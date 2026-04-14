Volkswagen, profondo rosso nel primo trimestre 2026: crollo in Cina e USA. L’onda lunga del flop elettrico

Se il 2025 è stato l’anno del risveglio, il 2026 rischia di essere quello della definitiva presa di coscienza per l’industria automobilistica europea. I dati diffusi nel primo trimestre del 2026 da Volkswagen confermano una tendenza che da ciclica si sta facendo pericolosamente strutturale: le consegne globali del gruppo di Wolfsburg sono scese del 4% su base annua. Un calo che, se analizzato geograficamente, assume i contorni di una vera e propria ritirata strategica dai mercati chiave.

Marco Schubert, responsabile delle vendite di Volkswagen, ha tentato di gettare acqua sul fuoco imputando la flessione a “condizioni economiche e geopolitiche molto difficili” in un mercato globale in declino. Tuttavia, i numeri raccontano una storia più profonda di un semplice rallentamento congiunturale.

I numeri della crisi: la morsa tra Pechino e Washington

La geografia del declino tedesco è impietosa e si concentra sui due mercati che, storicamente, hanno garantito i margini operativi del gruppo:

Mercato Variazione Consegne (Q1 2026 vs Q1 2025) Causa Principale Globale -4,0% Debolezza strutturale della domanda Cina -15,0% Concorrenza veicoli locali, ritardo tecnologico Stati Uniti -20,5% Dazi punitivi, calo drastico domanda veicoli elettrici

Negli Stati Uniti, il tonfo del 20,5% è figlio diretto di politiche commerciali protezionistiche e di un mercato che sta rigettando l’imposizione dei veicoli elettrici, su Wolfsburg ha puntato molto. In Cina, il crollo del 15% conferma come i produttori domestici (forti di sussidi statali e di una filiera delle batterie integrata) abbiano ormai fagocitato le quote di mercato europee. La dirigenza VW spera di recuperare terreno nei prossimi mesi con “modelli sviluppati localmente” per la Cina e “nuovi modelli elettrici urbani” per l’Europa. Un’ostinazione sull’elettrico europeo che, alla luce dei bilanci recenti, appare quasi temeraria e che rischia di non portare per niente bene.

L’eredità del 2025 e il “caso Porsche”

Il disastroso avvio del 2026 non è un fulmine a ciel sereno, ma la naturale prosecuzione della voragine contabile del 2025. Ricordiamo che lo scorso anno Volkswagen ha visto l’utile operativo dimezzarsi e l’utile netto crollare di oltre il 44%, nonostante ricavi formalmente stabili sui 350 miliardi di dollari.

Il vero shock è arrivato da Porsche, da sempre il generatore di cassa del gruppo. La scommessa ideologica su una piattaforma esclusivamente elettrica ha portato a oneri straordinari per 4,2 miliardi di dollari, vaporizzando il 98% dei profitti di Stoccarda. Non a caso, Porsche ha dovuto ingranare la retromarcia, abbandonando il piano “solo EV” per tornare frettolosamente a sviluppare motori a combustione interna e ibridi plug-in. Il mercato premium vuole prestazioni e certezza, non ansia da ricarica a prezzi esorbitanti.

Un colpo per l’economia tedesca

Da un punto di vista strettamente macroeconomico, e con un occhio alle dinamiche keynesiane, la reazione di Volkswagen a questa crisi di vendite rappresenta una minaccia per l’intera stabilità europea.

Taglio drastico della forza lavoro: I previsti 50.000 esuberi in Germania entro il 2030 (cui si sommano i 4.000 in Porsche) non sono semplici “efficientamenti”.

I previsti 50.000 esuberi in Germania entro il 2030 (cui si sommano i 4.000 in Porsche) non sono semplici “efficientamenti”. Depressione dei consumi: L’eliminazione di decine di migliaia di posti di lavoro ad alto reddito sottrarrà miliardi di euro alla domanda aggregata europea.

L’eliminazione di decine di migliaia di posti di lavoro ad alto reddito sottrarrà miliardi di euro alla domanda aggregata europea. Effetto a catena sull’indotto: La componentistica, di cui l’Italia è fornitrice primaria, subirà una contrazione degli ordini proporzionale, innescando un effetto moltiplicatore negativo transnazionale.

L’Europa si trova di fronte a un bivio: continuare a inseguire direttive calate dall’alto, ignorando i segnali di prezzo e le preferenze dei consumatori, o prendere atto della realtà economica. Per ora, il conto di questa transizione lo stanno pagando gli operai tedeschi e i bilanci di Wolfsburg.