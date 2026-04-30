Aiuti di Stato: vietati dalla UE per regola, concessi per necessità

Il 29 aprile 2026 la Commissione europea ha adottato il nuovo Middle East Crisis Temporary State Aid Framework, il quadro temporaneo sugli aiuti di Stato destinato a fronteggiare gli effetti economici della crisi in Medio Oriente e del conseguente aumento dei costi energetici. Il provvedimento, salvo proroghe, resterà in vigore fino al 31 dicembre 2026 e consentirà agli Stati membri di sostenere alcune imprese particolarmente colpite dal caro energia, dai maggiori costi dei carburanti e dall’aumento dei prezzi di fertilizzanti ed elettricità.

Ancora una volta, dunque, Bruxelles è costretta a sospendere, attenuare o reinterpretare quelle regole che, in teoria, dovrebbero rappresentare l’architrave del mercato unico. L’articolo 107 del Trattato sul funzionamento dell’Unione europea vieta gli aiuti di Stato quando falsano o minacciano di falsare la concorrenza. Ma ogni volta che arriva una crisi — pandemia, guerra, emergenza energetica, instabilità geopolitica — quel divieto viene immediatamente circondato da eccezioni, quadri temporanei, deroghe e autorizzazioni speciali.

La domanda è inevitabile: se una regola deve essere sospesa ogni volta che l’economia reale incontra una difficoltà, siamo davvero davanti a una buona norma? O siamo piuttosto davanti a una costruzione normativa pensata per un mondo astratto, incapace di reggere quando si manifesta la realtà?

Il nuovo quadro del 29 aprile 2026 conferma esattamente questo vizio d’origine. La Commissione consente agli Stati di intervenire a favore di imprese dell’agricoltura, della pesca, dei trasporti e delle industrie energivore, arrivando a coprire fino al 70% dei maggiori costi energetici in determinati casi e prevedendo aiuti limitati fino a 50.000 euro per impresa. Non si tratta, però, di aiuti generalizzati ai cittadini, alle famiglie o ai consumatori finali. Il meccanismo è pensato principalmente per le imprese e per specifici settori produttivi.

Anche questo aspetto è significativo. Quando il caro energia colpisce l’intero corpo sociale, l’Unione europea interviene selezionando categorie, settori, condizioni e limiti. Non lascia agli Stati membri la piena libertà di valutare le proprie priorità nazionali. Stabilisce da Bruxelles chi può essere aiutato, quanto può ricevere, con quali strumenti e fino a quando. È la solita logica europea: gli Stati pagano, ma la Commissione decide.

Qui emerge la contraddizione più profonda. Gli aiuti di Stato sono vietati perché, si dice, alterano la concorrenza. Ma quando la crisi diventa troppo evidente per essere ignorata, la stessa Unione ammette che senza intervento pubblico interi comparti produttivi rischiano di non reggere. Dunque l’intervento pubblico, demonizzato in tempi ordinari, diventa improvvisamente indispensabile in tempi straordinari. Solo che, ormai, i tempi straordinari sono diventati la normalità.

Viviamo da anni in una sequenza continua di emergenze. Prima il Covid, poi la crisi energetica successiva alla guerra in Ucraina, ora le tensioni in Medio Oriente e il nuovo shock sui costi dell’energia. Ogni crisi produce una deroga. Ogni deroga dimostra che la regola, da sola, non basta. Ogni nuova sospensione non è un’eccezione: è la prova che il sistema regge solo quando viene sospeso.

Il problema non è soltanto giuridico. È politico ed economico. La discrezionalità della Commissione è enorme. Bruxelles non si limita a verificare la compatibilità degli aiuti con il mercato interno: finisce per orientare la politica industriale degli Stati membri. Decide quali settori sono meritevoli, quali costi possono essere compensati, quali strumenti sono accettabili e quali soglie non devono essere superate.

Ma le esigenze nazionali non sono uguali per tutti. L’Italia ha una struttura produttiva diversa da quella tedesca, francese o olandese. Ha un tessuto di piccole e medie imprese, filiere manifatturiere esposte ai costi energetici, trasporti e agricoltura con caratteristiche specifiche. Pensare che una cornice uniforme possa rispondere efficacemente a realtà economiche così diverse è l’ennesima illusione tecnocratica europea.

A ciò si aggiunge un ulteriore paradosso: gli aiuti sono autorizzati dall’Europa, ma finanziati dagli Stati. Non è la Commissione a mettere le risorse principali. Sono i bilanci nazionali a dover sostenere il costo degli interventi. E qui si apre un’altra frattura: gli Stati con maggiore spazio fiscale possono aiutare di più le proprie imprese; quelli con vincoli di bilancio più stretti possono fare meno. Il risultato è che una disciplina nata per evitare distorsioni finisce per produrne di nuove, spesso ancora più profonde.

Il mercato unico, in questo modo, non viene protetto: viene ridisegnato in base alla capacità di spesa dei singoli Stati e alla discrezionalità autorizzativa della Commissione. Chi ha più margini di bilancio parte avvantaggiato. Chi ha più debito o meno spazio fiscale resta indietro. Eppure la retorica ufficiale continua a parlare di parità di condizioni.

Il nuovo quadro temporaneo del 2026, quindi, non è un episodio isolato. È l’ennesima conferma di un meccanismo ormai consolidato: regole rigide quando l’economia va bene, deroghe controllate quando l’economia va male. Ma sempre con lo stesso principio di fondo: la sovranità economica degli Stati membri viene compressa, mentre la discrezionalità della Commissione aumenta.

È questa la vera incongruenza della costruzione europea. Si pretende di governare economie nazionali profondamente diverse con regole uniformi, salvo poi ammettere, crisi dopo crisi, che quelle regole devono essere adattate, sospese o corrette. Ma l’adattamento non viene lasciato alla responsabilità democratica dei governi nazionali. Viene gestito dall’alto, attraverso decisioni tecniche che hanno effetti politici enormi.

Il cittadino, intanto, resta sullo sfondo. Il caro energia colpisce famiglie, lavoratori, pensionati, consumatori. Ma il quadro sugli aiuti di Stato interviene soprattutto sulle imprese, perché la logica europea resta sempre quella della compatibilità con il mercato, non quella della piena protezione sociale. Anche quando si deroga, si deroga dentro una gabbia.

Alla fine, il punto è semplice: se una norma funziona solo finché non arriva una crisi, non è una norma solida. È una norma ideologica. E se ogni crisi impone una deroga, allora il problema non è l’eccezione: è la regola.

L’Unione europea continua a presentarsi come garante della concorrenza, ma nei momenti decisivi è costretta a riconoscere che senza Stato, senza bilancio pubblico e senza intervento nazionale l’economia reale non regge. Peccato che questo riconoscimento arrivi sempre tardi, sempre condizionato e sempre sotto controllo di Bruxelles.

Il provvedimento del 29 aprile 2026 lo dimostra ancora una volta: l’Europa consente agli Stati di intervenire solo quando decide lei, nei limiti che stabilisce lei, per i settori che sceglie lei. Gli Stati pagano, le imprese attendono, i cittadini subiscono, e la Commissione autorizza.

Non è più una politica economica: è un sistema di permessi. Non è più un mercato unico: è una competizione amministrata. E quando l’economia ha bisogno di deroghe per funzionare, significa che le regole sono il problema, non la soluzione.

Antonio Maria Rinaldi