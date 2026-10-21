Allarme gas prima dell’inverno: la produzione norvegese crolla del 12,6%. L’Europa scopre il prezzo della sua nuova dipendenza

La produzione di petrolio e gas della Norvegia ha subito un forte calo a settembre, con la produzione di gas naturale in calo del 12,6% rispetto ad agosto, secondo i dati preliminari diffusi martedì dalla Direzione norvegese per le attività offshore (NOD).

La produzione petrolifera totale si è attestata in media a circa 3,77 milioni di barili equivalenti di petrolio al giorno (boepd), in calo del 10,4% rispetto al mese precedente e del 4% al di sotto delle previsioni della Direzione.

Il calo arriva in un momento delicato per i mercati energetici europei, con l’avvicinarsi della stagione invernale di riscaldamento e la Norvegia che rimane il principale fornitore di gas naturale tramite gasdotto del continente.

Tuttavia, il rallentamento di settembre contrasta con una tendenza di fondo più forte: la produzione petrolifera norvegese nei primi nove mesi del 2026 è rimasta del 2,9% al di sopra del corrispondente periodo dell’anno scorso.

La produzione di gas subisce il colpo più duro

La produzione norvegese di gas naturale ha registrato una media di 298,4 milioni di metri cubi standard al giorno a settembre, in calo rispetto ai circa 341,6 milioni di metri cubi al giorno di agosto.

Si è trattata di una riduzione di 43,2 milioni di metri cubi al giorno è stato particolarmente significativa poiché la produzione è scesa anche del 6,7% al di sotto delle previsioni della Direzione, pari a 319,9 milioni di metri cubi al giorno. Le vendite totali di gas hanno raggiunto circa 9 miliardi di metri cubi nel mese di settembre, rispetto ai 10,6 miliardi di metri cubi di agosto.

Il calo delle prestazioni ha coinciso con le fasi finali della stagione annuale di manutenzione offshore in Norvegia.

Alla fine di agosto, l’operatore di gasdotti Gassco aveva avvertito che gli interventi di manutenzione programmati avrebbero potuto ridurre temporaneamente la capacità di esportazione di gas naturale della Norvegia di circa il 20% in alcuni periodi fino alla fine di settembre.

Secondo i dati di trasparenza di Gassco riportati da Reuters, la riduzione mediana complessiva della capacità nei giacimenti di gas e negli impianti di trattamento norvegesi avrebbe dovuto raggiungere circa 71 milioni di metri cubi al giorno, pari a circa un quinto delle consegne giornaliere tipiche.

Il programma di manutenzione era stato concepito per preparare le infrastrutture norvegesi di produzione offshore e di trasporto del gas all’inverno europeo, quando la domanda aumenta tipicamente. Tuttavia, i dati di settembre della Direzione norvegese per le attività offshore non indicano con precisione in che misura il calo della produzione fosse attribuibile alla manutenzione programmata piuttosto che ad altri fattori operativi.

Ulteriori limitazioni all’offerta sono emerse nel giacimento di Ormen Lange, gestito da Shell, dove un’interruzione prolungata avrebbe dovuto ridurre le forniture di gas di circa 7,9 milioni di metri cubi al giorno fino al 1° febbraio 2027.

Nonostante queste difficoltà, la produzione di gas norvegese è rimasta superiore del 5,1% rispetto a settembre 2025, il che suggerisce che il forte calo mensile non indichi necessariamente un deterioramento duraturo della capacità produttiva del Paese.

La produzione di petrolio cala di 145.000 barili al giorno

Anche la produzione di petrolio greggio ha subito un calo considerevole nel mese di settembre.

La Norvegia ha prodotto in media 1,73 milioni di barili al giorno (bpd), con un calo di circa 145.000 bpd, pari al 7,7%, rispetto ad agosto.

La produzione è risultata inoltre inferiore dell’8,4% rispetto a settembre 2025.

Tuttavia, a differenza del gas naturale, la produzione di petrolio greggio è rimasta leggermente al di sopra delle previsioni mensili della Direzione, superando le aspettative dello 0,7%.

La produzione totale di liquidi, comprensiva di petrolio greggio, liquidi di gas naturale e condensato, si è attestata in media a circa 1,90 milioni di bpd, in calo di 168.000 bpd rispetto ad agosto.

