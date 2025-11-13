Argentina: boom del petrolio da scisto (record!), ma il gas crolla. Il miracolo di Vaca Muerta salverà l’economia?

Con uno sviluppo sorprendente, la produzione di petrolio non convenzionale dell’Argentina ha raggiunto un nuovo massimo storico nel settembre 2025. Ciò è avvenuto nonostante la produzione mensile complessiva sia leggermente diminuita rispetto al periodo precedente e la produzione di gas di scisto sia crollata al minimo storico degli ultimi mesi. È il prolifico scisto di Vaca Muerta che sta guidando la rapida crescita della produzione di petrolio e gas naturale dell’Argentina. La formazione di 8,6 milioni di acri si sta rivelando una manna per Buenos Aires e potrebbe benissimo essere la tanto attesa soluzione miracolosa necessaria per risollevare l’economia argentina.

I dati del Ministero dell’Economia argentino mostrano una produzione media giornaliera di 833.874 barili di petrolio greggio per settembre 2025. Si tratta di un aumento del 2% rispetto ad agosto 2025 e di un notevole 14% in più rispetto allo stesso mese dell’anno precedente. Si tratta di un nuovo record di produzione media giornaliera per l’Argentina, anche se la produzione totale di settembre 2025, pari a 25 milioni di barili, è stata inferiore dell’1% rispetto ai 25,3 milioni di barili estratti il mese precedente.

Il forte aumento della produzione di petrolio da scisti è responsabile dell’impressionante incremento della produzione petrolifera argentina, mentre la produzione di petrolio convenzionale è rimasta ancora una volta stabile. Nel mese di settembre 2025, la produzione di petrolio non convenzionale dell’Argentina è aumentata di un incredibile 30% su base annua, raggiungendo una media di 550.881 barili al giorno, un nuovo record assoluto. Di conseguenza, il petrolio da scisti rappresenta il 66% della produzione totale di petrolio dell’Argentina, il livello più alto mai registrato.

Questi dati confermano il posizionamento dell’Argentina come quarto produttore di petrolio del Sud America , dietro Brasile, Venezuela e Guyana. Infatti, alla fine del 2024, l’Argentina ha superato la Colombia diventando il terzo produttore di petrolio del continente, ma è stata superata dalla Guyana dopo l’avvio del progetto Yellowtail di Exxon nell’agosto 2025, che ha portato la produzione dell’ex colonia britannica a 1,2 milioni di barili al giorno.

Una nota deludente è il crollo della produzione di gas naturale dell’Argentina nel settembre 2025. I dati del Ministero dell’Economia mostrano che il Paese ha estratto 4,9 miliardi di piedi cubi di gas naturale nel mese, il 6% in meno rispetto al mese precedente e il 12% in meno rispetto all’anno precedente. Ciò è dovuto principalmente al forte calo della produzione di gas di scisto, che nel mese di settembre 2025 è stata pari a 3,1 miliardi di piedi cubi al giorno, con una diminuzione del 7,5% rispetto al mese precedente e del 15,6% rispetto allo stesso periodo dell’anno precedente.

Il forte calo della produzione di gas di scisto è stato causato dalla chiusura dei pozzi per la manutenzione ordinaria. Anche la mancanza di infrastrutture , in particolare di gasdotti e impianti di stoccaggio, sta pesando sulla produzione di idrocarburi a Vaca Muerta, con il timore che la crescita della produzione possa subire una battuta d’arresto a causa di tali strozzature. Se la carenza di infrastrutture verrà superata, la produzione di idrocarburi a Vaca Muerta crescerà rapidamente, soprattutto se si considera l’enorme potenziale di idrocarburi del giacimento di scisto.

L’U.S. Energy Information Administration (EIA) stima che Vaca Muerta contenga 16 miliardi di barili di petrolio di scisto recuperabile e 308,000 miliardi di piedi cubi di gas naturale recuperabile. Questi numeri rendono la formazione geologica uno dei più grandi giacimenti di scisto a livello globale, contenente la quarta riserva di petrolio di scisto e la seconda riserva di gas di scisto più grande al mondo. Vale la pena considerare che quasi tutte le risorse di petrolio e gas di scisto delle formazioni geologiche di 8,6 milioni di acri sono ancora inutilizzate, con solo circa un decimo della Vaca Muerta attualmente in fase di sviluppo. Questi dati sottolineano l’enorme potenziale che esiste al di fuori dell’area in fase di sviluppo.

