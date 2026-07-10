Weisweiler 2029: la minaccia del blackout termico e la scommessa miliardaria sulla geotermia

La transizione ecologica tedesca sta per scontarsi con la dura realtà matematica ed economica. Entro il 2029, la centrale elettrica a carbon-lignite di Weisweiler spegnerà definitivamente i suoi motori. Non si tratta solo di una questione di emissioni: questo impianto garantisce oggi circa 165 megawatt termici alla rete di teleriscaldamento della Renania, oltre a 1,3 GW di potenza di base elettrica.

Senza questa fonte, intere città come Aquisgrana, insieme a quartieri residenziali e industrie, rischiano letteralmente di rimanere al freddo o di dover pagare bollette insostenibili. Con la chiusura simultanea delle miniere di lignite a cielo aperto di Inden, la regione si trova davanti a un’emergenza immediata: trovare un’alternativa energetica stabile, economica e locale per non desertificare il tessuto industriale.

La scoperta sotto il fango: i dati dei nuovi pozzi

Per evitare il collasso termico della regione, i ricercatori dell’Istituto Fraunhofer per le infrastrutture energetiche e la geotermia (IEG), in collaborazione con il colosso RWE Power AG, hanno cercato la risposta nel sottosuolo. I risultati delle prime trivellazioni esplorative dopo vent’anni (denominate EB1 e EB2) hanno rivelato dettagli cruciali sulla geologia profonda dell’area di Weisweiler.

I carotaggi hanno mostrato che sotto i primi 70 metri di sedimenti soffici si trova una fitta alternanza di:

Argillite

Siltite

Arenaria densa e impermeabile

Filoni di carbon fossile

L’arenaria densa funge da barriera naturale tra gli strati isolando i flussi idrici. Tuttavia, i modelli geologici aggiornati indicano che intorno ai 1.300–1.500 metri di profondità si trovano formazioni calcaree fratturate. Questa è la vera miniera d’oro verde: rocce permeabili dove l’acqua calda può circolare liberamente, anche l’acqua calda proveniente dalle profondità con la possibilità di utilizzo per la generazione d’energia geotermica.

L’obiettivo è semplice: con i dati raccolti finanziare perforazioni sino a 3000 metri e trovare acqua fra gli 80 C e i 100C da immettere direttamente nella rete di teleriscaldamento.

Fibra ottica e sismografi: la tecnologia per ridurre il rischio economico

Il vero problema dei progetti geotermici è il “rischio di esplorazione”: trivellare costa milioni di euro e, se non si trova l’acqua alla temperatura giusta, l’investimento fallisce gravando sulle casse pubbliche o aziendali. Per azzerare questo rischio, gli scienziati hanno equipaggiato i pozzi pilota (profondi 100 e 506 metri) con tecnologie di monitoraggio avanzate.

I pozzi montano cavi in fibra ottica lungo tutta la loro lunghezza per misurare la variazione termica millimetro per millimetro in tempo reale. Nel pozzo EB1 è stato installato un sismometro a tre componenti in grado di registrare ogni minimo movimento tellurico, sia naturale che causato dall’attività umana.

Nel secondo pozzo (EB2) è stato eseguito un test di risposta geotermica avanzato per calcolare l’esatta conducibilità termica delle rocce. Questi dati permettono di correggere i vecchi modelli computerizzati della faglia di Weisweiler, riducendo le incertezze per i futuri investitori.

Dal carbone alla terra: le ricadute economiche pratiche

La transizione verso la geotermia profonda (oltre i 1.500 metri) o medio-profonda (sopra i 400 metri) non è un vezzo ecologico, ma una necessità di bilancio. Utilizzare le infrastrutture di teleriscaldamento già esistenti della vecchia centrale a carbone per immettere acqua calda dal sottosuolo permette un risparmio notevole di risorse.

Dal punto di vista macroeconomico, la geotermia offre caratteristiche uniche rispetto a eolico e solare:

Fattore di capacità elevato: Fornisce calore costante 24 ore su 24, indipendentemente dal meteo o dalle stagioni.

Protezione dai costi delle materie prime: Una volta avviato l’impianto, il costo del calore è slegato dalle fluttuazioni geopolitiche del gas o del petrolio importato.

Sostentamento delle industrie locali: I settori manifatturieri che richiedono calore di processo a bassa o media temperatura possono mantenere la produzione nella Renania, salvaguardando l’occupazione.

Il piano prevede ora indagini sismiche di superficie ancora più vaste per poi procedere con perforazioni industriali fino a 3.000 metri di profondità. Se i flussi idrici sotterranei confermeranno le aspettative, la Renania potrebbe trasformare il dramma della chiusura delle miniere in un vantaggio competitivo, dimostrando che si può fare politica keynesiana strutturale riconvertendo le vecchie aree industriali senza mandare sul lastrico i cittadini.

Questo è un utilizzo però di energia da strati superificiali e con estrazione dell’acqua, mentre la reale soluzione potrebbe venire dal geotermi in profondità a circuito chiuso, senza variazione dell’equilibrio idrico.