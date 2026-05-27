Venti di crisi o preludio di accordo? Trump a Camp David mentre lo Stretto di Hormuz si infiamma

L’amministrazione Trump si trova di fronte a un bivio cruciale per gli equilibri globali. Mercoledì il Presidente riunirà il suo Gabinetto a Camp David, un evento raro che storicamente preannuncia decisioni di peso per la sicurezza nazionale. Con i negoziati con l’Iran entrati in una fase critica e il cessate il fuoco sempre più fragile, la sensazione diffusa a Washington è che si sia giunti al momento della verità.

All’incontro, come confermato da Fox News, parteciperanno tutti i pesi massimi dell’amministrazione, inclusa la Direttrice dell’Intelligence Nazionale uscente, Tulsi Gabbard. Se da un lato la Casa Bianca parla di “recenti successi economici” da discutere, il vero convitato di pietra è la situazione in Medio Oriente. Non sfugge agli osservatori che l’ultimo vertice simile a Camp David, nel giugno 2025, precedette di poche settimane gli attacchi americani contro le strutture nucleari iraniane.

L’escalation militare e la risposta americana

La diplomazia, per ora, viaggia in parallelo con l’uso della forza. Nei giorni scorsi, le forze del Comando Centrale degli Stati Uniti (CENTCOM) hanno condotto attacchi mirati e definiti “difensivi” contro navi posamine iraniane nello Stretto di Hormuz e contro una postazione di lancio missilistico vicino a Bandar Abbas.

🚨 CENTCOM confirms defensive strikes on IRGC ships that were caught laying mines in the Strait of Hormuz and on a surface to air missile site in Bandar Abbas that was targeting U.S. aircraft. A U.S. official made clear that this does not indicate the ceasefire with Iran is… pic.twitter.com/Ll5dQSzexX — Benny Johnson (@bennyjohnson) May 25, 2026

Questi i punti salienti dell’operazione:

Obiettivi mirati: Neutralizzazione di minacce dirette alle rotte commerciali e alle forze navali statunitensi.

Neutralizzazione di minacce dirette alle rotte commerciali e alle forze navali statunitensi. Contenimento: Il CENTCOM ha sottolineato l’uso della “moderazione” per non far saltare del tutto il cessate il fuoco in corso.

Il CENTCOM ha sottolineato l’uso della “moderazione” per non far saltare del tutto il cessate il fuoco in corso. Tempismo delicato: L’azione è avvenuta proprio mentre i negoziatori americani e iraniani continuavano a dialogare in Qatar.

Marco Rubio ha riassunto perfettamente la linea dura di una parte dell’amministrazione: un buon accordo, o nessun accordo. Il problema è che all’interno dello stesso apparato di potere iraniano sembrano agire forze centrifughe, fazioni oltranziste che hanno tutto l’interesse a sabotare un’intesa. Ogni strada, dalla pace alla rottura totale, rimane sul tavolo, ma una soluzione rapida e indolore non è all’orizzonte.

Le ricadute economiche: il nodo di Hormuz

Da un punto di vista strettamente economico, la posta in gioco è colossale. Se i negoziati a Doha dovessero sbloccare la situazione, garantendo il ripristino in sicurezza del transito commerciale e un parziale allentamento delle sanzioni, l’immissione di nuovo greggio iraniano sui mercati avrebbe un effetto calmierante sull’inflazione. Al contrario, un’escalation richiederebbe un maggiore e costante impegno militare americano. Un aumento della spesa pubblica nel settore della difesa sosterrebbe l’industria bellica e l’occupazione interna, ma i costi di un’impennata del prezzo del carburante si riverserebbero inevitabilmente sui consumatori e sulle imprese, zavorrando la crescita globale.

Un orizzonte incerto

Il dibattito è acceso anche all’interno della stessa coalizione repubblicana. Alcuni esponenti frenano su un maggiore coinvolgimento militare nella regione, temendo l’apertura di un fronte troppo dispendioso, mentre l’amministrazione ribadisce che la pressione armata è l’unica vera garanzia per far funzionare la diplomazia.

Quello che appare evidente da questa convocazione a Camp David è che il tempo delle trattative infinite sta scadendo. L’Iran chiede l’accesso ai trasporti marittimi e la fine delle sanzioni prima di fare concessioni sul nucleare; Washington pretende garanzie preventive. La matassa è intricata e le prossime ore saranno decisive per capire se il futuro immediato ci riserverà un’apertura dei mercati o l’ennesima tempesta geopolitica.