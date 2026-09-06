Allarme cibo: i prezzi globali tornano ai picchi del 2022. La tempesta perfetta che svuota le tasche

I prezzi internazionali dei prodotti alimentari sono tornati a correre a un ritmo che non si vedeva dal 2022, cancellando le speranze di una discesa duratura dell’inflazione. L’indice FAO ha registrato un balzo preoccupante ad agosto, spinto dai rincari vertiginosi di zucchero e grano, mentre le grandi banche d’affari avvertono che il peggio potrebbe arrivare nei prossimi mesi sotto forma di pesanti carenze di scorte.

Non si tratta di un semplice rialzo stagionale. A muoversi è l’intera filiera agricola globale, colpita da una serie di eventi che si sommano con precisione chirurgica: condizioni climatiche estreme legate a El Niño, carburanti alle stelle, fertilizzanti introvabili e corridoi commerciali a rischio blocco nel Mar Nero e nello Stretto di Hormuz.

I numeri del rincaro: cosa dicono i dati FAO

L’indice dei prezzi dei prodotti alimentari della FAO (l’agenzia delle Nazioni Unite per l’alimentazione e l’agricoltura) è salito ad agosto a quota 133,3 punti. Si tratta di un incremento dell’1,9% rispetto a luglio, con rialzi diffusi in tutti i comparti principali:

Zucchero: aumento record dell’11,9% in un solo mese.

aumento record dell’11,9% in un solo mese. Grano: crescita del 2,6% su base mensile, con i prezzi che superano del 15% i valori dello scorso anno.

crescita del 2,6% su base mensile, con i prezzi che superano del 15% i valori dello scorso anno. Materie prime agricole: l’indice Bloomberg Agriculture Spot ha segnato il maggior rialzo mensile dai tempi delle primavere arabe, avvicinandosi a rompere i massimi del 2023.

Ecco il relativo grafico:

Per un’analisit più analitica, ecco i prezzi dei prodotti più importanti:

Prodotto / Indice Variazione mensile Variazione annuale / trend Indice FAO Globale +1,9% Ai massimi dal 2022 Zucchero +11,9% Fiammata record sui mercati Grano +2,6% +15% rispetto a un anno fa Indice Bloomberg Agricoltura Massimo mensile Vicino a superare i picchi 2023

La tenaglia tra energia, logistica e clima

Coltivare la terra richiede energia. Chi lavora nei campi lo sa bene: senza gasolio i trattori non si muovono e senza gas non si producono i fertilizzanti a base di azoto.

Il prezzo del diesel è tornato a livelli record proprio mentre le navi mercantili affrontano crescenti difficoltà logistiche. Le tensioni geopolitiche nel Mar Nero ostacolano le partenze di grano dall’Europa orientale, mentre le incertezze nello Stretto di Hormuz tengono sotto scacco il trasporto marittimo e il mercato energetico.

A tutto questo si aggiungono gli scompigli meteo di El Niño, che hanno ridotto i raccolti in diverse aree critiche del pianeta, dall’Asia all’America Latina. La combinazione di minore offerta e costi di produzione proibitivi crea la classica strozzatura d’offerta.

L’illusione monetaria delle banche centrali

Di fronte a questo scenario, le banche centrali continuano a interrogarsi se i tassi d’interesse siano abbastanza alti per fermare l’inflazione. L‘idea che alzare il costo del denaro possa far piovere sui campi di grano o abbassare il prezzo del carburante resta una singolare convinzione dei salotti finanziari.

Se il rincaro nasce dai costi di produzione e dai trasporti, stringere il credito non risolve il problema dell’offerta. Serve soltanto a deprimere la domanda interna, togliendo liquidità alle imprese agricole e riducendo il potere d’acquisto dei lavoratori. Il risultato è la stagnazione economica accompagnata da prezzi crescenti.

Le conseguenze per le famiglie e l’industria

Quando le materie prime agricole salgono all’ingrosso, il trasferimento al dettaglio è questione di poche settimane. Per l’industria della trasformazione alimentare aumentano i costi di produzione, dai biscotti alla pasta fino ai prodotti zootecnici.

Per le famiglie a reddito fisso, la spesa alimentare rappresenta una quota essenziale del bilancio mensile. Un nuovo shock sui generi di prima necessità costringe a tagliare su tutti gli altri consumi, rallentando l’economia reale e penalizzando i settori produttivi interni.