La scoperta di un misterioso Ekranoplano cinese, soprannominato il “mostro marino del Bohai”, sta scuotendo il mondo della tecnologia militare e dei trasporti. Questo gigantesco velivolo, avvistato per la prima volta grazie a un’immagine condivisa sui social media, riporta in auge i progetti sovietici più segreti della Guerra Fredda e svela una nuova, drammatica corsa per il dominio dei mari. Ma di cosa si tratta esattamente?

Che cos’è un Ekranoplano?

Un Ekranoplano (o WIG – Wing-in-Ground Effect), è un veicolo ibrido che non è né un aereo, né una nave, né un hovercraft. La sua caratteristica più sorprendente è la capacità di “volare” a pochi metri dalla superficie dell’acqua, sfruttando un fenomeno aerodinamico noto come effetto suolo. Questo effetto genera un cuscino d’aria tra l’ala e la superficie, che riduce drasticamente la resistenza aerodinamica e permette al veicolo di viaggiare a velocità molto elevate trasportando carichi eccezionali con un’apertura alare ridotta.

I vecchi giganti sovietici: La storia di un progetto segreto

L’Unione Sovietica è stata la pioniera e la nazione che ha portato al massimo sviluppo questa tecnologia. Durante la Guerra Fredda, Mosca vide negli Ekranoplani un’arma strategica formidabile. I progetti più famosi, come il gigantesco “Mostro del Mar Caspio” e il “Lun”, erano dei veri e propri mostri marini, progettati per ruoli militari specifici.

Il “Lun”, ad esempio, era un veicolo d’assalto armato di missili, capace di superare la velocità di una nave da guerra, sfuggendo ai radar grazie alla sua bassa quota di volo. La sua funzione principale era quella di lanciare attacchi a sorpresa e trasportare rapidamente truppe e veicoli blindati su spiagge nemiche, un ruolo tipicamente affidato agli hovercraft. I sovietici sognavano di usarli per lanciare assalti anfibi rapidissimi e devastanti. Tuttavia, con il crollo dell’URSS, questi ambiziosi progetti vennero abbandonati, lasciando un vuoto che per decenni nessuno ha avuto il coraggio di colmare.

La nuova minaccia cinese: Un Ekranoplano per il futuro?

Ora, con il “mostro del Bohai”, la Cina sembra voler riempire quel vuoto in modo spettacolare. Questo nuovo modello, dipinto in una minacciosa livrea grigia a bassa visibilità, presenta caratteristiche che ne indicano chiaramente l’uso militare. La sua configurazione a “T” e i quattro motori a reazione montati sull’ala, con ugelli che suggeriscono una spinta angolata verso il basso, sono tutti segni distintivi di un Ekranoplano. Sebbene il nome e il costruttore siano ancora sconosciuti, è evidente che non si tratta di un semplice prototipo.

Qual è il suo possibile ruolo? Gli analisti ipotizzano che possa essere destinato al trasporto d’assalto, potendo trasportare rapidamente truppe e mezzi per operazioni anfibie. Questo velivolo potrebbe integrare le operazioni dei moderni hovercraft della Marina cinese, offrendo una capacità di proiezione di forza senza precedenti. Nella prospettiva di un’invasione di Taiwan questi mezzi potrebbero essere utilizzati per sbarcare rapidamente i primi nuclei di commando destinati a prendere il controllo di aree chiave dell’isola, giungendo in modo rapido.

Un’altra teoria, non meno drammatica, suggerisce che potrebbe trattarsi di un drone cargo senza equipaggio, destinato a rifornire rapidamente guarnigioni su isole remote o a supportare operazioni anfibie. Anche in questo caso si tratterebbe di un cambiamento strategico notevole.

Gli eratoplani sono veicoli molto particolari e dalle grandi potenzialità, ma hanno anche delle limitazioni: il consumo elevato, proprio legato al volo a bassissima quota, e la necessità di operare con un mare non eccessivamente mosso. Non sappiamo se il nuovo design cinese abbia superato queste limitazioni.

In ogni caso, la sua apparizione segna una svolta. Dopo anni di progetti sulla carta, la Cina ha costruito il più ambizioso Ekranoplano degli ultimi decenni, riaccendendo una corsa tecnologica che sembrava ormai un lontano ricordo della Guerra Fredda.