Secondo l’agenzia di consulenza globale McKinsey and Company, Vaca Muerta possiede caratteristiche che la rendono pari o, in alcuni casi, superiore ai giacimenti di scisto statunitensi. Lo spessore della formazione è superiore a quello di Eagle Ford e Bakken, mentre la qualità è equivalente a quella del Bacino Permiano, che produce 6,6 milioni di barili al giorno, rendendolo la più grande regione produttrice di petrolio degli Stati Uniti.

Lo shale di Vaca Muerta ha un contenuto organico più elevato rispetto a Eagle Ford, la cui pressione del giacimento è paragonabile a quella del Bacino Permiano. Queste caratteristiche rendono lo sfruttamento di Vaca Muerta un’attività redditizia.

I pozzi perforati nel giacimento di shale godono di alti tassi di produttività, che in molti casi sono superiori a quelli dei pozzi nelle formazioni di shale statunitensi. Di conseguenza, i perforatori di Vaca Muerta godono di un prezzo di pareggio basso. Si stima che la formazione geologica raggiunga il punto di pareggio tra i 36 e i 45 dollari al barile. Ciò rende la Vaca Muerta redditizia da perforare nell’attuale contesto di prezzi bassi, con il Brent benchmark internazionale che viene scambiato a circa 63 dollari al barile. Si tratta di un prezzo significativamente inferiore rispetto ai giacimenti petroliferi convenzionali dell’Argentina , dove la produzione raggiunge il punto di pareggio tra i 55 e i 75 dollari al barile.

All’inizio di quest’anno, l’amministratore delegato della compagnia petrolifera nazionale argentina YPF, Horacio Marin, ha affermato che la trivellazione è redditizia a 40 dollari al barile di petrolio. Ha inoltre affermato che a 45 dollari al barile, YPF può sviluppare in modo redditizio l’intera Vaca Muerta. Gli analisti ritengono che i prezzi di pareggio potrebbero essere inferiori, con McKinsey che stima il prezzo tecnico di pareggio a 36 dollari al barile. Questi prezzi di pareggio sono particolarmente competitivi rispetto allo shale statunitense, dove il prezzo medio di pareggio è stimato intorno ai 70 dollari al barile. Infatti, i costi di pareggio del petrolio shale statunitense potrebbero salire a 95 dollari al barile entro la metà degli anni ’30, con l’esaurirsi delle scorte e l’aumento delle spese.

I prezzi di pareggio a Vaca Muerta diminuiranno con lo sviluppo della formazione e la messa in funzione delle infrastrutture necessarie. Le caratteristiche del petrolio da scisto prodotto dalla formazione ne aumentano ulteriormente la redditività. Il petrolio greggio estratto dalla formazione è particolarmente leggero, con una gravità API compresa tra 39 e 42 gradi . Questo petrolio è particolarmente dolce, con un contenuto di zolfo inferiore allo 0,5% e fino allo 0,1%. Queste caratteristiche lo rendono particolarmente interessante per la raffinazione in combustibili di alta qualità a basse emissioni e a basso costo, aspetto particolarmente importante in un mondo in cui vengono regolarmente introdotti standard di emissione sempre più severi.

È impressionante notare che il greggio estratto a Vaca Muerta ha un’impronta di carbonio bassa rispetto ad altri tipi di petrolio. Secondo McKinsey, per ogni barile estratto dalla formazione di scisto vengono prodotti 15,8 chilogrammi di anidride carbonica. Si tratta di una quantità significativamente inferiore rispetto ad altre operazioni di produzione di petrolio a livello globale, in particolare quelle in cui viene estratto petrolio greggio pesante. È ben al di sotto della media globale di 23 chilogrammi di anidride carbonica emessi per barile di petrolio greggio estratto. Ciò aumenta l’attrattiva di Vaca Muerta per le società energetiche straniere che cercano di esporsi a uno dei giacimenti di petrolio e gas di scisto in più rapida crescita al mondo.

Per questi motivi, gli investimenti energetici stranieri in Argentina continuano a crescere a un ritmo sostenuto. Ciò è stato favorito dalle radicali riforme economiche del presidente Milei, che hanno ridotto varie barriere agli investimenti, come i rigidi controlli sui capitali, e hanno ridotto significativamente l’inflazione. È facile prevedere un aumento degli investimenti a Vaca Muerta da qui al 2030, con una produzione petrolifera argentina che dovrebbe superare il milione di barili al giorno entro la fine del decennio.

Domande e risposte

