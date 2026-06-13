SpaceX: il record di Musk e la vera storia dei 4.400 nuovi milionari di cui non vi parlano

Il gigante dei razzi spaziali, SpaceX, ha da poco superato la soglia dei 2.000 miliardi di dollari di valore sul mercato, chiudendo a 160 dollari per azione. Questo enorme balzo in avanti porta Elon Musk a superare un record unico: è diventato il primo trilionario della storia moderna. Il patrimonio netto del fondatore supera oggi i 1.000 miliardi di dollari. Certo, è una ricchezza fatta quasi tutta di azioni. Musk non potrebbe mai vendere le sue quote in un solo giorno senza far crollare il valore sul mercato, ma inanto questo è il suo valore di facciata, e negli USA sono partite le proteste contro l’eccessiva concentrazione di ricchezza.

Eppure, il dato più importante per l’economia reale non è il conto in banca del fondatore, ma l’effetto a cascata sui lavoratori. La quotazione in borsa di SpaceX ha creato, in un colpo solo, oltre 4.400 nuovi multimilionari.

La fabbrica della nuova ricchezza

La cosa più interessante è che tra questi nuovi ricchi non ci sono solo i grandi direttori o i manager in giacca e cravatta. Ci sono ingegneri al primo impiego, tecnici che lavorano sulle rampe di lancio nel sud del Texas e, incredibilmente, perfino i lavoratori della mensa aziendale.

La storia di Trevor Hise è un esempio perfetto. Nel 2011, appena finito il college, i suoi genitori lo pregavano di accettare un posto sicuro e tranquillo alla General Electric. Trevor, invece, ha scelto di seguire il suo istinto e ha accettato uno stage in una giovane azienda che all’epoca era solo una scommessa: SpaceX. Ha lavorato duro per 12 anni. Oggi, a 37 anni, Trevor possiede oltre 100.000 azioni ricevute come premio nel corso del tempo. Con il prezzo attuale, il suo portafoglio vale più di 16 milioni di dollari. Ora si considera quasi in pensione.ù

Numeri chiave:

Totale dei dipendenti SpaceX: quasi 22.000

quasi 22.000 Valore totale dell’azienda: 2.000 miliardi di dollari (circa cinque volte la General Electric)

2.000 miliardi di dollari (circa cinque volte la General Electric) Nuovi milionari creati dal basso: 4.400 lavoratori comuni

Il rischio che porta valore reale

Chi oggi scende in piazza per protestare contro l’eccessiva ricchezza di Musk dovrebbe fare una pausa e guardare i fatti. Musk ha creato questa ricchezza dal nulla, con le sue idee e correndo rischi altissimi. Ma, soprattutto, ha arricchito chi ha avuto il coraggio di seguirlo. Un discorso leaderistico, quasi tribale, ma, francamente, molto migliore rispetto alle soluzioni iperfinanizarizzate, fatte da solo da banche e fondi d’investimento, che caratteristicano le poche IPO occidentali.

In Italia, questo schema è quasi del tutto sconosciuto. Da noi si preferisce evitare il rischio e mancano gli strumenti legali e fiscali per premiare per davvero chi crede in un progetto. C’è anche una forte mentalità, spinta da certe visioni politiche socialiste sia in Europa che oltreoceano, che punta a colpire e distruggere la ricchezza, invece di capire come viene creata. Si pensa di creare ricchezza con fondi statali guidati che poi finiscono, spesso, nel nulla, invece che premiando chi ha idee. Anzi, se possibile, si punisce chi rischia nel proprio lavoro,m in nome di un’uguaglianza che è poi una povertà di massa.

I numeri di SpaceX dimostrano in modo chiaro che quando si lega il successo dell’azienda alle tasche dei lavoratori, si crea il motore più forte per il benessere diffuso.