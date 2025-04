Volkswagen si piega a Trump e inizia a trattare con il governo americano per produrre auto negli USA

A causa dei nuovi dazi statunitensi sulle importazioni di automobili negli Stati Uniti, il gruppo Volkswagen sta negoziando una possibile intesa con l’amministrazione del presidente Donald Trump. Il CEO Oliver Blume, in un’intervista alla “Frankfurter Allgemeine Zeitung” (FAZ) riportato da Fortune, ha prospettato la possibilità di avviare la produzione del marchio Audi negli Stati Uniti.

“Abbiamo una strategia lungimirante con progetti interessanti, su misura e attraenti per il mercato statunitense. Questo è il nostro asso nella manica. Attualmente sono in corso colloqui costruttivi con il governo americano”, ha affermato Blume.

Il CEO ha dichiarato al quotidiano di considerare l’industria parte della soluzione nella disputa sui dazi. “La nostra leva più importante è investire nelle regioni del mondo, garantire l’occupazione e stringere partnership”. Il Nord America è una delle regioni di crescita più importanti per il gruppo VW, ha affermato Blume. Volkswagen intende fare “il possibile” per agire come investitore e partner affidabile negli Stati Uniti. Si tratta del risultato che voleva ottenere Trump con i dazi, far riallocare le case automobilistiche straniere negli USA.

“Vogliamo continuare ad espanderci. Il marchio Volkswagen ha opportunità nel portafoglio prodotti. Per Audi, la produzione negli Stati Uniti sarebbe un passo avanti nella nostra strategia”, ha affermato Blume. Ha invece escluso la produzione negli Stati Uniti del marchio Porsche a causa dei bassi volumi.

L’annuncio di nuovi dazi da parte degli Stati Uniti ha scosso le case automobilistiche in Germania e in Europa. Gli Stati Uniti sono il mercato di esportazione più importante per l’industria automobilistica tedesca.

Esenzioni dai dazi per i costruttori automobilistici?

Lo scorso anno, il solo marchio Volkswagen ha venduto quasi 380.000 auto nuove negli Stati Uniti. Ciò corrisponde all’8% delle vendite mondiali. Il modello più venduto è stato il SUV Atlas, disponibile solo in Nord America, che VW produce nel suo stabilimento statunitense di Chattanooga (Tennessee). Quasi due terzi delle auto VW vendute negli Stati Uniti sono state importate, la maggior parte dal Messico. Il marchio Audi rifornisce il mercato statunitense esclusivamente con auto importate.

Secondo il presidente degli Stati Uniti Trump, l’obiettivo dei dazi è quello di aumentare la produzione negli Stati Uniti. Gli esperti sottolineano tuttavia che la costruzione di fabbriche richiede anni, mentre gli aumenti dei prezzi dovuti ai dazi possono avere un impatto immediato sui consumatori.

Pochi giorni fa Trump ha prospettato alle case automobilistiche delle deroghe ai dazi, almeno temporanee. Le aziende automobilistiche hanno bisogno di più tempo per riorganizzare le loro catene di fornitura e avviare la produzione di componenti negli Stati Uniti, ha spiegato. Questa è la speranza dei manager tedeschi: prendere tempo mentre vengono costruite nuove fabbriche, ma, comunque, la fine è sicura: più auto costruite negli USA, e meno in Germania.