L’annuncio di Warner Bros Discovery di dividersi in due società indipendenti quotate in borsa entro la metà del 2026 segna la potenziale fine di decenni di consolidamento dei media, che ha dato origine a conglomerati globali in espansione che spaziano dal cinema, allo streaming e alla televisione.

La società Streaming and Studios includerà Warner Bros Television, Motion Pictures, DC Studios, HBO, HBO Max, Games e le esperienze correlate, mentre Global Networks includerà CNN, TNT Sports negli Stati Uniti e Discovery, i principali canali in chiaro in Europa, e prodotti digitali come il servizio di streaming Discovery+ e Bleacher Report.

Il riassetto strategico di Warner Bros Discovery darà alla sua nuova società focalizzata sullo streaming un maggiore spazio per crescere, producendo contenuti di alta qualità, liberi dal peso del suo business in crisi delle reti via cavo .

“Operando in futuro come due società distinte e ottimizzate, daremo a questi marchi iconici la maggiore focalizzazione e flessibilità strategica di cui hanno bisogno per competere in modo più efficace nel panorama mediatico in evoluzione di oggi”, ha scritto in una dichiarazione il CEO David Zaslav.

Bloomberg ha osservato che “Warner Bros. ha recentemente completato una ristrutturazione in due divisioni per capitalizzare il passaggio dei consumatori dalla pay-TV tradizionale alle nuove opzioni online”, aggiungendo che “i gruppi mediatici statunitensi hanno faticato a migliorare la loro redditività di fronte a una costosa guerra dello streaming contro Netflix”.

Il mese scorso, Comcast ha seguito un percorso simile a quello della Warner Bros., dividendo la NBCUniversal in due divisioni: Versant, che ospiterà reti via cavo come MSNBC e USA, e un’unità separata che deterrà la rete televisiva NBC, il servizio di streaming Peacock e i parchi a tema Universal Studios. Però qui si va olte, si scinde anche potenzialmente la proprietà. Le due società

La Warner Bros ha dichiarato di aver lanciato offerte pubbliche di acquisto per ristrutturare il proprio debito esistente, finanziate da una linea di credito ponte di 17,5 miliardi di dollari fornita da J.P. Morgan.

Ulteriori dettagli sulle motivazioni della scissione:

Migliorare l’agilità strategica e la focalizzazione operativa.

Allineare ciascuna attività agli investitori in base a profili di crescita e finanziari distinti.

Sbloccare il valore per gli azionisti attraverso strategie di investimento e allocazione del capitale su misura.

Global Networks manterrà fino al 20% della partecipazione in Streaming & Studios, che sarà monetizzata in un secondo momento per ridurre il debito.

La scissione dovrebbe essere completata entro la metà del 2026. Dopo di che avremo una società che punta allo streaming, e una che punta alla gestione del cavo. Vedremo quale delle due alternative sarà la migliore. Una coa è certa: Dicovery, che in Italia ha investito moltissimo, avrà un appoggio ben inferiore.