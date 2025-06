Stretta dell’amministrazione Trump ai viaggi degli stranieri negli USA, che non arriva completamente inattesa, anzi era stata parzialmente preannunciata. Nella tarda serata di mercoledì il Presidente Trump ha firmato un proclama che vieta l’ingresso negli Stati Uniti ai cittadini di 12 paesi e introduce restrizioni di viaggio per altri sette, reintroducendo una controversa politica sull’immigrazione che ha caratterizzato i primi giorni del suo primo mandato.

Il divieto impedirà completamente l’ingresso negli Stati Uniti ai cittadini dei seguenti paesi: Afghanistan, Myanmar (ex Birmania), Ciad, Repubblica del Congo, Guinea Equatoriale, Eritrea, Haiti, Iran, Libia, Somalia, Sudan e Yemen. Ai cittadini di un ulteriore elenco di paesi sarà vietato immigrare in modo permanente negli Stati Uniti, nonché richiedere visti turistici o per studenti; tali paesi sono il Burundi, Cuba, Laos, Sierra Leone, Togo, Turkmenistan e Venezuela. I cittadini di questi sette paesi potranno comunque richiedere altri visti temporanei, come l’H-1B o altri visti di lavoro temporanei.

Trump ha accennato a questa decisione in un suo video pubblicato su Truth:

Il divieto si applica solo alle persone che si trovano attualmente al di fuori degli Stati Uniti, anche se chiunque si trovi attualmente negli Stati Uniti e lasci il Paese potrebbe rimanere bloccato all’estero per questa norma.

Sono esclusi anche i cittadini di questi paesi titolari di carta verde, nonché chiunque si rechi negli Stati Uniti per partecipare a importanti eventi sportivi, tra cui i Mondiali di calcio del 2026 e le Olimpiadi del 2028.

Sono esenti anche gli afghani che ricevono visti speciali per immigrati, un visto speciale riservato agli afghani che hanno lavorato a fianco dell’esercito statunitense durante i suoi vent’anni di presenza in Afghanistan.

Ecco la mappa completa dei paesi a cui viene applicato il bando , che mostr quanto questa decisione sia ampia:

L’amministrazione ha giustificato le restrizioni in diversi modi. Secondo quanto affermato, diversi paesi avevano tassi inaccettabilmente elevati di soggiorno oltre la scadenza dei visti temporanei, rendendo necessario un divieto. Altri, ha affermato, non erano affidabili per il rilascio di passaporti validi per verificare l’identità delle persone. Haiti, l’unico paese dell’emisfero occidentale a subire un divieto totale, è stato incluso perché “centinaia di migliaia di immigrati haitiani illegali hanno invaso gli Stati Uniti durante l’amministrazione Biden”, ha affermato la Casa Bianca.

Detto questo, la decisione odierna non è affatto una sorpresa: Trump ha ripetutamente promesso durante la campagna elettorale che, se rieletto, avrebbe reintrodotto una versione ampliata del suo primo divieto di viaggio, anche se l’emanazione del divieto ha richiesto mesi in più del previsto. In previsione di ciò, numerose università e aziende hanno consigliato ai propri studenti e dipendenti di rimanere nel Paese dopo l’insediamento di Trump per evitare di rimanere intrappolati.

I cittadini di molti dei paesi inclusi nell’elenco definitivo sono in allerta da mesi, dopo che le prime liste erano circolate su diversi media. È quindi improbabile che il nuovo divieto provochi scene di caos negli aeroporti di tutto il paese, come è successo quando Trump ha firmato il primo divieto di viaggio con una mossa a sorpresa una settimana dopo il suo insediamento.

Dopo diversi anni di contenzioso, nel 2018 la Corte Suprema ha confermato la legalità del divieto di viaggio di Trump, a condizione che l’amministrazione fosse in grado di articolare una motivazione per l’inclusione dei paesi. Ciò renderà più difficile per i sostenitori dell’immigrazione contestare questo nuovo divieto. Tuttavia, non è chiaro come l’amministrazione abbia incluso alcuni paesi mentre altri che soddisfano criteri simili sono stati esclusi dall’elenco.