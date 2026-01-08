Venezuela: le aziende energetiche cinesi si affrettano a proteggere i propri asset

Le aziende energetiche cinesi che operano in Venezuela hanno chiesto al loro governo indicazioni su come proteggere i propri investimenti nel Paese sudamericano, ora che gli Stati Uniti stanno effettivamente assumendo il controllo della sua industria petrolifera.

L’informazione proviene da Bloomberg, che ha citato fonti anonime secondo cui la CNPC , società petrolifera di stato cinese, sarebbe stata la capofila del gruppo che ha sollevato la questione con Pechino, la quale all’inizio di questa settimana ha criticato aspramente il governo federale statunitense per aver maltrattato il Venezuela.

“L’uso sfacciato della forza da parte degli Stati Uniti contro il Venezuela e la loro richiesta di ‘America First’ quando il Venezuela dispone delle proprie risorse petrolifere sono tipici atti di bullismo”, ha dichiarato ai media la portavoce del ministero degli Esteri cinese Mao Ning, come riportato da Channel News Asia. “Queste azioni violano gravemente il diritto internazionale, ledono profondamente la sovranità del Venezuela e danneggiano gravemente i diritti del popolo venezuelano”, ha aggiunto.

La reazione cinese è stata alla dichiarazione del presidente Trump secondo cui il Venezuela ‘consegnerà’ tra i 30 e i 50 milioni di barili di petrolio agli Stati Uniti, che secondo lui saranno venduti “al prezzo di mercato, e quel denaro sarà controllato da me!”. Secondo gli analisti, i barili venezuelani potrebbero fruttare fino a 2 miliardi di dollari.

La Cina è il principale acquirente di petrolio venezuelano e, di conseguenza, è quella che ha più da perdere dal dirottamento del greggio venezuelano verso gli Stati Uniti. Allo stesso tempo, l’impatto potrebbe non essere così grave come alcuni credono, perché anche l’Iran e la Russia producono greggi più pesanti, e la Cina è la principale destinazione di questi ultimi. Alla fine si comprerebbe da fornitori più affidabili, soprattutto russi, piuttosto che dal lontano, e poco affidabile, Venezuela.

Nell’ultimo mese circa, gli importatori cinesi hanno effettivamente ridotto i loro acquisti di greggio venezuelano perché la cosiddetta quarantena imposta dagli Stati Uniti sulle esportazioni di petrolio del Paese ha provocato un aumento dei prezzi che ha ridotto lo sconto rispetto al greggio Brent di circa 2 dollari al barile. Tuttavia, gli importatori cinesi hanno accumulato scorte che fungeranno da ulteriore ammortizzatore contro eventuali contraccolpi dell’offerta causati dalla politica estera degli Stati Uniti.

Domande e risposte

Perché le aziende cinesi sono preoccupate per il Venezuela? Le aziende cinesi, come la CNPC, hanno investito miliardi nel settore energetico venezuelano negli scorsi anni. Con la recente mossa degli Stati Uniti di assumere il controllo de facto dell’industria petrolifera di Caracas e di dirottare i flussi di greggio verso gli USA, queste aziende temono di perdere sia i loro asset fisici sia i flussi di cassa necessari per ripagare i prestiti concessi al Venezuela. Chiedono quindi a Pechino una strategia per tutelare i propri interessi in uno scenario in cui Washington detta le regole.

Cosa intende fare Trump con il petrolio venezuelano? Il Presidente Trump ha dichiarato che il Venezuela trasferirà tra i 30 e i 50 milioni di barili di petrolio agli Stati Uniti. Questo greggio verrà venduto sul mercato internazionale al prezzo corrente. La particolarità sta nella gestione dei ricavi: Trump ha affermato esplicitamente che i proventi (stimati in circa 2 miliardi di dollari) saranno “controllati” direttamente da lui. Si tratta di un meccanismo che mira a sottrarre al governo locale la disponibilità finanziaria, usandola probabilmente come leva politica o per ripagare creditori scelti da Washington.

La Cina rischia una crisi energetica a causa di questo blocco? Non nell’immediato. Sebbene la Cina sia il maggior acquirente di greggio venezuelano, ha diverse carte da giocare. Primo, possiede ampie riserve strategiche accumulate proprio in previsione di simili crisi. Secondo, il greggio venezuelano è di tipo “pesante”, simile a quello prodotto da Russia e Iran, paesi con cui Pechino ha solidi canali commerciali. Infine, l’import dalla Cina era già in calo a causa dell’aumento dei costi logistici legati alle sanzioni USA, quindi il mercato aveva già parzialmente “prezzato” la difficoltà di approvvigionamento.