Guerra nei cieli e corsa contro il tempo: perché il nuovo super-caccia volerà con due anni di anticipo

I cieli globali sono sempre più affollati di minacce e i tempi della politica non possono più permettersi la solita burocrazia militare. Per la prima volta nella storia recente dell’aviazione della Difesa, un grande programma internazionale non annuncia il consueto ritardo biblico, ma punta a tagliare il traguardo con due anni di anticipo. Il GCAP, il sistema di combattimento aereo di sesta generazione che vede alleati Italia, Regno Unito e Giappone, potrebbe entrare in servizio già nel 2033 anziché nel 2035.

Il paradosso dell’aviazione: perché stavolta si fa prima?

Chi segue il settore industriale sa bene come vanno queste cose. Da decenni, i progetti aerospaziali di punta rappresentano un calvario di scadenze mancate e costi lievitati fuori controllo. F-35 ed Eurofighter ne sono stati l’esempio lampante. Europfighter fide passare 12 anni dall’accordo al primo ordine industriale. Come è possibile, quindi, che il GCAP prometta di fare l’esatto contrario?

La spiegazione è arrivata direttamente da Lorenzo Mariani, amministratore delegato di Leonardo, durante la presentazione dei conti semestrali del gruppo. La ricetta è improntata a un pragmatismo quasi spietato: la modularità. Per anticipare i tempi non si farà un miracolo ingegneristico, ma si moduleranno i requisiti della prima versione operativa.

Invece di pretendere un velivolo perfetto al 100% e dotato fin dal primo giorno di ogni singola tecnologia futuristica immaginabile, si metterà in linea una macchina già pienamente operativa per il combattimento, ma con capacità di base. Le funzionalità più avanzate verranno integrate progressivamente negli anni successivi. Si passa così dal vecchio modello rigido a un aggiornamento continuo, simile a quello dei software moderni.

La spinta dei governi e la porta che si chiude

Questa fretta non nasce per caso. C’è una pressione fortissima che arriva dai ministeri della Difesa delle tre nazioni partner. L’urgenza di avere uno scudo aereo multi-dominio attivo il prima possibile è dettata dal contesto geopolitico. Il Giappone, per esempio, ha la necessità assoluta di sostituire i suoi vecchi caccia F-2 intorno al 2035, proprio mentre le tensioni nell’Indo-Pacifico raggiungono livelli critici.

Sul piano industriale, il consorzio Edgewing – formato da Leonardo, la britannica BAE Systems e la giapponese JAIEC – ha già incassato da GIGO (l’organizzazione governativa trilaterale) un primo grande contratto da oltre 5 miliardi di sterline per la fase di sviluppo dettagliato.

Tuttavia, accelerare significa fare scelte drastiche sulla governance. Mariani è stato chiarissimo: la finestra per accogliere nuovi partner nel programma si sta chiudendo. Sebbene il Canada sia appena entrato come osservatore e paesi come Arabia Saudita o Germania mostrino forte interesse, la porta rimarrà aperta al massimo per un altro anno, fino al 2027. Accogliere altri Paesi oltre quella data rischierebbe di riaprire discussioni infinite sulle specifiche, distruggendo la tabella di marcia. Chi vuole entrare, soprattutto la Germania, che non ha un programma operativo di caccia attivo dopo la fine del GCAP, deve decidersi in fretta se vuole entrare.

Le ricadute economiche: quando la spesa militare fa da traino all’industria

Dal punto di vista economico e industriale, la scelta di accelerare sui tempi porta enormi vantaggi immediati alla filiera italiana ed europea. L’effetto moltiplicatore sulla produzione ad alta tecnologia si vede già chiaramente nei bilanci.

Leonardo ha chiuso il primo semestre con numeri da record:

Ordini balzati a 16 miliardi di euro (+40% rispetto all’anno precedente).

Ricavi in crescita del 10%.

Utile netto in aumento del 74%.

Stime annuali riviste al rialzo a 28,2 miliardi di ordini.

Modello Tradizionale vs Modello GCAP

Caratteristica Progetti Tradizionali (F-35, Typhoon) Nuovo Approccio GCAP Sviluppo Monolitico: tutto pronto al giorno uno Modulare: versione iniziale e blocchi successivi Tempistiche Ritardi cronici (5-10 anni in media) Anticipo stimato di 2 anni (target 2033) Ingresso Partner Trattative aperte per anni Finestra serrata (chiusura entro il 2027) Ritorno Industriale Diluito in decenni Immediato su ordini e catena di fornitura

I fondi destinati al GCAP alimentano una catena di fornitura avanzata che coinvolge centinaia di piccole e medie imprese italiane nei settori dell’elettronica, dei materiali compositi e del software di bordo.

Anticipare la produzione al 2033 significa mettere prima a terra investimenti ad alto valore aggiunto, creando occupazione qualificata ed evitando che le risorse finanziarie vengano erose dall’inflazione e dalle lungaggini burocratiche. Se la scommessa di Leonardo e dei partner riuscirà, dimostrerà che anche i grandi programmi di Stato possono funzionare con l’efficienza e la concretezza del settore privato. Inoltre il fatto di essere il primo caccia di sesta generazione ad entrare in servizio aprirà un mercato internazionale enorme per le società coinvolte.