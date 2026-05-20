Anche la Nigeria va a caccia di nuovi clienti per il proprio petrolio, nonostante l’OPEC

L’uscita degli Emirati Arabi Uniti dall’OPEC non ha ancora portato più petrolio sul mercato, per le note vicende dello stretto di Hormuz, ma già crea pressioni verso un aumento delle quote produttive anche nei paesi che ne sono rimasti parte. Secondo Wole Ogunsanya, presidente della Petroleum Technology Association of Nigeria (PETAN), la Nigeria dovrebbe commercializzare il proprio greggio verso nuovi acquirenti, poiché la decisione degli Emirati Arabi Uniti di lasciare l’OPEC sta compromettendo l’equilibrio che il cartello e il gruppo OPEC+ cercano di raggiungere da anni.

Il funzionario ha esortato la compagnia petrolifera e del gas statale nigeriana NNPC e gli altri produttori di greggio nigeriano a rivolgersi a nuovi mercati.

“Quando l’OPEC ti assegna una quota, sta a te trovare chi la comprerà”, ha dichiarato Ogunsanya, secondo quanto riportato dal quotidiano nigeriano This Day.

“E noi abbiamo uno dei migliori greggi al mondo. Quindi abbiamo bisogno che la NNPC e tutti i produttori commercializzino la produzione nigeriana”, ha aggiunto il funzionario.

L’improvviso ritiro degli Emirati Arabi Uniti dall’OPEC e dall’OPEC+ potrebbe compromettere l’equilibrio che i gruppi hanno mantenuto per anni, secondo Ogunsanya.

“La decisione degli Emirati Arabi Uniti, che hanno il diritto sovrano di prendere, è nell’interesse del loro Paese. La nostra opinione è che causerà una rottura di quell’equilibrio: la capacità dell’OPEC e dell’OPEC+ di gestire il prezzo del petrolio”, ha aggiunto.

Gli Emirati Arabi Uniti hanno lasciato l’OPEC a partire dal 1° maggio per perseguire i propri interessi nazionali, dopo anni di contrasti con gli altri membri del cartello sulle quote di produzione e sulla loro quota della capacità produttiva totale.

Da anni gli Emirati Arabi Uniti stanno lavorando per aumentare la propria capacità di produzione di greggio a 5 milioni di barili al giorno (bpd) entro il 2027. Gli Emirati Arabi Uniti hanno insistito sul fatto che, in base agli accordi di produzione dell’OPEC e dell’OPEC+, dovrebbe essere loro consentito di utilizzare effettivamente una quota maggiore della propria crescente capacità di riserva. Il Paese, insieme all’Arabia Saudita, è uno dei pochi nella regione – e nel mondo – a disporre di capacità di produzione di riserva prima dell’inizio del conflitto in Medio Oriente.

La Nigeria, dal canto suo, ha faticato a pompare fino alla propria quota negli ultimi anni, poiché gli atti di sabotaggio hanno spesso portato a cause di forza maggiore nei principali terminali di esportazione. Tuttavia, grazie alla recente repressione dei furti di petrolio e degli atti di sabotaggio nel Delta del Niger, oltre che all’aumento dei prezzi, la Nigeria è riuscita ad aumentare la produzione di greggio e punta a un’ulteriore crescita entro il 2030. Del resto si tratta di approfittare dell’attuale boom dei prezzi, soprattutto dai mercati orientali, prima che questa fiammata si spenga. Nella migliore delle ipotesi si tratta di uno spazio che si chiuderà nel 2027. E la Nigeria non vuole restarne fuori.