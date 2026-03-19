WTO, il grande fallimento della globalizzazione: regole inutili e squilibri permanenti

Nato nel 1995 come architrave del commercio internazionale, il World Trade Organization avrebbe dovuto garantire un ordine multilaterale fondato su regole certe, arbitrati efficaci e condizioni di concorrenza equilibrate. A distanza di trent’anni, appare invece come un organismo svuotato di potere, incapace di governare le profonde distorsioni generate dalla globalizzazione che esso stesso ha contribuito a legittimare.

I numeri rendono evidente il paradosso. Il WTO riunisce oltre 160 Paesi e copre circa il 98% del commercio mondiale. Una pervasività quasi totale che, tuttavia, non si è mai tradotta in reale capacità di controllo. Anzi, proprio mentre l’organizzazione ampliava la propria sfera d’influenza, il sistema commerciale globale diventava sempre più asimmetrico.

La promessa implicita era lineare: liberalizzare gli scambi avrebbe prodotto convergenza economica e maggiore equilibrio. La realtà è stata opposta. Le catene globali del valore hanno favorito delocalizzazioni massive, trasferimenti tecnologici forzati e una competizione basata sul costo del lavoro. Interi comparti industriali europei – dal tessile alla siderurgia – sono stati progressivamente erosi dalla concorrenza di economie che operano con standard sociali, ambientali e finanziari incomparabili.

Il passaggio decisivo, troppo spesso rimosso nel dibattito pubblico, è stato l’ingresso della Cina nel WTO nel 2001. Non si trattò di un processo neutrale, bensì del risultato di fortissime pressioni politiche esercitate dall’amministrazione americana guidata da Bill Clinton. Fu Washington a sostenere con determinazione l’integrazione di Pechino nel sistema multilaterale, nella convinzione – rivelatasi illusoria – che l’apertura commerciale avrebbe favorito una progressiva convergenza verso un’economia di mercato.

È accaduto l’esatto contrario. La Cina ha sfruttato pienamente l’accesso ai mercati occidentali mantenendo un modello fondato su controllo statale, sussidi pubblici e politiche industriali aggressive. Il risultato è stato un disequilibrio strutturale: da un lato surplus commerciali record, dall’altro processi diffusi di deindustrializzazione nelle economie avanzate. E il WTO è rimasto sostanzialmente inerte.

Il nodo centrale è istituzionale. Il sistema di risoluzione delle controversie, un tempo considerato il vero pilastro dell’organizzazione, è oggi paralizzato. Dal 2019 l’Organo d’Appello è di fatto inattivo, rendendo impossibile la conclusione definitiva delle dispute. Decine di casi restano sospesi, trasformando il diritto commerciale internazionale in una costruzione priva di reale efficacia.

In assenza di un arbitro credibile, il sistema si è progressivamente spostato verso rapporti di forza. Gli Stati Uniti hanno inaugurato una stagione di dazi unilaterali, seguiti da contromisure europee e da un crescente ricorso a restrizioni tecnologiche e commerciali. La logica multilaterale ha lasciato spazio a un neo-mercantilismo sempre più esplicito.

Nel frattempo, il WTO è rimasto ancorato a un paradigma ormai superato. Non dispone di strumenti adeguati per affrontare le nuove dimensioni del commercio internazionale: economia digitale, sicurezza delle catene di approvvigionamento, controllo delle materie prime strategiche, transizione energetica. Questioni decisive che vengono oggi gestite al di fuori del suo perimetro, attraverso accordi bilaterali o logiche geopolitiche.

Il fallimento è anche politico. Il WTO ha presupposto un contesto cooperativo che non esiste più, ignorando che il commercio è, prima di tutto, uno strumento di potere. Così facendo, ha finito per favorire gli attori più aggressivi, penalizzando le economie che hanno rispettato le regole.

L’Unione Europea rappresenta il caso più emblematico di questa contraddizione. Continua a difendere un multilateralismo astratto mentre altri Paesi adottano politiche industriali assertive e forme di protezionismo selettivo. Il risultato è una crescente perdita di capacità produttiva e di autonomia strategica.

La conclusione è inevitabile. Il WTO non ha governato la globalizzazione: l’ha accompagnata senza correggerne gli squilibri, contribuendo anzi ad amplificarli. E una delle sue scelte più emblematiche – l’ingresso della Cina fortemente voluto e sostenuto da Washington – ne rappresenta oggi la prova più evidente.

Senza una riforma radicale, fondata su una reale reciprocità, sulla tutela delle filiere strategiche e su strumenti coercitivi credibili, il WTO è destinato a rimanere ciò che è già diventato: un’istituzione del passato, incapace di rispondere alle sfide del presente.

Antonio Maria Rinaldi