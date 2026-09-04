Volkswagen: approvato il taglio di altri 50 mila posti. La resa dell’industria tedesca basterà a salvarla?

Il gigante dell’auto tedesca ha premuto il pulsante di emergenza. Il consiglio di sorveglianza del gruppo Volkswagen ha dato il via libera definitivo a una manovra senza precedenti: altri 50 mila posti di lavoro cancellati nei prossimi anni e l’avvio della procedura che potrebbe portare alla chiusura di quattro storici stabilimenti in Germania.

È una ritirata epocale. Sommando questo taglio a quello da 50 mila uscite già concordato in precedenza, il totale dei lavoratori che lasceranno il gruppo tocca la cifra impressionante di 100 mila persone. Un lavoratore su sei è destinato a uscire. Si tratta della più pesante ristrutturazione industriale mai vista nell’automotive europeo.

Anche il governo della Bassa Sassonia, socio storico e da sempre schierato a difesa del lavoro, ha dovuto alzare bandiera bianca e votare a favore. Neanche l’amministrazione pubblica o i sindacati possono ormai salvare questi posti di lavoro.

La realtà dei numeri ha travolto ogni resistenza politica e sindacale. L’amministratore delegato Oliver Blume lo ripeteva da mesi: avanti così la fabbrica Germania non sta più in piedi. I dazi commerciali negli Stati Uniti, il crollo verticale delle vendite in Cina e i costi folli di energia e stipendi interni hanno creato una voragine nei conti.

La lista nera degli stabilimenti

L’azienda tenterà di evitare i licenziamenti traumatici con prepensionamenti, scivoli e incentivi all’esodo, tagliando di netto anche i livelli dirigenziali. Tuttavia, per la prima volta nella storia del dopoguerra, quattro impianti tedeschi vedono il proprio futuro cancellato dopo il 2030:

Zwickau: il polo simbolo della conversione elettrica, dove la domanda langue. La sua chiusura sarebbe il maggior segno possibile di fallimento della strategia dell’azienda.

il polo simbolo della conversione elettrica, dove la domanda langue. La sua chiusura sarebbe il maggior segno possibile di fallimento della strategia dell’azienda. Emden: storico polo produttivo del nord.

storico polo produttivo del nord. Hannover: centrale nei veicoli commerciali.

centrale nei veicoli commerciali. Neckarsulm: storica casa di produzione Audi.

Smantellare queste fabbriche costerà miliardi tra svalutazioni e indennizzi, ma mantenerle aperte senza commesse produce perdite ancora peggiori e , soprattutto, in questa fase, non ci sono prospettive per il loro riutilizzo.

Il divario insostenibile: perché la Germania perde la sfida

I dati diffusi dai vertici spiegano senza pietà perché la Germania è fuori mercato rispetto ai partner europei, senza neanche considerare la concorrenza cinese:

Paese / Area di produzione Costo medio di produzione per auto Situazione strategica Germania 6.490 € Stabilimenti sovradimensionati e costi energetici fuori controllo Altri Paesi UE (es. Rep. Ceca) 2.832 € Flessibilità, salari inferiori e maggiore redditività

Costruire la stessa automobile in Germania costa più del doppio rispetto alla Repubblica Ceca. Senza una decisa inversione di rotta, le perdite annuali stimate avrebbero raggiunto cifre insostenibili per chiunque.

Per correre ai ripari, la gamma dei modelli verrà dimezzata, eliminando la selva di optional che complica le linee di montaggio. Inoltre, parte della produzione emigrerà: il futuro modello elettrico ID.Tiguan (erede della ID.4) verrà quasi certamente assemblato a Mladá Boleslav, in Repubblica Ceca, e non più a Emden. Un calo di 3 mila euro di costi senza cambiare modello, solo rilocalizzando.

Marchi vincenti e marchi sacrificati

La tempesta non colpisce tutti allo stesso modo all’interno della galassia di Wolfsburg. Škoda si conferma la vera ancora di salvezza del gruppo, con conti solidi, margini elevati e una gamma pragmatica che incontra i gusti di chi cerca sostanza a prezzi accessibili.

Destino opposto per la spagnola Seat: la sua fine commerciale sembra ormai segnata a favore del marchio più redditizio Cupra, nato da una sua costola ma ormai pronto a fagocitarne del tutto l’eredità.

Basterà tagliare 100 mila posti per salvarsi?

La risposta logica è una sola: no, difficilmente basterà.

Il rischio concreto è che questo non sia affatto l’ultimo round di tagli, ma solo una tappa intermedia di un lento declino. Tagliare i costi del personale è la classica mossa d’emergenza della finanza aziendale, ma non risolve le cause di fondo della malattia:

La crisi della domanda: Se le famiglie europee non hanno soldi per comprare auto elettriche costose, ridurre il personale non farà apparire nuovi acquirenti dal nulla, anzi probabilmente dalle 50 alle 100 mila fmiglie tedesche non potrà permettersi un’auto nuova, perché avrà perso il posto di lavoro. L’energia e la deindustrializzazione: La Germania paga l’energia a prezzi proibitivi dopo aver staccato il gas a basso costo e spento il nucleare. Finché questo nodo resta irrisolto, ogni fabbrica tedesca resterà uno svantaggio competitivo. L’effetto a catena sull’indotto: Eliminare 100 mila posti non cancella solo stipendi a Wolfsburg; manda in rovina centinaia di fornitori in tutta Europa, compresa la filiera della componentistica del Nord Italia.

Quando un colosso industriale decide di rimpicciolirsi per difendere i margini, spesso entra in una spirale perversa: meno lavoratori producono meno modelli, che generano meno vendite, portando a nuovi tagli. Una una strategia suicida, soprattutto nel medio periodo. Se l’Europa non cambia rotta su regolamenti asfissianti e politiche industriali, Volkswagen rischia di scoprire presto che non si può tagliare la strada verso la prosperità