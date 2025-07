Ricordate il nostro precedente articolo sul misterioso velivolo cinese ad effetto suolo (WIG) o ekratoplano di cui vi avevamo parlato alcuni giorni fa? Ebbene, il velo è stato finalmente squarciato! Grazie alle nuove e drammatiche rivelazioni di The War Zone, possiamo ora offrirvi la prima visione completa di questo enigmatico gigante dei mari.

La scorsa settimana, il noto analista di guerra sottomarina HI Sutton aveva identificato per la prima volta questo velivolo, inizialmente apparso in un’immagine con la parte anteriore oscurata sul Mar di Bohai. Oggi, le informazioni si fanno più chiare, rivelando dettagli che potrebbero riscrivere le strategie navali future.

Un Gigante a Reazione per il Dominio Marittimo?

Le nuove immagini, sebbene ancora a bassa risoluzione, mostrano un velivolo con uno scafo che ricorda le nostre discussioni passate sugli Ekranoplani sovietici, velivoli WIG che sfruttavano il “cuscino d’aria” per volare a bassa quota. Ma questo “Mostro del Mar di Bohai” è diverso. Si distingue per la sua presunta propulsione a reazione, un dettaglio che, se confermato, cambierebbe radicalmente le sue capacità.

Inizialmente, avevamo dubitato di questa caratteristica a causa di indizi ambigui, ma le nuove prospettive suggeriscono prese d’aria significative che puntano verso questa direzione, o forse un innovativo sistema ibrido-elettrico.

Con dimensioni vagamente simili all’idrovolante anfibio cinese AG600, questo velivolo sembra essere stato concepito per missioni di rifornimento e soccorso, specialmente nel cruciale Mar Cinese Meridionale.

La sua capacità di volare appena sopra la superficie dell’acqua lo rende praticamente invisibile ai radar terrestri e sottomarini, un vantaggio tattico inestimabile. Immaginate: un mezzo di trasporto non vulnerabile a mine o sottomarini, capace di muoversi rapidamente attraverso vaste aree costiere. Nonostante la sua vulnerabilità in un conflitto ad alta intensità, in un teatro di guerra “casalingo” come quello cinese, potrebbe rivelarsi cruciale per il supporto logistico, il recupero di personale abbattuto e persino per la guerra antisommergibile.

Tecnologia Avanzata e Somiglianze con il Liberty Lifter

Il design di questo velivolo è un concentrato di tecnologia. Presenta una distintiva coda a V unita, ali con grandi galleggianti e uno scafo che incorpora un portellone laterale più grande, ideale per il carico di merci e il soccorso. L’uso massiccio di strutture composite suggerisce non solo una riduzione del peso e una migliore aerodinamica, ma anche un controllo limitato della firma, rendendolo ancora più elusivo.

Non è da escludere che questo velivolo sia un dimostratore tecnologico, un banco di prova per futuri progetti più ambiziosi. Le sue somiglianze con il Liberty Lifter del Pentagono, un velivolo WIG sviluppato dagli Stati Uniti per il trasporto di carichi pesanti attraverso il Pacifico, sono sorprendenti. Questo ci porta a credere che stiamo assistendo a una rinascita globale dell’interesse per i velivoli WIG, con implicazioni strategiche di vasta portata.