Wall Street si svuota: forte riduzione dei volumi sull’S&P 500. Calma piatta

A Wall Street si respira un silenzio insolito e pesante. I volumi di scambio sul fondo SPY, l’ETF più scambiato al mondo che replica l’indice S&P 500, sono improvvisamente crollati ai minimi da oltre vent’anni. Non siamo davanti a una festività o a una chiusura anticipata: è una ritirata generale degli investitori che, guardando ai precedenti storici, ha spesso anticipato scossoni molto duri per i listini.

Nella seduta di venerdì sono passate di mano appena 22,6 milioni di azioni. Per trovare un livello di scambi così basso in una normale giornata di contrattazioni bisogna tornare indietro all’11 ottobre 2004. L’avvio di questa settimana conferma la tendenza, puntando verso quota 19 milioni, un dato che non si registrava addirittura dal 2003.

Secondo gli analisti della società BTIG, la media mobile a cinque giorni dei volumi scivolerà attorno ai 31 milioni. Dal 2005 a oggi, la discesa sotto la soglia critica dei 35 milioni si è verificata soltanto tre volte prima d’ora.

Intanto le quotazione non si muovono:

In ciascuno dei tre casi precedenti, la bonaccia ha aperto la strada a una correzione immediata:

Periodo storico Calo successivo dell’indice SPY Inizio dicembre 2024 -5,0% (fino a metà gennaio 2025) Metà febbraio 2025 -21,0% (forte ondata ribassista) Fine agosto 2026 -2,9% (fino a metà settembre 2026)

La spiegazione ufficiale offerta dai commentatori parla di una pausa di riflessione. Il mercato si troverebbe in una terra di mezzo: i dati macroeconomici scarseggiano e gli operatori preferiscono aspettare i bilanci trimestrali dei grandi colossi bancari prima di muoversi. Ma dietro questa calma apparente si nasconde una fragilità strutturale.

L’S&P 500 non registra una perdita giornaliera superiore all’1% da ben 52 sedute consecutive. Se non ci sarà una flessione nelle prossime ore, diventerà la striscia di stabilità più lunga dal gennaio 2020. Al contempo, la borsa di New York non registra una giornata con l’80% dei volumi in ribasso da quasi dodici mesi, un evento che di norma si ripete una ventina di volte l’anno. Il mercato, di fatto, non ha mai sfogato le tensioni accumulate.

Quando l’acqua si ritira, il listino diventa quello che in gergo tecnico si definisce un “mercato sottile”. Con pochi acquirenti presenti sul book, la liquidità svanisce in fretta: bastano ordini di vendita anche modesti per causare ribassi repentini.

Le ricadute pratiche sull’economia reale non tardano mai a farsi sentire quando i mercati finanziari perdono l’equilibrio:

Se le trimestrali delle banche mostreranno margini in calo o un aumento dei prestiti non rimborsati, la mancanza di compratori accentuerà le perdite azionarie.

Una caduta repentina delle quotazioni peggiora le condizioni del credito, spingendo gli istituti a concedere meno finanziamenti a imprese e famiglie.

La rottura improvvisa di lunghe fasi di calma ha storicamente generato cali estesi, come il -18,4% del 2018 o il -8,5% del 2024.

Anche investitori esperti come Michael Burry, hanno indicato questo vuoto di scambi come un potenziale campanello d’allarme. La prudenza è d’obbligo e nessuno possiede la sfera di cristallo. Tuttavia, la storia dei mercati insegna una regola semplice: quando a Wall Street non si muove una foglia, raramente significa che regna la pace. Più spesso, significa solo che molti stanno già cercando l’uscita di sicurezza.