Problemi per le case automobilistiche europee. Lunedì la casa automobilistica svedese Volvo Cars ha dichiarato che taglierà circa 3.000 posti di lavoro nell’ambito di un’importante azione di riduzione dei costi.

La mossa arriva dopo che l’azienda, di proprietà della cinese Geely Holding, ha annunciato alla fine del mese scorso un piano di riduzione dei costi e della liquidità da 18 miliardi di corone svedesi (1,89 miliardi di dollari).

Volvo Cars ha dichiarato che il taglio di 3.000 posti di lavoro riguarderà principalmente le posizioni in ufficio in Svezia e rappresenterà circa il 15% della forza lavoro totale dell’azienda. Un duro colpo per l’economia svedese.

“Le azioni annunciate oggi sono state decisioni difficili, ma sono passi importanti per costruire una Volvo Cars più forte e più resistente”, ha dichiarato Håkan Samuelsson, Presidente e CEO di Volvo Cars, in un comunicato.

“L’industria automobilistica sta attraversando un periodo difficile. Per affrontarlo, dobbiamo migliorare la nostra generazione di flussi di cassa e ridurre strutturalmente i nostri costi. Allo stesso tempo, continueremo a garantire lo sviluppo dei talenti di cui abbiamo bisogno per il nostro ambizioso futuro”, ha dichiarato Samuelsson.

Nell’ambito dei licenziamenti, l’azienda ha dichiarato che ridurrà circa 1.000 posizioni attualmente occupate da consulenti, per lo più in Svezia, circa 1.200 dipendenti in Svezia e i restanti in altri mercati globali.

Quando il piano d’azione è stato lanciato il 29 aprile, Volvo Cars ha dichiarato che il programma avrebbe incluso riduzioni degli investimenti e licenziamenti nelle sue sedi in tutto il mondo. L’azienda ha inoltre ritirato le previsioni finanziarie per il 2025 e il 2026, citando le pressioni tariffarie sul settore automobilistico.

Rischi di guerra commerciale

L’incertezza sui dazi commerciali dovrebbe avere un impatto profondo sull’industria automobilistica, soprattutto in considerazione dell’elevata globalizzazione delle catene di fornitura e della forte dipendenza dalle attività produttive in Nord America.

L’UE deve già far fronte a tariffe d’importazione statunitensi del 25% su auto, acciaio e alluminio e a tariffe cosiddette “reciproche” del 10% per la maggior parte delle altre merci.

Volvo Cars ha dichiarato che le misure sono necessarie per garantire la realizzazione della sua strategia a lungo termine, aggiungendo che rimane ferma sulla sua ambizione di diventare un’azienda di auto completamente elettriche.

Leader nella transizione verso i veicoli elettrici (EV), Volvo Cars ha annunciato a settembre l’intenzione di abbandonare l’obiettivo a breve termine di vendere solo EV, citando la necessità di essere “pragmatici e flessibili” in presenza di condizioni di mercato mutevoli e di un raffreddamento della domanda. Quindi la completa elettrificazione della gama è rinviata Sine Die, anche perché il mercato statunitense, senza più obblighi né incentivi di passaggio all’elettrico, difficilmente comprerà auto elettriche.