Ansaldo Energia ha firmato un protocollo d’intesa con l’Agenzia per l’energia atomica della Repubblica dell’Uzbekistan (Uzatom), finalizzato a esplorare la collaborazione nel campo delle tecnologie nucleari avanzate e dello sviluppo di piccoli reattori modulari.

In base a questo accordo, Ansaldo Energia e la Repubblica dell’Uzbekistan (Agenzia Uzatom) perseguiranno una cooperazione strategica in settori quali la progettazione e la costruzione di centrali nucleari di nuova generazione, le soluzioni per la gestione dei rifiuti nucleari e i programmi di formazione professionale.

Particolare attenzione sarà dedicata ai reattori modulari di piccola taglia (SMR), vista la crescente domanda globale di energia decarbonizzata. In questo Ansaldo Nucleare ha concluso un accordo con Newcleo, azienda molto attiva enllo sviluppo degli AMR.

Inoltre, la partnership si concentrerà su iniziative congiunte di sviluppo professionale per rafforzare le competenze tecniche nel settore dell’energia nucleare.

Ansaldo Energia, attraverso la sua controllata Ansaldo Nucleare, apporterà la propria esperienza nella tecnologia nucleare, compresi i reattori di terza e quarta generazione, nonché nelle tecnologie dei reattori a fusione.

Secondo Ansaldo Energia, questa collaborazione rafforza la partnership strategica

“Ansaldo Energia e Uzatom: Accordo Strategico per Piccoli Reattori Modulari e Tecnologie Nucleari Avanzate”

dell’Italia con l’Uzbekistan e promuoverà lo sviluppo dell’innovazione tecnologica in entrambi i paesi.

La notizia segue l’annuncio fatto il mese scorso da Ansaldo Energia riguardo alla partnership con Enel e il gruppo tecnologico industriale Leonardo. Il trio ha costituito Nuclitalia, una società dedicata allo studio delle tecnologie nucleari avanzate e delle opportunità di mercato.

Nuclitalia valuterà i progetti più innovativi e maturi nel campo dell’energia nucleare sostenibile, concentrandosi inizialmente sui reattori modulari piccoli (SMR) raffreddati ad acqua, quindi una tecnologia diversa da quella di Newcleo, che sviluppa reattori con raffreddamento a metallo fuso, nello specifico piombo.

L’Uzbekistan sta cercando di sviluppare nuove fonti energetiche quanto prima, anche per far fronte alle periodiche crisi energetiche che colpiscono il paese praticamente ogni inverno.