OPEC+: prezzi bassi, ma più produzione, Perché?

I prezzi del petrolio sono in rapido calo dall’annuncio del 3 marzo da parte dell’OPEC+ di procedere con un previsto aumento della produzione collettiva di greggio.

La prospettiva di un aumento dell’offerta da parte del gruppo si aggiunge al tono ribassista creato dall’aumento dell’offerta di altri importanti produttori e dalle incerte proiezioni della domanda da parte del più grande importatore di petrolio al mondo, la Cina.

Prezzi più bassi di petrolio e gas sono precisamente ciò che Donald Trump desidera vedere nel suo secondo mandato come presidente degli Stati Uniti, ma con prezzi di pareggio di bilancio del petrolio molto più alti anche dei livelli attuali, molti si chiedono perché i membri dell’OPEC+ stiano sostenendo un aumento della produzione potenzialmente disastroso dal punto di vista finanziario.

È così economicamente vitale per la maggior parte dei membri dell’OPEC+ che i prezzi del petrolio siano mantenuti nella fascia alta dei recenti livelli storici che l’organizzazione non ha aumentato la produzione dal 2022. Infatti, a quel punto aveva iniziato una serie di tagli collettivi alla produzione di petrolio per sostenere i prezzi del petrolio, per un totale di circa 5,85 milioni di barili al giorno (bpd), ovvero circa il 5,7% dell’offerta globale.

Ancora a dicembre, il cartello ha esteso il suo precedente ciclo di riduzioni della produzione di 2,2 milioni di bpd alla fine di questo trimestre. Le stime del settore sono che la prima fase della rimozione di questi tagli alla produzione ammonterà a circa 138.000 bpd in aprile, con molto altro in arrivo.

“Parte di questa mossa [aumenti della produzione di petrolio dell’OPEC+] deriva dalla ripetuta sovrapproduzione di alcuni dei suoi membri, più recentemente da Kazakistan [a seguito del progetto di espansione di Tengiz], Iraq e Russia, anche se Mosca ne ha fatto molto come inventario oscuro [produzione non ufficiale] per eludere le sanzioni”, ha detto la scorsa settimana a OilPrice.com una fonte senior nel complesso di sicurezza energetica dell’Unione Europea (U.E.).

“Un’altra parte deriva dal desiderio del gruppo di proteggere la propria quota di mercato, dato l’importante cambiamento nell’equilibrio tra domanda e offerta che si sta dispiegando”, ha aggiunto. “E la parte finale è il fatto che l’OPEC+ non pensa di poter vincere una guerra dei prezzi del petrolio contro gli Stati Uniti con Trump nella sua seconda presidenza, dato quanto male ha fatto nelle ultime due [guerre dei prezzi del petrolio]”, ha concluso. Insomma meglio produrre di più che iniziare una guerra sui prezzi che non si può vincere.

Le lezioni della storia e la “Trump Oil Price Range”

Nel corso della Guerra dei Prezzi del Petrolio 2014-2016, il leader de facto dell’OPEC, l’Arabia Saudita, ha speso oltre il 34% delle sue preziose riserve di valuta estera di 737 miliardi di dollari USA ed è passata da un surplus di bilancio a un deficit allora record di 98 miliardi di dollari USA.

La situazione economica e politica dell’Arabia Saudita verso la fine della Seconda Guerra dei Prezzi del Petrolio nel 2016 (la prima è stata la Crisi Petrolifera del 1973-1974) era così grave che il vice ministro dell’economia del paese, Mohamed Al Tuwaijri, dichiarò in modo senza precedenti inequivocabile per un alto funzionario saudita nell’ottobre 2016 che: “Se noi [Arabia Saudita] non prendiamo alcuna misura di riforma, e se l’economia globale rimane la stessa, allora siamo condannati al fallimento in tre o quattro anni.”

Sebbene la Guerra dei Prezzi del Petrolio 2014-2016 fosse stata lanciata dall’Arabia Saudita con l’intenzione di distruggere o disabilitare significativamente l’allora nascente industria statunitense del petrolio di scisto, è riuscita solo a distruggere le finanze dei membri dell’OPEC e a minare la reputazione del gruppo – e dell’Arabia Saudita – nel mercato petrolifero globale. Oltre al danno alla propria economia, l’Arabia Saudita è costata agli stati membri dell’OPEC collettivamente almeno 450 miliardi di dollari di entrate durante la Guerra dei Prezzi del Petrolio 2014-2016, secondo le stime dell’Agenzia Internazionale dell’Energia (IEA). questo dimostra che le guerre, anche economico-commerciali, alla fine non servono a nessuno.

L’OPEC e il suo leader effettivo, l’Arabia Saudita, sono stati così duramente colpiti dalle proprie azioni che Donald Trump è stato in grado di sfruttare questa debolezza per mantenere una stretta fascia di prezzo del petrolio durante il suo primo mandato come presidente attraverso l’occasionale incentivo ma molte più minacce.

