Volano i noli delle petroliere: la tensione USA-Iran e la carenza di navi spingono i prezzi alle stelle

La situazione di estrema tensione fra USA e Iran sta avendo degli effetti immediati se non sul prezzo del petrolio, sul costo del suo trasporto. Le tariffe delle petroliere sulla rotta chiave dal Medio Oriente alla Cina hanno registrato questa settimana un aumento fino a raggiungere il livello più alto da novembre, a causa della diminuzione dell’offerta di navi e delle persistenti tensioni intorno all’Iran che hanno messo in allerta gli spedizionieri.

Secondo i dati del Baltic Exchange citati da Bloomberg , lunedì la tariffa giornaliera per una petroliera che trasporta greggio dal Medio Oriente alla Cina è salita a 129.000 dollari, con un aumento del 5,1% rispetto al giorno precedente, raggiungendo il livello più alto dal novembre 2025.

Le tariffe erano già aumentate di oltre il 60% in un solo giorno venerdì, a causa delle tensioni tra Stati Uniti e Iran, che la scorsa settimana hanno portato il prezzo del Brent a 70 dollari al barile , quando il presidente degli Stati Uniti Donald Trump ha avvertito l’Iran che una “massiccia flotta” di navi della Marina militare statunitense si sta dirigendo verso il Golfo Persico.

Il premio di guerra tra Iran e Stati Uniti ha messo in allerta armatori e noleggiatori.

Sebbene le tensioni si siano allentate questo fine settimana dopo che il presidente Trump ha dichiarato di ritenere che l’Iran stia negoziando “seriamente” con gli Stati Uniti, le tariffe delle petroliere non hanno subito un calo.

Secondo gli analisti, l’offerta di navi per noleggi a breve termine rimane limitata, spingendo al rialzo i guadagni delle petroliere disponibili.

“Con un numero inferiore di navi disponibili per il noleggio immediato, gli armatori indipendenti rimasti hanno acquisito un notevole potere di determinazione dei prezzi”, ha dichiarato a Bloomberg Wanying Zhang, analista del trasporto merci della piattaforma di monitoraggio navale Vortexa.

Il calo del premio di guerra, per ora, potrebbe spingere al ribasso le tariffe delle petroliere nel corso della settimana. Tuttavia, la scarsità di navi disponibili continua a sostenere tariffe di trasporto più elevate.

Le tariffe delle petroliere sono aumentate notevolmente quest’anno, riprendendo da dove si erano interrotte nel 2025, con livelli pluriennali massimi a causa dell’aumento dell’offerta, delle rotte più lunghe e delle interruzioni dovute alle sanzioni e alle modifiche delle rotte marittime.

Alla fine del 2025, il mercato globale delle superpetroliere si è ristretto a causa dell’aumento dell’offerta di greggio da parte del gruppo OPEC+ e delle Americhe e delle rotte sempre più lunghe delle navi.

Gli intermediari marittimi e gli analisti prevedono che le tariffe di trasporto del petrolio rimarranno elevate quest’anno, poiché i nuovi sviluppi geopolitici stanno sconvolgendo i flussi di greggio e i mercati delle petroliere.