La distinzione tra petrolio e gas è importante.

Sebbene entrambe le materie prime abbiano registrato significativi cali mensili, è stato il gas naturale a determinare lo scostamento più marcato rispetto alle aspettative ufficiali.

La produzione norvegese supera il livello del 2025

Nonostante la performance più debole di settembre, la produzione petrolifera complessiva della Norvegia continua a superare i livelli dell’anno scorso.

Durante i primi nove mesi del 2026, la produzione cumulativa ha raggiunto circa 181,7 milioni di metri cubi standard equivalenti di petrolio, con un aumento di 5,1 milioni di metri cubi, pari al 2,9%, rispetto allo stesso periodo del 2025.

Anche la produzione di petrolio greggio ha superato del 4,1% le previsioni cumulative della Direzione.

Questi dati illustrano perché i singoli cali di produzione mensili debbano essere considerati in un contesto più ampio.

La produzione offshore norvegese è influenzata dalla manutenzione programmata, dalle interruzioni operative, dalle prestazioni dei giacimenti e dai tempi di entrata in funzione delle nuove capacità produttive.

Il calo registrato a settembre, quindi, non segnala di per sé una flessione strutturale.

Al contrario, i risultati più positivi dall’inizio dell’anno indicano che la Norvegia continua a mantenere una notevole capacità produttiva nonostante le sfide operative legate alla maturità del proprio settore offshore.

La dipendenza dell’Europa dal gas norvegese

I risultati produttivi della Norvegia hanno implicazioni che vanno ben oltre la piattaforma continentale norvegese.

A seguito della forte riduzione delle forniture di gas tramite gasdotto dalla Russia dopo l’invasione dell’Ucraina, la Norvegia è diventata il principale fornitore di gas tramite gasdotto dell’Europa, coprendo circa il 30% della domanda complessiva di gas dell’Unione Europea e del Regno Unito. Tale dipendenza rende sempre più importante l’affidabilità della produzione offshore norvegese e delle infrastrutture di trasporto.

Il calo registrato a settembre dimostra come la manutenzione programmata e le interruzioni operative possano limitare temporaneamente le forniture da un paese che è diventato fondamentale per la sicurezza energetica europea.

Tuttavia, vi sono anche motivi per distinguere i vincoli temporanei alla produzione dai rischi di approvvigionamento a più lungo termine.

Il 1° ottobre, Gassco ha confermato che le principali attività di manutenzione programmata erano state completate, lasciando il sistema di trasporto del gas norvegese in una posizione ottimale per soddisfare la domanda europea durante la stagione invernale di riscaldamento.

Il completamento del programma di manutenzione elimina un importante vincolo temporaneo, sebbene la prolungata interruzione a Ormen Lange dimostri come le interruzioni nei singoli giacimenti possano continuare a incidere sull’approvvigionamento anche dopo la conclusione della manutenzione programmata.

Per i mercati europei del gas, questa distinzione è importante.

La capacità della Norvegia di fornire grandi volumi di gas naturale dipende non solo dalla capacità dei gasdotti, ma anche dalla disponibilità e dalle prestazioni dei giacimenti offshore che alimentano la rete di trasporto.

La sfida più grande: sostenere la produzione

Sebbene il calo della produzione registrato a settembre possa rivelarsi temporaneo, la Norvegia dovrà affrontare una sfida più fondamentale nei prossimi anni. Gran parte della piattaforma continentale norvegese è costituita da giacimenti in fase matura, dove il naturale esaurimento dei giacimenti deve essere sempre più compensato da ulteriori trivellazioni, da un miglioramento del recupero e da nuovi sviluppi.

Mantenere la produzione richiede quindi investimenti continui, anche quando le infrastrutture esistenti consentono di sviluppare giacimenti di piccole dimensioni a costi relativamente competitivi. La sfida è particolarmente rilevante per l’Europa, dove il gas norvegese è diventato una componente essenziale della sicurezza energetica regionale.

Interruzioni temporanee possono rendere più teso il bilancio del gas durante i periodi di forte domanda, mentre il calo della capacità produttiva nel tempo potrebbe aumentare la dipendenza da fornitori alternativi e dal gas naturale liquefatto importato. L’Europa non potrà essere salvata, dal punto di vista energetico, dalla Norvegia.