Addio a Windows e Intel: Huawei lancia il PC al 100% autarchico. Il boomerang delle sanzioni colpisce l’Occidente

Qualcosa si muove nella tecnologia informatica cinese. Giovedì Huawei ha presentato il suo primo computer desktop dotato del proprio sistema operativo HarmonyOS, un dispositivo privo di chip Intel o Qualcomm e senza Windows, che secondo quanto riportato dal South China Morning Post è realizzato al 100% in Cina.

Il Qingyun HM650 ha fatto il suo debutto all’HarmonyOS Office Industry Summit di Wuhan, dove Zhu Dongdong, presidente della linea di prodotti tablet e PC di Huawei, ne ha illustrato le specifiche. Funziona con il Kirin X90 di Huawei, un processore a 10 core e 20 thread con una potenza nominale di 40 watt, ben al di sotto dei 65-125 watt tipici dei processori per desktop, con la scheda grafica Maleoon 910 di Huawei, e vanta quella che l’azienda definisce una «certificazione di localizzazione al 100%». Huawei ha affermato che una più stretta integrazione tra hardware e software aumenta le prestazioni complessive del sistema del 15%.

Il dispositivo viene fornito con un’edizione enterprise di HarmonyOS e un tasto dedicato per l’assistente AI Celia di Huawei. Huawei lo propone a clienti dei settori finanziario, aziendale ed energetico, senza fornire né il prezzo né la data di vendita.

Huawei ha dichiarato al summit che le spedizioni cumulative di computer con HarmonyOS hanno superato il milione di unità. L’azienda ha spedito 141.000 PC con HarmonyOS nell’intero 2025, secondo i dati citati da TechRadar a marzo. Bisogna dire che questo numero è da confrontare con i 250-300 milioni di computer consistema Windows venduti negli ultimi anni.

Addio obbligato a Windows e Intel

Nel maggio 2024, Washington ha revocato le licenze di esportazione che consentivano a Intel e Qualcomm di vendere chip a Huawei, che aveva utilizzato i processori Core di Intel nella maggior parte dei suoi portatili destinati al mercato consumer. La licenza di Huawei per installare Microsoft Windows sui propri PC è scaduta nel marzo 2025.

Huawei ha lanciato i suoi primi laptop con HarmonyOS due mesi dopo. In occasione di una conferenza stampa tenutasi a luglio a Pechino, Zhu ha affermato che la gamma spazia ora dal MateBook 14 al MateBook Fold da 18 pollici, con la linea Qingyun destinata al settore pubblico e alle aziende, e che le app native per PC con HarmonyOS sono passate da circa 1.000 al momento del lancio a oltre 19.000. Bisogna dire che , anche in questo caso, il sistema Windows offre alcuni milioni di programmi e circa 600 mila applicazioni, per cui

Huawei aveva già venduto in precedenza desktop senza componenti Intel. I suoi precedenti modelli Qingyun utilizzavano chip Kirin su distribuzioni Linux cinesi, come riportato da Tom’s Hardware . L’HM650 è il primo a utilizzare il sistema operativo proprietario di Huawei, che ha ottenuto la certificazione di Livello II «sicuro e affidabile» dal Centro nazionale cinese di valutazione della sicurezza informatica quando Huawei ha presentato il desktop a settembre, secondo quanto riportato da IT Home .

Quando TechInsights ha smontato il Kirin X90 presente nel MateBook Fold dello scorso anno, ha scoperto che il chip era realizzato con il processo a 7 nm (N+2) di SMIC, lo stesso nodo apparso per la prima volta nel Mate 60 Pro nell’agosto 2023, anziché con il 5 nm di cui si vociferava. L’azienda ha affermato che il processo a 5 nm di SMIC rimane ancora un miraggio e che Huawei, bloccata a 7 nm, è “indietro di diverse generazioni” rispetto ai principali produttori di chip. Consideriamo che TMSC ha in catalogo un chip da 1,2 nm.

Come riportaro a maggio, la risposta di Huawei è quella che definisce una legge di scalabilità Tau, al posto della legge di Moore usata sino ad ora : il suo responsabile dei semiconduttori, He Tingbo, ha presentato un’architettura “LogicFolding” volta a ridurre il ritardo del segnale e ad aumentare la densità dei transistor, con l’obiettivo di realizzare chip da 1,4 nm entro il 2031. Alla notizia, le azioni SMIC hanno registrato un balzo di oltre il 18%, raggiungendo un livello record.

«Sicuri e affidabili»

Pechino ha ordinato alle agenzie governative e agli organi del partito al di sopra del livello comunale di acquistare processori e sistemi operativi «sicuri e affidabili», come avevamo riportato in quello che sembra ormai un’eternità, nel marzo 2024, allontanandoli da Intel, AMD e Windows. L’elenco approvato, composto esclusivamente da prodotti cinesi, è gestito dal Centro cinese di valutazione della sicurezza informatica, che ha certificato il Kirin X90 nel marzo 2025. Secondo quanto riferito, alle imprese statali è stato chiesto di completare il passaggio a fornitori nazionali entro il 2027.

La Cina era il mercato più grande di Intel nel 2023, rappresentando il 27% dei suoi 54 miliardi di dollari di fatturato. Qualcomm afferma nel suo rapporto annuale dell’anno fiscale 2025 che ricava “una parte significativa” dei propri ricavi dai produttori cinesi di dispositivi, che non prevede ulteriori ricavi derivanti dai prodotti Huawei e che alcuni dei suoi clienti cinesi hanno sviluppato i propri chip.

Huawei sta lavorando anche alle macchine che producono i chip, quindi alla cosiddetta litografia, un settore che, fino a ieri, vedeva l’Europa come vincente . Come abbiamo riportato a settembre, l’azienda ha assunto il ruolo di coordinamento nell’impegno della Cina per costruire i propri strumenti di litografia DUV, finanziando i fornitori di lenti e sorgenti luminose attraverso le sue controllate di venture capital, mentre i due maggiori produttori cinesi di memorie, CXMT e YMTC, hanno accumulato scorte di apparecchiature ASML sufficienti a coprire circa tre anni di espansione.