo fabbisogno finanziario per il 2025 è di 37 miliardi di dollari (139 miliardi di riyal) per coprire il deficit e rimborsare i debiti in scadenza.

Dividendi più bassi da Aramco

È probabile che il fabbisogno di finanziamento sia superiore alle stime di gennaio, considerando che Saudi Aramco ha dichiarato all’inizio di marzo che i suoi dividendi saranno ridotti del 30% quest’anno.

Aramco ha dichiarato che prevede di dichiarare dividendi totali per 85,4 miliardi di dollari nel 2025. Si tratta di una riduzione di quasi il 30% rispetto ai 124 miliardi di dollari di dividendi dello scorso anno, che includevano circa 43,1 miliardi di dollari di dividendi legati ai risultati.

I dividendi più bassi per il 2025 ridurranno le entrate del Regno dell’Arabia Saudita, che è il maggiore azionista di Aramco con una quota diretta di quasi l’81,5% e una partecipazione indiretta attraverso il fondo sovrano, il Public Investment Fund (PIF), che detiene il 16% di Aramco.

Mentre il deficit aumenta con la riduzione del dividendo di Aramco, le autorità saudite hanno la flessibilità necessaria per ricalibrare gli investimenti, ha dichiarato Fitch Ratings il mese scorso.

Fitch si aspetta che quest’anno il governo saudita riduca i capex e le relative spese correnti.

“La regolare ricalibrazione dei progetti si è recentemente tradotta, ad esempio, in un ridimensionamento e in una nuova pianificazione di alcuni progetti”, ha osservato l’agenzia di rating.

“Questa flessibilità potrebbe alleviare l’effetto sulle finanze pubbliche dell’Arabia Saudita se i prezzi del petrolio dovessero essere più bassi di quanto ci aspettiamo, anche se, secondo Fitch, la riduzione della spesa per investimenti potrebbe avere un impatto sugli sforzi per diversificare l’economia dal petrolio”.

Ironia della sorte, gli sforzi sauditi per diversificare l’economia dipendente dal petrolio necessitano di un periodo prolungato di buona domanda di petrolio e di prezzi relativamente alti.

Quest’anno, le incertezze sui mercati e sui prezzi del petrolio sono ancora più alte del solito, con una nuova amministrazione statunitense che cerca di dominare l’America con tariffe sui maggiori partner commerciali e sconvolgendo la diplomazia estera.

I dazi potrebbero pesare sulle economie, comprese quelle statunitense e cinese. Se queste rallentano, anche la domanda di petrolio rallenterà e i prezzi del petrolio diminuiranno. Così come le entrate petrolifere dell’Arabia Saudita.

L’aumento della produzione del gruppo OPEC+ e le aspettative di una crescita più debole della domanda a causa delle politiche tariffarie statunitensi e del potenziale rallentamento dell’economia limiteranno l’aumento del prezzo del petrolio quest’anno, secondo il sondaggio mensile Reuters di lunedì. Con un prezzo del petrolio intorno ai 70 dollari, i rimedi a breve termine per l’Arabia Saudita sono l’aumento dei prestiti per finanziare i mega progetti o il ritardo di alcuni di questi investimenti.