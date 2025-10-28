USA: sindacati dei lavoratori si alleano con i Repubblicani contro i Democratici per finire lo Shutdown

Negli USA i lavoratori si alleano ai politici conservatori per fermare lo shutdown dello stato federale e sbloccare il bilancio. Il più grande sindacato nazionale dei lavoratori federali ha invitato il Congresso ad approvare una legge di finanziamento a breve termine “pulita” per porre immediatamente fine alla chiusura del governo, giunta ormai alla quarta settimana.

In rappresentanza di oltre 800.000 lavoratori federali e governativi di Washington, l’American Federation of Government Employees ha sostenuto che la chiusura è stata una “crisi evitabile” che danneggia le famiglie e i lavoratori americani in tutta la nazione.

“Entrambi i partiti politici hanno espresso il loro punto di vista, ma non si intravede ancora una chiara via d’uscita”, ha affermato il presidente dell’AFGE Everett Kelly. “È ora di approvare una risoluzione pulita e porre fine a questa chiusura oggi stesso. Niente mezze misure e niente giochi di potere”.

In particolare, i repubblicani hanno ripetutamente insistito proprio su questo punto: una risoluzione “pulita”, neutrale, che mantenga aperto il governo. Il presidente della Camera Mike Johnson (R-LA) ha esortato i democratici del Senato a sostenerla senza successo, mentre molti altri repubblicani della Camera sostengono la risoluzione pulita che la Camera ha già approvato e che manterrebbe i finanziamenti ai livelli attuali. Una sorta di pausa nella guerra di bilancio che però pagherebbe gli stipendi e permetterebbe di discutere un accordo di lungo periodo.

I democratici del Senato hanno ripetutamente bocciato queste risoluzioni “pulite”.

“Quando le persone che servono questo Paese sono in fila per i banchi alimentari dopo aver perso una seconda busta paga a causa di questa chiusura, non cercano argomentazioni di parte”, ha detto Kelly lunedì. ” Stanno cercando i salari che hanno guadagnato. Il fatto che vengano privati di questo è una vergogna nazionale.”

Mentre ai lavoratori federali è garantito il pagamento degli stipendi arretrati una volta che il governo riaprirà, la settimana scorsa il Senato ha respinto un tentativo guidato dal Partito Repubblicano di pagare i membri in servizio attivo dell’esercito e alcuni lavoratori federali durante la chiusura, con i democratici che hanno insistito sul fatto che avrebbero sostenuto una proposta per pagare tutti i lavoratori federali e impedire all’amministrazione Trump di licenziare chiunque durante la chiusura.

“È ora che i nostri leader inizino a concentrarsi su come risolvere i problemi del popolo americano, piuttosto che su chi sarà incolpato per una chiusura che gli americani non gradiscono”, ha affermato Kelly.

Ormai ci stamo avviando a uno shutdown, chiusura dello stato federale, record, che sta danneggiando la base elettorale degli stessi democratici, ma questi sembrano poco interessati al problema.

Domande e Risposte per i Lettori

1. Cosa si intende esattamente per “risoluzione pulita” (clean resolution) in questo contesto?

Una “risoluzione pulita”, o più tecnicamente una “Continuing Resolution” (CR) pulita, è un provvedimento legislativo temporaneo che il Congresso USA approva per evitare uno shutdown. La parola “pulita” significa che la legge si limita a estendere il finanziamento del governo ai livelli già esistenti per un breve periodo (es. 30 o 60 giorni), senza includere altre misure legislative controverse, tagli drastici o nuove grandi spese. È una soluzione “ponte” usata quando i partiti non riescono a mettersi d’accordo sulla legge di bilancio annuale completa.

2. Perché i Democratici hanno bloccato una risoluzione “pulita” se anche il sindacato la chiedeva?

Il termine “pulito” è spesso oggetto di contesa politica. In quel contesto storico (shutdown 2018-2019), i Repubblicani definivano “pulita” una risoluzione che mantenesse i fondi attuali, ma che non includeva le richieste democratiche (o includeva richieste repubblicane, come il muro). I Democratici la bloccavano perché ritenevano che una “vera” risoluzione pulita dovesse includere le loro priorità o, più semplicemente, la usavano come leva negoziale per ottenere concessioni su altri fronti. Il sindacato la chiedeva per sbloccare gli stipendi, ma i partiti la usavano per la loro battaglia politica.

3. I lavoratori federali vengono pagati durante lo shutdown? Perdono definitivamente lo stipendio?

Durante uno shutdown, i lavoratori federali si dividono in due categorie: “essenziali” (che devono continuare a lavorare, come i controllori di volo o la sicurezza) e “non essenziali” (messi in congedo non pagato, furlough). Inizialmente, nessuno dei due gruppi riceve lo stipendio. Tuttavia, dopo la fine dello shutdown, il Congresso approva quasi sempre una legge che garantisce il pagamento retroattivo (il back pay) a tutti i dipendenti, sia quelli che hanno lavorato sia quelli rimasti a casa. Il danno quindi non è la perdita definitiva del salario, ma la grave crisi di liquidità nel breve termine.