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Alluminio oltre i 3.500 dollari: la tempesta perfetta nel Golfo e lo spettro della distruzione della domanda

L’alluminio vola oltre i 3.500$ a causa della guerra nel Golfo e del blocco di Hormuz. Gli impianti si fermano, l’offerta crolla e le banche d’affari vedono i 4.000$ all’orizzonte. L’industria europea rischia la paralisi per i costi: ecco le vere conseguenze dello shock dell’offerta.

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20 ore fa

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Il mercato dei metalli industriali sta vivendo una delle fasi più turbolente dalla primavera del 2022. I futures sull’alluminio al London Metal Exchange (LME) hanno sfondato quota 3.560 dollari per tonnellata in questo aprile 2026. Ecco il grafico da Tradingeconomics

Per approfondire:

Prezzi dell’alluminio, LME

Il motivo alla base di questo strappo? Non stiamo certamente assistendo a un improvviso e miracoloso boom economico globale, bensì alla cruda e prevedibile realtà della geopolitica. L’annuncio del Presidente Trump di voler imporre un blocco navale nello Stretto di Hormuz ha comprensibilmente gettato nel panico i mercati, ma per l’alluminio la situazione ha superato la semplice speculazione finanziaria, trasformandosi in un violento e tangibile shock dell’offerta.

Generalmente, i venti di guerra in Medio Oriente e le conseguenti impennate dei prezzi energetici fanno presagire una frenata della crescita economica e un calo della domanda per le materie prime industriali. L’alluminio, tuttavia, sta divergendo in modo clamoroso da questa narrazione. La regione del Golfo, infatti, non è solo un hub vitale per gli idrocarburi, ma è diventata nel tempo un gigante della produzione di alluminio primario. I paesi del CCG (Consiglio di Cooperazione del Golfo) sono responsabili di circa il 9% dell’output globale, sfornando oltre 6 milioni di tonnellate all’anno.

Il collasso dell’offerta e l’impatto sull’industria

La chiusura dello Stretto a fine febbraio aveva già paralizzato la logistica e le spedizioni, ma il vero colpo di grazia strutturale è arrivato quando i raid iraniani – in risposta agli attacchi israelo-americani contro le acciaierie di Teheran – hanno preso di mira direttamente gli smelter (gli impianti di fusione) del Golfo. Emirates Global Aluminium (EGA), il colosso emiratino responsabile da solo di circa il 5% della produzione mondiale, è stato costretto a interrompere le operazioni nel suo vitale impianto di Al Taweelah a seguito di danni significativi.

I numeri sono spietati: si registra un crollo del 63% su base annua della produzione di alluminio nella regione. Lo stress estremo in cui versa il mercato è visibile a occhio nudo osservando la backwardation al LME (anomalia in cui il prezzo a pronti supera quello dei futures a lungo termine, sintomo di disperata ricerca fisica del materiale) e i premi fisici nel Midwest degli Stati Uniti, schizzati a livelli record. Secondo S&P Global, il prezzo spot per alcune qualità specifiche di alluminio è letteralmente raddoppiato dall’inizio delle ostilità.

Le proiezioni: la corsa verso i 4.000 dollari

In questo scenario di scarsità, che si inserisce in un mercato già precedentemente teso, le principali banche d’affari hanno dovuto rivedere drasticamente al rialzo i propri target. La perdita di capacità produttiva nel Golfo, come sottolineato dagli analisti di Wood Mackenzie, è “virtualmente insostituibile” nel breve periodo.

Istituto / AnalistaTarget Price (Scenario Base/Toro)Motivazione Principale
INGFino a $4.000 (Scenario peggiore)Deficit aggravato, shock dell’offerta autentico e prolungato.
Citi$3.600 – $4.000 (Bull case)Forza maggiore dei produttori; esplosione dei costi assicurativi marittimi.
Goldman Sachs$3.600Interruzioni strutturali e durature della catena di approvvigionamento.
Morgan Stanley$3.700 (Bull case 2026)Colli di bottiglia in Cina, limiti energetici in Indonesia, caos nel Golfo.

L’analisi macroeconomica: un metallo “energivoro” e la ridistribuzione della ricchezza

Dal punto di vista macroeconomico e industriale, la dinamica è da manuale, per quanto dolorosa. L’alluminio è un metallo estremamente energy intensive: produrlo partendo dal minerale richiede una quantità enorme di energia elettrica (viene spesso definito in gergo “elettricità solida” e si parla di 13-17 KW/h per kg di metallo). Il blocco di impianti vitali, unito al rincaro globale dell’energia innescato proprio dalla crisi di Hormuz, crea una morsa fatale per i costi operativi.

La sottile ironia di questa guerra commerciale e militare è che alcuni attori occidentali ne stanno beneficiando. I produttori americani, come Alcoa, stanno vedendo un’impennata degli ordini da parte di clienti disperati che prima si rifornivano a buon mercato in Medio Oriente. JP Morgan ha prontamente alzato il rating di Alcoa a neutral, e il titolo in borsa è passato in pochi giorni da 58 a 72 dollari.

Quotazione Alcoa da Tradingeconomics

Però queste valutazioni hanno anche delle ricadute negative e pesanti: prezzi vicini ai 4.000 dollari porteranno inevitabilmente al fenomeno della “distruzione della domanda“. A questi livelli, molte industrie manifatturiere a valle (dall’automotive all’edilizia, fino al packaging) non potranno assorbire i costi. Saranno costrette a ridurre la produzione, tagliare i margini o cercare sostituti meno performanti, frenando ulteriormente un’economia globale già in bilico. Se l’offerta crolla e non c’è intervento statale capace di calmierare gli input energetici, l’unico modo in cui il libero mercato ritrova il suo equilibrio è, brutalmente, distruggendo la domanda. E a pagare questo conto salato sarà, come sempre, l’industria trasformatrice e, in ultima istanza, il consumatore finale.

 

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