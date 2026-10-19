Volkswagen vuole congelare gli stipendi fino al 2030. La scure sui lavoratori scatena la rivolta sindacale

La crisi dell’automobile tedesca abbatte gli ultimi tabù e rischia di trasformarsi in un disastro sociale. Dai vertici di Wolfsburg filtra una mossa senza precedenti: Volkswagen intende bloccare completamente gli stipendi di centinaia di migliaia di dipendenti nel mondo fino al 2030, azzerando qualsiasi aumento retributivo per i prossimi quattro anni.

Non si tratta di una semplice voce negoziale, ma di un piano interno strategico intitolato “Group Target Picture”, rivelato dalla Süddeutsche Zeitung. Il consiglio di amministrazione ha già impartito istruzioni ai responsabili delle risorse umane a livello globale: congelare i livelli retributivi attuali, tagliare i premi di risultato e bloccare i bonus variabili.

Il sacrificio richiesto alle famiglie è pesantissimo. A fronte di un costo della vita che continua a salire, la rinuncia agli adeguamenti salariali equivale a una perdita secca del reddito reale di almeno il 10%. Questo salasso si somma a un programma di tagli già durissimo: 100.000 esuberi nel mondo e fino a quattro fabbriche tedesche a rischio chiusura nei prossimi anni.

L’ironia di questa vicenda è amara. Per decenni la Germania ha celebrato la cooperazione tra dirigenti e operai come modello insuperabile. Ora che le scelte industriali sbagliate e la transizione elettrica presentano il conto, la soluzione dei vertici torna a essere la più antica e banale: far pagare il conto a chi lavora in catena di montaggio.

Il muro dei contratti collettivi e lo scontro con IG Metall

I piani di Wolfsburg, tuttavia, dovranno fare i conti con un quadro contrattuale rigido e con la determinazione dei lavoratori tedeschi. La galassia dei 275.000 addetti in Germania poggia infatti su due pilastri legali distinti:

Contratto aziendale Volkswagen (VW-Haustarif): copre circa 130.000 dipendenti della casa madre, con condizioni negoziate storicamente autonome e protette.

copre circa 130.000 dipendenti della casa madre, con condizioni negoziate storicamente autonome e protette. Contratto collettivo di settore (Flächentarif): gestito dal potente sindacato IG Metall per l’industria metalmeccanica ed elettrica, che si applica ai marchi del gruppo come Audi, MAN e Porsche.

La reazione sindacale è stata immediata e intransigente. IG Metall e il consiglio di fabbrica mondiale hanno definito l’idea del blocco “totalmente irrealistica”, annunciando una dura opposizione in tutte le sedi. Nelle trattative al via a fine novembre, il sindacato non solo non accetterà lo zero virgola, ma metterà sul tavolo la richiesta formale di un incremento salariale del 5%.

Ambito Proposta della direzione VW Richiesta sindacale IG Metall Dinamica salariale “Zero aumenti” e blocco scatti fino al 2030 Aumento retributivo del +5% Impatto sul potere d’acquisto Perdita reale stimata attorno al 10% Difesa dei salari contro l’inflazione Occupazione e impianti 100.000 tagli globali e 4 siti a rischio Piena salvaguardia dei livelli occupazionali

Una ricetta che soffoca la domanda

Al di là del duro scontro di fabbrica, la strategia di Volkswagen mostra un grave limite economico. Considerare i compensi soltanto come un costo da limare significa ignorare che le retribuzioni rappresentano la prima fonte di domanda per il mercato, oltre a dimostrate l’incredibile debolezza del sistema industriale tedesco.

Togliere reddito a centinaia di migliaia di operai significa deprimere i consumi della Germania e dell’intera Eurozona, che già soffrono per una crescita vicina allo zero. Se i dipendenti non possono permettersi di spendere, chi comprerà le nuove, costose, vetture che escono dagli stabilimenti?

Mentre i vertici dell’azienda scelgono il silenzio in attesa dell’avvio ufficiale dei negoziati, la tensione tra le linee di montaggio sale alle stelle. La vertenza dell’auto tedesca non è solo una disputa aziendale: è il banco di prova dell’intera tenuta industriale dell’Europa.