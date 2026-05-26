Magnifica Humanitas, l’enciclica di Papa Leone XIV che sfida il potere della civiltà tecnologica

Definire Magnifica Humanitas una semplice enciclica sull’intelligenza artificiale significherebbe fraintenderne profondamente il significato. Il testo di Leone XIV non riguarda soltanto l’IA, ma l’intera trasformazione della civiltà contemporanea prodotta dall’espansione del tecnicismo digitale, dalla concentrazione del potere tecnologico e dalla crescente capacità delle infrastrutture digitali di influenzare lavoro, comunicazione, politica, relazioni sociali e perfino la percezione stessa dell’essere umano.

L’enciclica coglie con lucidità che non siamo davanti a una innovazione tecnica fra le tante, ma a un vero cambiamento d’epoca. Come Leone XIII aveva interpretato la rivoluzione industriale come la grande “questione sociale” del suo tempo, così Leone XIV interpreta la rivoluzione digitale come la nuova questione antropologica, politica e morale del XXI secolo.

Testo ufficiale dell’enciclica:

https://www.vatican.va/ content/leo-xiv/it/ encyclicals/documents/ 20260515-magnifica-humanitas. html

L’immagine simbolica che attraversa l’intero documento è quella di Babele contrapposta a Gerusalemme, attraverso la figura di Neemia. Babele rappresenta una civiltà fondata sull’uniformità, sulla concentrazione del potere, sull’autosufficienza tecnica e sulla riduzione dell’uomo a funzione, dato o prestazione. Gerusalemme rappresenta invece una comunità che si ricostruisce attraverso responsabilità condivisa, pluralità, cooperazione e bene comune.

Qui emerge il cuore dell’enciclica: il problema non è stabilire se la tecnologia sia buona o cattiva. La questione decisiva è comprendere quale idea di uomo e quale modello di società vengano costruiti attraverso la tecnologia.

Per questo Leone XIV insiste su un punto centrale: la tecnica non è neutrale. Essa assume inevitabilmente il volto di chi la progetta, la finanzia, la controlla e la utilizza. L’enciclica mostra così piena consapevolezza del fatto che il potere digitale contemporaneo sia oggi in larga misura privato, transnazionale e spesso più forte degli stessi Stati. Il nodo fondamentale non è quindi soltanto l’uso individuale delle tecnologie, ma la struttura di potere che governa dati, algoritmi, piattaforme e sistemi globali di comunicazione.

Da qui nasce la critica al “paradigma tecnocratico”. Leone XIV non demonizza la tecnica: riconosce che essa può curare, educare, migliorare le condizioni di vita, facilitare il lavoro e mettere in comunicazione le persone. Ma respinge l’idea che efficienza, controllo e aumento della potenza possano diventare i criteri supremi della civiltà contemporanea. Uno dei messaggi più forti dell’enciclica è infatti che “più potente” non significa necessariamente “più umano”.

Il testo mette in guardia dal rischio che l’essere umano venga progressivamente valutato soltanto in base alla produttività, alla performance, all’adattabilità o all’utilità economica. Per questo rivaluta il limite, la fragilità, la corporeità, la relazione e la cura reciproca come elementi essenziali dell’esperienza umana, opponendosi a ogni visione transumanista che consideri l’uomo un semplice materiale da perfezionare tecnicamente.

Particolarmente importante è anche la riflessione sul lavoro. L’automazione e i sistemi algoritmici possono certamente aumentare efficienza e produttività, ma possono anche produrre precarietà, sorveglianza, dequalificazione e subordinazione della persona ai ritmi della macchina. Per Leone XIV il lavoro non è soltanto produzione economica: è dignità, partecipazione sociale, costruzione della persona e riconoscimento della sua presenza nella comunità.

L’enciclica affronta poi il tema della comunicazione e della verità. La verità viene definita un bene comune, mentre vengono denunciati i rischi legati alla manipolazione informativa, all’opacità algoritmica, alla mercificazione dell’attenzione e al deterioramento del dibattito pubblico. Da qui nasce l’idea di una “ecologia della comunicazione”, cioè di un ambiente informativo capace di favorire discernimento, responsabilità e libertà autentica.

Nella parte finale il testo assume toni molto netti contro la normalizzazione della guerra tecnologica, delle armi autonome e della cultura della potenza, contrapponendo a questa deriva il dialogo, la diplomazia, il multilateralismo e quella che definisce la “civiltà dell’amore”.

Il significato più profondo di Magnifica Humanitas, tuttavia, non consiste nella proposta di soluzioni tecniche o normative. La funzione propria della Chiesa non è quella di sostituirsi agli Stati, ai governi o agli organismi regolatori nella definizione di leggi e regolamenti. La missione dell’enciclica è piuttosto quella di richiamare l’attenzione sui rischi antropologici, morali e sociali del nuovo paradigma tecnologico, indicando principi fondamentali — dignità della persona, bene comune, solidarietà, giustizia e pace — affinché il progresso tecnico non finisca per svuotare l’uomo della propria umanità.

È proprio in questo equilibrio tra profondità spirituale, lettura storica e comprensione delle dinamiche del potere contemporaneo che Magnifica Humanitas si presenta come uno dei documenti più significativi del recente Magistero sociale: non un testo specialistico sull’evoluzione della tecnologia, ma una riflessione sul destino dell’uomo nell’epoca della civiltà digitale.

Antonio Maria Rinaldi