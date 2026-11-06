La videosorveglianza mobile come leva economica per il settore delle costruzioni

I cantieri non sono soltanto luoghi in cui si incontrano cemento e acciaio. Sono siti temporanei che ospitano beni di valore: macchinari, rame, carburante e attrezzature. In un periodo in cui i margini sono sotto pressione a causa dell’aumento dei prezzi dei materiali e della carenza di manodopera, un singolo episodio di furto o vandalismo può rapidamente causare ritardi, costi aggiuntivi per il personale e penali. Per questo motivo, la sicurezza dei cantieri è anche una questione economica e aziendale.

Perché la sicurezza incide direttamente sulla pianificazione e sul cash flow

La sicurezza viene talvolta considerata semplicemente una voce di costo. In cantiere, invece, si tratta soprattutto di gestione del rischio. Il furto di un generatore o il danneggiamento di una cassaforma non comportano soltanto la necessità di sostituirli, ma causano spesso tempi di attesa e una riprogrammazione delle attività. In alcuni casi, un’attività critica può addirittura fermarsi completamente. Di conseguenza, i danni indiretti possono essere superiori a quelli diretti.

A ciò si aggiunge il fatto che i cantieri sono sempre più spesso distribuiti su aree diverse, ad esempio nel caso di progetti infrastrutturali ed energetici o di depositi temporanei. Al di fuori dell’orario di lavoro, la sorveglianza è limitata. È proprio durante la sera e nei fine settimana che si presentano maggiori opportunità per accessi indesiderati. Chi vuole garantire la continuità operativa deve quindi considerare prevenzione, rilevamento rapido e procedure di intervento ben definite.

Cosa rende diversa la videosorveglianza mobile

La videosorveglianza mobile è progettata per ambienti dinamici. Anziché utilizzare un’infrastruttura fissa con cablaggi, si impiegano unità temporanee che possono essere installate e spostate rapidamente. Una soluzione particolarmente adatta ai cantieri che cambiano nel corso delle diverse fasi: costruzione grezza, finiture, nuove aree di stoccaggio o spostamento degli accessi.

Per project manager e responsabili degli acquisti, tre vantaggi sono particolarmente importanti:

rapidità di installazione nelle nuove fasi del progetto o in siti temporanei

scalabilità, con la possibilità di aumentare la copertura nei periodi a maggiore rischio

gestione misurabile degli allarmi attraverso un protocollo definito in anticipo

In termini economici, non si acquistano semplicemente delle telecamere, ma una maggiore prevedibilità nell’esecuzione del progetto.

La sicurezza nei cantieri edili richiede controllo 24/7 e procedure chiare

Quando si parla di sicurezza nei cantieri edili, nella pratica occorre rispondere a tre domande. Dove si trovano le aree più vulnerabili? Quanto rapidamente viene rilevato un incidente? E cosa accade subito dopo?

Un approccio moderno combina rilevamento e intervento. Non si tratta soltanto di registrare immagini, ma anche di monitorare il sito in tempo reale e intervenire immediatamente in caso di allarme. Ciò può includere l’avvertimento degli intrusi tramite audio, l’attivazione di una centrale operativa e, quando necessario, il coinvolgimento delle autorità locali. Un rilevamento rapido e procedure prestabilite riducono il rischio che un episodio si trasformi in un danno di grandi proporzioni.

Il sistema Kooi come approccio orientato al progetto

Kooi è uno specialista europeo nella videosorveglianza mobile e nella rilevazione precoce di incendi e aumenti anomali di temperatura per cantieri e siti operativi. Il sistema di videosorveglianza Kooi è progettato per il monitoraggio 24/7 e per un metodo operativo adattato alle esigenze di ogni singolo progetto.

In cantiere, questo significa che la sicurezza si evolve insieme alla realtà del progetto. L’attenzione si concentra spesso sui varchi di accesso, sulle aree di stoccaggio, sui container e sul perimetro. Se il cantiere si sposta o i rischi cambiano, anche la copertura può essere adattata. Altrettanto importanti sono linee di escalation chiare. In questo modo, tutti sanno cosa accade in caso di allarme e chi deve essere contattato, e in quale momento.