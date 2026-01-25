Venti di guerra nel Golfo: i Typhoon britannici a Doha e l’ombra di un intervento USA in Iran

Il collasso economico prolungato porta quasi sempre a scossoni geopolitici. È una regola che l’Iran sta imparando a proprie spese. Sulla scia delle massicce proteste che stanno infiammando Teheran, innescate dal crollo della valuta e da decenni di malagestione economica, le tensioni nel Golfo Persico hanno raggiunto livelli di guardia che non si vedevano da tempo. In risposta all’escalation, e su esplicita richiesta del governo qatariota, la Royal Air Force (RAF) ha dispiegato a Doha quattro caccia multiruolo Typhoon.

Una mossa formalmente difensiva, , ma che cela preparativi per scenari ben più complessi, soprattutto alla luce del massiccio accumulo di forze statunitensi nella regione.

Il fattore economico e le proteste in Iran

Per comprendere il dispiegamento militare, bisogna guardare ai fondamentali economici. Le proteste in Iran, iniziate a dicembre 2025, non sono semplici manifestazioni di dissenso, , ma l’esito di un sistema economico imploso sotto il peso dell’inflazione e dell’isolamento. La brutale repressione del regime, che ha lasciato sul terreno decine di migliaia di vittime, ha innescato una reazione a catena internazionale.

Di fronte a questa carneficina, il Presidente degli Stati Uniti ha minacciato un intervento militare diretto. La risposta di Teheran non si è fatta attendere: qualsiasi attacco USA provocherà rappresaglie contro le basi americane e gli alleati nel Golfo.

Il dispiegamento a Doha: non è una normale esercitazione

Il Qatar, separato dall’Iran solo dalle acque del Golfo Persico, è un bersaglio primario per potenziali sciami di droni o missili da crociera iraniani. Per questo Doha ha attivato l’accordo di difesa congiunta firmato con Londra lo scorso anno.

I quattro caccia inviati non sono in una configurazione standard da pattugliamento (Quick Reaction Alert), solitamente leggera per risparmiare carburante e ore di volo. Al contrario, le immagini ufficiali mostrano velivoli configurati per lo scontro ad alta intensità.

La configurazione d’armamento dei Typhoon a Doha:

Armamento / Equipaggiamento Quantità Scopo Tattico MBDA Meteor 4 Missili aria-aria a lungo raggio (Oltre la vista) ASRAAM 4 Missili aria-aria a corto raggio (Infrarosso) Serbatoi Esterni 2 Estensione del raggio d’azione/autonomia Pod Lightning 1 Designazione bersagli ed intelligence

Questa configurazione, che massimizza la potenza di fuoco, è un chiaro segnale: la RAF si aspetta di dover fronteggiare un attacco massiccio di droni e missili, una minaccia che, come ha dimostrato il conflitto ucraino, può devastare le infrastrutture critiche ed energetiche di un paese. I piloti britannici, del resto, hanno già esperienza in merito, avendo abbattuto diversi droni iraniani nell’aprile 2024 durante il primo attacco diretto a Israele.

#USAF United States Air Force / #RAF Royal Air Force – Middle East Activity

22 January 2026 – 2300z In the past few hours there has been confirmation from the British Ministry of Defence that No. 12 Squadron RAF has deployed to Al Udeid Air Base in Qatar. Additionally, a third…

Si prepara un vero intervento contro l’Iran?

La domanda sorge spontanea: stiamo assistendo ai preparativi per un “regime change” a guida americana?

Oltre ai Typhoon, gli Stati Uniti hanno posizionato nell’area il Carrier Strike Group della portaerei USS Abraham Lincoln, supportato da cacciabombardieri F-15E Strike Eagle partiti dal Regno Unito e da una vasta flotta di aerei cisterna e da trasporto. Washington e Londra hanno inoltre iniziato a evacuare parte del personale non essenziale dalla base qatariota di Al-Udeid. Questi sono manuali passi preliminari a un conflitto.

Twelve USAF F-15E Strike Eagles deployed from England to the Middle East.

Tuttavia, un’invasione su vasta scala dell’Iran appare logisticamente ed economicamente proibitiva. È più probabile, secondo le dinamiche attuali, che il Pentagono stia posizionando i propri assetti per due ragioni:

Deterrenza massima: Costringere Teheran a fermare i massacri interni sotto la minaccia di attacchi aerei mirati (decapitation strikes) contro i vertici del regime.

Difesa attiva: Creare uno scudo impermeabile attorno ai preziosi hub energetici del Golfo.

La RAF, con i suoi assetti posizionati a Cipro (Operazione Shader), in Arabia Saudita (esercitazione Spears of Victory) e ora in Qatar, agisce come moltiplicatore di forze. Se l’amministrazione USA dovesse decidere per l’opzione militare, non sarebbe una guerra di occupazione, , ma una campagna aerea di logoramento mirata a far collassare dall’interno un regime già economicamente esangue. La storia ci insegna, però, che l’esito di tali operazioni è raramente prevedibile e quasi mai indolore per i mercati globali.