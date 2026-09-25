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100 miliardi in fumo: il flop del super caccia europeo obbliga Spagna e Germania a una corsa verso il 2040
Flop FCAS: Germania e Spagna cercano un’intesa bilaterale mentre i caccia invecchiano. Il piano miliardario per evitare il collasso industriale prima del 2040.
L’Europa della difesa si ritrova con i cieli scoperti, miliardi di euro polverizzati e un vuoto operativo spaventoso da colmare prima del 2040. Il fallimento formale del programma FCAS (Future Combat Air System) certifica la morte dell’illusione di una sovranità aerea comune tra Parigi, Berlino e Madrid.
Mentre la Francia decide di fare da sé per proteggere i propri campioni nazionali, magari in collaborazione con campioni extraeuropei, Germania e Spagna tentano un salvataggio in extremis attraverso un negoziato bilaterale. Sullo sfondo rimane un dilemma drammatico: cosa faranno volare le forze armate nei prossimi quindici anni mentre i vecchi caccia cadono a pezzi?
L’illusione infranta del grande consorzio
Il progetto FCAS doveva essere il capolavoro politico e industriale dell’Unione. Un investimento stimato in oltre 100 miliardi di euro per creare non solo un velivolo di sesta generazione, ma un intero ecosistema fatto di droni gregari e una rete cloud da combattimento.
La realtà ha presentato un conto salatissimo. Le liti intestine sulla divisione della produzione e sul comando tecnologico – soprattutto tra la francese Dassault e la divisione tedesca di Airbus – hanno fatto crollare il castello di carte. Parigi ha preferito blindare il proprio know-how e la propria linea industriale indipendente. A Berlino e Madrid non è rimasto che raccogliere i cocci e programmare colloqui bilaterali d’urgenza. I negoziati dureranno mesi, forse fino alla metà del 2027, prima di definire un assetto industriale concreto.
La manovra ponte di Madrid: salvare l’industria per non morire
La Spagna non può permettersi di fermare le fabbriche. Il Ministero della Difesa iberico ha dato ordine tassativo di accelerare i tempi e stringere le scadenze. Per evitare che i suoi colossi tecnologici (Indra, Airbus Spagna, GMV, Sener, Oesía e ITP Aero) restino a secco e perdano competenze insostituibili, Madrid ha attivato un piano d’emergenza nazionale triennale. Il tesoretto ammonta a circa 1,3 miliardi di euro, recuperati dai fondi già stanziati per il defunto FCAS e mai spesi.
Questa misura ricalca la strategia “Siagen” del 2025: iniezioni dirette di denaro pubblico per proseguire la ricerca in casa. L’idea è saltare a piè pari la classica fase di studio preliminare per passare subito allo sviluppo tecnologico, presentandosi al tavolo con i tedeschi con maggior peso contrattuale.
Il buco nero dal 2026 al 2040: cosa volerà nel frattempo?
La data limite del 2040 per avere operativo il nuovo sistema di sesta generazione è pura teoria. Nella storia dell’aviazione militare recente, nessun sistema d’arma complesso ha mai rispettato i tempi iniziali, per cui il 2040 rischia di essere una data perfino ottimistica!
Quindici anni sono un’eternità tecnologica e militare. Nel frattempo, le flotte attuali stanno rapidamente raggiungendo la fine della loro vita operativa, senza nessun ricambio immediato. Infatti la situazione della forza aerea spagnola e tedesca è la seguente:
Gli F-18 spagnoli alle Canarie e nella penisola sono già vicini all’usura strutturale e dovrebbero essere ritirati presto dal servizio. La Spagna ha rinunciato agli F-35.
I primi lotti di Eurofighter Typhoon mostrano limiti di aggiornamento dell’elettronica di bordo. Sono in consegna ve varianti più aggiornate, ma sono molto costose.
I bombardieri Tornado tedeschi sono reliquie da museo che Berlino deve sostituire senza indugi, perdendo anche la certificazione nucleare. Gli F-35 sono in arrivo, ma con il contagocce, e comunque sono tecnologia puramente americana.
Se il nuovo caccia italo-spagnolo o tedesco-spagnolo arriverà realisticamente non prima del 2040 o 2045, i Paesi europei si trovano davanti a tre sole vie, tutte ad altissimo costo economico.
|Soluzione Ponte (2026-2040)
|Ricaduta Industriale
|Impatto sui Conti Pubblici
|Rischio Strategico
|Ulteriore acquisto F-35 USA
|Minima in Europa, arricchisce la filiera americana
|Uscita netta di capitali all’estero
|Dipendenza totale dal software di Washington
|Aggiornamento Eurofighter (LTE)
|Alta per le industrie di Germania, Spagna e Italia
|Spesa reinvestita nel tessuto produttivo interno
|Velivolo di transizione con limiti generazionali
|Droni d’attacco intermedi
|Sviluppo rapido di nuove filiere elettroniche locali
|Spesa contenuta ma alta intensità di R&S
|Tecnologia ancora immatura per sostituire i caccia
Il 2040 è lontanissimo e la tentazione di buttarsi sul F35 americano, soprattutto per la Germania, è molto alta, anche a scapiuto dello sviluppo delle capacità produttive interne. Tra l’altro i dati di costo per ora di volo del F-35 e dell’Eurofighter non sono molto distanti fra di loro, secondo i calcoli dei britannici che gestiscono entrambe gli aerei. In questo l’Europa non è stata particolarmente efficiente nella progettazione: il problema dei costi di gestione è stato completamente sottovalutato.
La carta svedese e l’ombra del programma GCAP
Per allargare la base industriale e condividere i costi esorbitanti, Madrid e Berlino accarezzano l’idea di coinvolgere la Svezia con la sua Saab, da sempre maestra nel produrre aerei efficienti a costi umani. Stoccolma, tuttavia, temporeggia: senza un via libera politico esplicito del proprio governo, non si muove una foglia.
Resta sul tavolo l’altra grande alternativa: bussare alla porta del GCAP, il programma concorrente guidato da Regno Unito, Italia e Giappone per il loro caccia di sesta generazione. Anche qui, però, non ci sono pasti gratis. Il consorzio GCAP ha già spartito le fette della torta produttiva e le quote di progettazione; fare spazio a due pesi massimi come Germania e Spagna rimetterebbe in discussione equilibri fragilissimi. Ad esempio bisognerebbe riaprire la discussione sullo sviluppo dei motori. Nulla è impossibile, e i soldi spagnoli e tedeschi sicuramente farebbero comodo al programma, ma non è semplice, tanto più che Leonardo pensa che i primi caccia entreranno in servizio nel 2033, con un certo anticipo rispetto alla scadenza iniziale del 2040.
La corsa contro il tempo è iniziata. Tra piani ponte, contratti miliardari da salvare e flotte che invecchiano, i governi europei scoprono che l’autonomia strategica non si costruisce con i comunicati stampa, ma con investimenti certi e alleanze industriali solide. Senza di essi, il 2040 rischia di essere la data di nascita di un prototipo già vecchio in cieli controllati da altri.
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