La parte inferiore della “Trump Oil Price Range” è di 40-45 dollari al barile del benchmark Brent, che è il prezzo al quale la maggior parte dei produttori statunitensi di petrolio di scisto possono raggiungere il pareggio e ottenere un buon profitto. La parte superiore è di 75-80 dollari al barile, che si lega ai dati storici che mostrano che un prezzo della benzina inferiore a 2 dollari al gallone è stato più vantaggioso per la crescita economica degli Stati Uniti. Questo livello di 2 dollari al gallone è storicamente equivalente a un prezzo del petrolio West Texas Intermediate (WTI) di circa 70 dollari al barile. E poiché il WTI è stato storicamente scambiato con uno sconto tra 5-10 dollari al barile rispetto al benchmark petrolifero Brent, questo prezzo di 70 dollari al barile di WTI equivale a circa 75-80 dollari al barile di Brent.

A giudicare dai commenti di Trump in campagna elettorale e nel suo progetto “Agenda47″ per un secondo mandato, la sua opinione che i prezzi del petrolio debbano continuare ad essere fortemente influenzati dagli Stati Uniti in questo modo non è cambiata. Sarà anche consapevole delle drammatiche conseguenze politiche per i presidenti statunitensi dell’aumento dei prezzi del petrolio oltre la parte superiore della gamma.

Il nuovo patto USA-Arabia Saudita

I sauditi sanno che Trump ha molto più potere in questo mandato rispetto al suo primo, con le maggioranze repubblicane al Senato e alla Camera dei Rappresentanti, e i suoi candidati che dominano la Corte Suprema. Conoscono anche il suo atteggiamento nei confronti dell’OPEC e dei gruppi OPEC+ rafforzati dalla Russia, che è stato segnato all’inizio del suo primo mandato.

Più specificamente, quando l’Arabia Saudita stava ancora cercando disperatamente di riparare lo spaventoso danno che la sua Guerra dei Prezzi del Petrolio 2014-2016 aveva fatto alle proprie finanze e a quelle dei suoi fratelli dell’OPEC, ha intrapreso tagli coordinati alla produzione (con la Russia come nuovo membro del cartello allargato “OPEC+”) per spingere il prezzo del petrolio più in alto.

La reazione di Trump fu rapida e inequivocabile: “L’OPEC e le nazioni OPEC stanno, come al solito, derubando il resto del mondo, e non mi piace. A nessuno dovrebbe piacere”, disse. Aggiunse: “Difendiamo molte di queste nazioni per niente, e poi si approfittano di noi dandoci alti prezzi del petrolio. Non va bene. Vogliamo che smettano di aumentare i prezzi. Vogliamo che inizino ad abbassare i prezzi e devono contribuire sostanzialmente alla protezione militare d’ora in poi.”

In seguito ai chiari avvertimenti di Trump alla famiglia reale dell’Arabia Saudita nel terzo trimestre del 2018 delle catastrofiche conseguenze se il Regno avesse continuato a mantenere i prezzi del petrolio più alti del tetto di 80 dollari al barile Brent, l’Arabia Saudita è stata determinante nel mantenere i prezzi del petrolio più bassi orchestrando aumenti coordinati della produzione dell’OPEC. Quel breve periodo è stata l’unica parte della presidenza di Trump che ha visto la sua Oil Price Trading Range violata al rialzo.

Questo approccio diretto da parte di Trump era una funzione di un più ampio cambiamento nella politica statunitense nei confronti dell’Arabia Saudita in seguito alla sua Guerra dei Prezzi del Petrolio 2014-2016 che continua fino ad oggi e di cui i sauditi sono pienamente consapevoli.

Prima di quella guerra, l’accordo di relazione fondamentale tra l’Arabia Saudita e gli Stati Uniti era l’accordo che era stato stipulato il 14 febbraio 1945 tra l’allora presidente degli Stati Uniti, Franklin D. Roosevelt, e l’allora re saudita, Abdulaziz bin Abdul Rahman Al Saud. Questo accordo era semplicemente che gli Stati Uniti avrebbero ricevuto tutte le forniture di petrolio di cui avevano bisogno per tutto il tempo in cui l’Arabia Saudita avesse petrolio in loco e, in cambio di ciò, che gli Stati Uniti avrebbero garantito la sicurezza sia dell’Arabia Saudita che della sua dinastia regnante.

L’implicazione di ciò – e chiaramente delineata al momento dell’accordo del 1945 dalla parte statunitense – era che il petrolio che l’Arabia Saudita forniva agli Stati Uniti sarebbe stato a un prezzo ragionevole basato sui precedenti livelli storici. Tuttavia, dopo la fine della Guerra dei Prezzi del Petrolio nel 2016, si è verificato un cambiamento estremamente significativo nell’accordo tra Stati Uniti e Arabia Saudita.

L’Arabia Saudita ha giocato con gli accordi del 1945 che garantivano sicurezza al regno in cambio di petrolio a un prezzo che non mettesse a rischio il benesere statunitense, portando a ondate inflazionistiche e cercando si approfittare. Questo non è stato più accettabile per Trump e per il suo enturage. Per dirla in modo più semplice, come ha commentato fuori dai microfoni un alto funzionario della Casa Bianca a OilPrice.com alla fine del 2016: “Non sopporteremo più stronzate dai sauditi”. Da qui la guerra del 2016, una lezione che i sauditi hanno ben imparato. Ora quindi preferiscono trattare e mantenere il prezzo nel “Range di Trump“, piuttosto che rischiare una nuova guerra.