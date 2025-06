Ai piedi del Monte Fuji, in Giappone, Toyota Motor Corporation ha inaugurato Woven City, un ambizioso esperimento tecnologico: una città prototipo di 70 ettari, completamente connessa, progettata come laboratorio reale per testare mobilità del futuro, infrastrutture intelligenti e vita sostenibile.

Annunciata al CES 2020 e in costruzione da cinque anni sull’ex sito dello stabilimento Higashi-Fuji, nella prefettura di Shizuoka (140 km a sud-ovest di Tokyo), la città aprirà nell’autunno 2025.

Woven City, definita da Toyota la prima “città robot” al mondo, ospiterà inizialmente 100 residenti, principalmente ingegneri Toyota e loro famiglie, con un obiettivo di 360 abitanti nella Fase 1 e 2.000 a lungo termine. I residenti si dividono in “Inventori”, che sviluppano e testano nuove tecnologie, e “Tessitori”, che interagiscono con i sistemi fornendo feedback.

Al centro del progetto c’è l’e-Palette, una piattaforma di veicoli elettrici autonomi sviluppata per le Olimpiadi di Tokyo 2020, che sarà il principale mezzo di trasporto, supportato da una rete logistica sotterranea per consegne autonome. Le strade sono divise in tre corsie: pedoni, dispositivi di mobilità lenta (scooter e bici) e veicoli autonomi.

La città è un ecosistema digitale, con edifici, veicoli e persone connessi tramite sensori e intelligenza artificiale, come spiegato da Akio Toyoda, presidente del consiglio di Toyota: “Stiamo creando un sistema operativo digitale vivente per la vita urbana.” L’infrastruttura è progettata per la sostenibilità: energia da celle a combustibile a idrogeno, pannelli solari, sistemi di riciclo dell’acqua e gestione avanzata dei rifiuti.

Woven City rappresenta la trasformazione di Toyota da produttore di auto a leader nella tecnologia della mobilità, testando soluzioni che potrebbero rivoluzionare le città del futuro. Il fatto di porle come test in un ambiente abitato permette di valutare subito la loro efficienza e la capacità di integrarsi e interagire con gli esseri umani.