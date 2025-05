Nonostante le tensioni commerciali in corso, le vendite globali di veicoli elettrici sono aumentate del 29% rispetto all’anno precedente, raggiungendo 1,5 milioni di unità ad aprile, secondo quanto riferito mercoledì dalla società di ricerca Rho Motion.

Le vendite, tuttavia, sono diminuite del 12% rispetto a marzo 2025, per cui la crescita non è ancora completamente consolidata.

Da inizio anno, le vendite globali di veicoli elettrici sono aumentate del 29% rispetto al periodo gennaio-aprile 2024, con Cina ed Europa in testa alla crescita.

Le vendite di veicoli elettrici in Cina sono aumentate del 35% nei primi quattro mesi dell’anno, raggiungendo i 3,3 milioni di unità, mentre in Europa sono aumentate del 25%, raggiungendo 1,2 milioni di unità. Il Nord America ha registrato la Crescita più bassa, pari solo al 5% tra gennaio e aprile rispetto allo stesso periodo del 2024.

Le vendite cinesi sono state sostenute dalla decisione delle autorità di prorogare fino al 2025 il programma di rottamazione dei veicoli per stimolare i consumi e la spesa dei consumatori e favorire la crescita economica. Questa politica ha dato i suoi frutti e le vendite cinesi di veicoli elettrici hanno registrato un forte aumento finora quest’anno.

Tesla, tuttavia, sta perdendo quote di mercato sia in Cina che in Europa, poiché la concorrenza dei produttori cinesi ed europei di veicoli elettrici si sta intensificando e i potenziali acquirenti, soprattutto in Europa, vedono l’ingresso di Elon Musk in politica e la sua affiliazione con il presidente degli Stati Uniti “I negoziati in corso sui dazi stanno dominando il dibattito nel settore dei veicoli elettrici, ma, silenziosamente, i produttori nazionali in Cina e nell’UE continuano a registrare buoni risultati e ad aumentare la loro quota di mercato”, ha dichiarato Charles Lester, Rho Motion Data Manager, in un comunicato.

In un altro rapporto pubblicato oggi, l’Agenzia internazionale per l’energia (AIE) ha affermato che le vendite di veicoli elettrici continuano a crescere a livello globale nonostante l’aumento dell’incertezza commerciale ed economica.

Nonostante le notevoli incertezze, la quota di mercato delle auto elettriche è sulla buona strada per superare il 40% entro il 2030, grazie alla crescente accessibilità dei veicoli elettrici in un numero sempre maggiore di mercati, ha affermato l’AIE.

“Quest’anno prevediamo che più di un’auto su quattro vendute in tutto il mondo sarà elettrica, con una crescita in accelerazione in molte economie emergenti”, ha dichiarato Fatih Birol, direttore esecutivo dell’AIE.

“Entro la fine di questo decennio, saranno più di due auto su cinque, grazie al prezzo sempre più accessibile dei veicoli elettrici”.