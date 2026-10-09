Vance gela la Silicon Valley: stop alle Green Card per Microsoft. Sotto accusa il dumping salariale sui tecnici americani

La scure dell’amministrazione americana si abbatte sui giganti tecnologici e scuote le fondamenta del modello economico della Silicon Valley. Il vicepresidente JD Vance, insieme ai vertici del Dipartimento del Lavoro, ha congelato l’accesso di Microsoft, Adobe e delle principali multinazionali dell’outsourcing a uno snodo vitale per il reclutamento estero: il programma PERM, la porta d’ingresso per trasformare i visti temporanei in residenze permanenti negli Stati Uniti.

L’accusa mossa dalla Casa Bianca è gravissima: aver costruito un meccanismo sistematico per rimpiazzare lavoratori qualificati statunitensi con personale straniero a costi inferiori, vincolato al datore di lavoro da permessi precari. Un attacco diretto che tocca il cuore operativo del colosso di Redmond proprio mentre l’economia americana mostra segnali di rallentamento dell’occupazione.

Il blitz di Washington: cosa ha deciso Vance e chi colpisce

Il provvedimento annunciato a Washington non è una semplice ammonizione verbale. Il Dipartimento del Lavoro ha formalmente sospeso l’esame di tutte le domande, sia nuove che pendenti, relative alla certificazione PERM (Permanent Labor Certification) presentate da Microsoft e da una serie di gruppi partner.

Senza questa certificazione preventiva del ministero, nessuna azienda può sponsorizzare un dipendente straniero per la tanto ambita carta verde (green card). Accanto a Microsoft e Adobe, il blocco colpisce i giganti indiani e internazionali dei servizi informatici come Tata, Infosys, Wipro, Cognizant, HCL e Capgemini.

Non basta: l’ispettore generale Anthony D’Esposito ha esteso l’offensiva aprendo un’inchiesta con mandati di comparizione contro nove università d’élite, tra cui Harvard, Yale, MIT e Stanford, accusate di aver abusato dei visti di scambio J-1 per progetti di ricerca finanziati dallo Stato.

La logica economica: contrastare il dumping sul lavoro qualificato

Per comprendere la mossa di Vance bisogna guardare ai meccanismi reali del mercato del lavoro, lontano dalla retorica aziendale. Il programma per i visti H-1B era nato per attrarre talenti straordinari e introvabili sul territorio americano. Con il tempo si è trasformato in un canale ordinario per ridurre la spesa del personale.

Il vicepresidente ha puntato il dito contro numeri difficili da ignorare: lo scorso anno Microsoft ha licenziato circa 6.000 dipendenti americani, mentre otteneva oltre 6.300 visti H-1B e quasi 3.000 carte verdi. Secondo Vance, per ogni posto di lavoro tagliato all’interno, la società ha inserito «un lavoratore e mezzo straniero vincolato».

Dal punto di vista della domanda interna, la dinamica è distorsiva:

Compressione dei salari reali: l’ingresso massiccio di personale vincolato riduce il potere contrattuale dei lavoratori locali, deprimendo le retribuzioni del settore.

l’ingresso massiccio di personale vincolato riduce il potere contrattuale dei lavoratori locali, deprimendo le retribuzioni del settore. Sottrazione di domanda aggregata: licenziare personale interno ben retribuito per sostituirlo con contratti vincolati riduce il potere d’acquisto distribuito nell’economia reale.

licenziare personale interno ben retribuito per sostituirlo con contratti vincolati riduce il potere d’acquisto distribuito nell’economia reale. Rendite aziendali: i risparmi di costo non si traducono in investimenti produttivi diffusi, ma gonfiano margini e dividendi degli azionisti.

Soggetto coinvolto Azione contestata / Numeri chiave Provvedimento immediato Microsoft 6.000 licenziamenti a fronte di 6.300 visti H-1B e 3.000 green card Sospensione totale dal programma PERM per nuove pratiche e pratiche pendenti Outsourcing IT (Tata, Infosys, Cognizant, ecc.) Oltre 3 milioni di richieste di personale estero presentate dal 2009 Blocco delle certificazioni per indagini federali attive 9 Università di vertice (Harvard, MIT, Stanford, Brown) Uso anomalo dei visti studio J-1 per coprire mansioni ordinarie Mandati di comparizione e indagine per presunta frode

I problemi immediati che travolgono Microsoft

La decisione di Washington mette Microsoft di fronte a una crisi organizzativa e operativa senza precedenti recenti. L’azienda di Redmond è infatti storicamente il primo utilizzatore al mondo delle certificazioni PERM.

Il primo problema è la fuga di cervelli e il blocco delle carriere. Migliaia di programmatori e ingegneri assunti con visto H-1B vedono svanire la prospettiva della residenza stabile. L’incertezza legale potrebbe spingere molti talenti a trasferirsi in Canada o in Europa, paralizzando team dedicati allo sviluppo del cloud e dell’intelligenza artificiale ed esportando know how rilevante.

Il secondo nodo è il forte aumento dei costi di reclutamento. Se Microsoft non può più regolarizzare personale estero, dovrà tornare ad assumere ingegneri sul mercato aperto statunitense, dove la scarsità di figure senior impone salari più alti, benefit più ricchi e minore flessibilità d’uscita. Bisogna anche dire che i cittadini americani ne riceveranno notevoli benefici e avremo la rinascita di una classe media qualificata.

C’è infine un rischio penale e reputazionale. Il procuratore generale Todd Blanche ha confermato che le indagini potrebbero sfociare in incriminazioni penali se emergeranno dichiarazioni mendaci sulle effettive ricerche di lavoratori americani. Una doccia fredda arrivata, con una punta di amara ironia, poche ore prima che il presidente Donald Trump conferisse a Satya Nadella la prestigiosa Medaglia Nazionale per la Tecnologia.

La difesa di Redmond e il braccio di ferro con il governo

La reazione di Microsoft non si è fatta attendere. Il gruppo ha pubblicato una dettagliata smentita, precisando che la grande maggioranza della propria forza lavoro negli Stati Uniti è composta da cittadini americani e che l’80% delle richieste H-1B serviva a rinnovare contratti già in essere, non ad assumere nuove persone dall’estero.

L’azienda rivendica inoltre di pagare stipendi tra i più alti del settore, perfettamente equiparati a quelli dei colleghi americani. Ma a Washington il clima politico è mutato. L’amministrazione intende usare questa sospensione come leva per forzare il Congresso ad approvare una riforma strutturale del lavoro specializzato, mettendo fine a una stagione in cui la globalizzazione del software ha corso a spese della classe media tecnica americana.