Allarme prezzi in Germania: l’impennata all’ingrosso (+8,7%) prepara una nuova stangata sui consumi delle famiglie

Una nuova tempesta sui costi di produzione rischia di travolgere il bilancio delle famiglie europee prima dell’inverno. I dati ufficiali di settembre 2026 sull‘inflazione certificano un balzo improvviso dei prezzi all’ingrosso in Germania dell’8,7% su base annua. Si tratta dell’accelerazione più violenta registrata da oltre tre anni, una doccia fredda che minaccia di soffocare sul nascere i bilanci domestici e la tenuta delle piccole imprese. Ecco il relativo grafico da Tradingeconomics:

Siamo di fronte a una fiammata che guadagna forza mese dopo mese. Se a luglio la variazione annua si fermava al +5,3%, ad agosto era già salita al +6,8%, fino allo strappo attuale. L’Ufficio federale di statistica tedesco (Destatis) segnala un balzo congiunturale dell’1,9% in un solo mese, tra agosto e settembre. Per trovare un incremento più marcato bisogna tornare indietro fino al febbraio del 2023, quando la crisi energetica spinse il dato al +9,5%.

A riaccendere la miccia sono state le ostilità armate in corso in Iran e nel quadrante mediorientale. Come accade puntualmente quando si alza la tensione attorno ai pozzi petroliferi e alle rotte marittime, i mercati all’ingrosso reagiscono all’istante, scaricando i costi sull’apparato industriale dell’Europa centrale.

Il fattore trainante di questo disastro contabile è senza sorprese il petrolio. I prodotti petroliferi all’ingrosso hanno segnato una crescita del 48,8% rispetto a settembre 2025, con un salto del 10,5% rispetto ad agosto 2026. Senza carburanti a costi sostenibili, l’intera macchina della logistica e della produzione si inceppa.

La botta si trasmette subito ai semilavorati e ai beni intermedi, cioè a tutto ciò che serve ogni giorno a officine e fabbriche per lavorare. I minerali non ferrosi, i metalli e i semilavorati metallici sono aumentati del 24,9% su base annua (+2,1% su base mensile). Rincari a doppia cifra colpiscono anche la chimica di base (+16,4% annuo) e le attrezzature informatiche (+12,1%), pilastri della vita d’impresa.

Anche le campagne pagano un dazio pesantissimo: sementi, cereali e mangimi per animali volano al +19,3% rispetto al 2025, con un balzo del 6,5% in soli trenta giorni. L’agricoltura e gli allevamenti vedono così esplodere i costi di gestione quotidiana.

Comparto all’ingrosso Variazione annua (Sett. 2026 / 2025) Variazione mensile (Sett. / Ago. 2026) Prodotti petroliferi +48,8% +10,5% Metalli e minerali non ferrosi +24,9% +2,1% Cereali, sementi e mangimi +19,3% +6,5% Prodotti chimici +16,4% +1,7% Informatica e periferiche +12,1% +0,8% Carne e prodotti a base di carne -6,0% +1,4% Latte, uova, oli e grassi -9,7% +0,6% Animali vivi -15,1% +5,0%

In questo quadro a tinte fosche spicca l’apparente calo di alcuni generi alimentari. Gli animali vivi scendono del 15,1% rispetto a un anno fa, il comparto lattiero-caseario e delle uova segna un -9,7%, mentre la carne cala del 6,0%.

Si tratta tuttavia di una tregua effimera. Se si guarda al confronto con il mese scorso, i prezzi di questi stessi alimenti hanno già ripreso a correre: gli animali vivi rimbalzano del +5,0% rispetto ad agosto, la carne segna un +1,4% e i latticini un +0,6%. Con i mangimi e il gasolio alle stelle, questo rialzo mensile è destinato a trasformarsi in una valanga sui banchi alimentari.

Quali saranno gli effetti concreti per la gente comune? La risposta è semplice: un’ondata di rincari al dettaglio. I supermercati e la rete dei negozianti lavorano già con margini ridotti all’osso e non hanno alcuno spazio per assorbire un’impennata all’ingrosso di tale portata.

L’aumento dei costi a monte verrà inevitabilmente ribaltato sui prezzi finali al consumo. Chi sperava che l’inflazione fosse stata cancellata dai proclami delle banche centrali deve fare i conti con la realtà: se mancano l’energia e le materie prime a buon mercato, i prezzi salgono e non c’è manovra sui tassi d’interesse che possa fabbricare barili di greggio dal nulla.

Il risultato pratico sarà un’ulteriore caduta del potere d’acquisto dei lavoratori e dei pensionati. Con stipendi fermi e bollette destinate a salire di nuovo, i consumi interni si contrarranno, spingendo le aziende a ridurre l’attività. In uno scenario simile, il rischio non è solo economico ma sociale: un ceto medio impoverito e stremato dall’ennesima ondata di rincari difficilmente potrà sopportare l’ennesima stretta senza protestare.