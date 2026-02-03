Vaca Muerta: Equinor vende le sue quote per concentrarsi sul Mare del Nord

Equinor venderà tutte le sue attività nel bacino argentino di Vaca Muerta a Vista Energy con un accordo in contanti e azioni del valore di 1,1 miliardi di dollari, ha annunciato lunedì il colosso energetico norvegese, che continua a migliorare il proprio portafoglio internazionale.

L’accordo include la partecipazione non operativa del 30% di Equinor nell’asset Bandurria Sur e la sua partecipazione non operativa del 50% nell’asset Bajo del Toro nel principale bacino di scisto argentino, che ha visto un aumento della produzione di petrolio e gas nell’ultimo anno.

Equinor mantiene la sua superficie offshore in Argentina, poiché questi asset non fanno parte della transazione con Vista Energy.

Il corrispettivo totale per gli asset di Vaca Muerta è di circa 1,1 miliardi di dollari. Alla chiusura, Equinor riceverà un pagamento anticipato in contanti di 550 milioni di dollari e azioni di Vista. Il corrispettivo include anche pagamenti contingenti legati alla produzione e ai prezzi del petrolio per un periodo di cinque anni. La transazione avrà efficacia a partire dal 1° luglio 2025.

Equinor è entrata in Argentina nel 2017 con asset offshore e onshore. La posizione a Vaca Muerta è stata acquisita attraverso un accordo di esplorazione congiunta con YPF sull’asset Bajo del Toro. Il portafoglio onshore è stato ampliato nel 2020 con l’acquisizione di Bandurria Sur.

La quota di Equinor nella produzione di Bandurria Sur è stata in media di 24.400 barili equivalenti di petrolio al giorno (boepd) nel terzo trimestre 2025, mentre Bajo del Toro, che è ancora in una fase iniziale di sviluppo, ha contribuito con 2.100 boepd netti, ha affermato Equinor.

La produzione di petrolio e gas nella Vaca Muerta in Argentina è in forte espansione, grazie alla tecnologia del fracking e alle politiche favorevoli alle imprese del presidente argentino Javier Milei.

Tuttavia, Equinor ha deciso che i suoi asset nel bacino non sono attività core.

“Stiamo realizzando valore da due asset di alta qualità che abbiamo sviluppato attivamente mentre continuiamo a migliorare il nostro portafoglio internazionale”, ha affermato Philippe Mathieu, vicepresidente esecutivo di Exploration & Production International.

Equinor prevede che il suo portafoglio internazionale aumenterà la produzione e il flusso di cassa fino al 2030, trainato dalle posizioni strategiche in Brasile, Stati Uniti e Regno Unito. Evidentemente la società norvegese vuole capitalizzare sulle attività più diserse e quindi conecntrare tutto nelle aree in cui i suoi investimento sono più rilevanti, Una politica di concentrazione notevole.