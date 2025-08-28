USA, Robert F. Kennedy Jr. Revoca l’Autorizzazione d’Emergenza ai Vaccini Covid-19

Il Dipartimento della Salute e dei Servizi Umani, sotto la guida del Segretario alla Salute Robert F. Kennedy Jr., ha revocato l’autorizzazione all’uso di emergenza dei vaccini COVID-19.

“Le autorizzazioni all’uso di emergenza dei vaccini Covid, un tempo utilizzate per giustificare ampi obblighi sul pubblico in generale durante l’amministrazione Biden, sono ora revocate”, ha scritto Kennedy su X mercoledì.

La notizia arriva mentre la FDA, che fa parte dell’HHS, ha annunciato l’approvazione del vaccino Pfizer-BioNTech COVID-19 per gli anziani e i bambini a partire dai 5 anni di età che presentano almeno una condizione che li espone a un rischio più elevato di esiti gravi da COVID-19, ha dichiarato Pfizer in un comunicato mercoledì.

Le autorità di regolamentazione hanno rilasciato approvazioni simili per i vaccini COVID-19 di Novavax e Moderna.

I promised 4 things: 1. to end covid vaccine mandates. 2. to keep vaccines available to people who want them, especially the vulnerable. 3. to demand placebo-controlled trials from companies. 4. to end the emergency. In a series of FDA actions today we accomplished… — Secretary Kennedy (@SecKennedy) August 27, 2025

La revoca dell’approvazione di emergenza da parte dell’HHS significa che l’autorizzazione della FDA non è più valida per circa 240 milioni di americani, tuttavia “Questi vaccini sono disponibili per tutti i pazienti che li scelgono dopo aver consultato i propri medici”, ha affermato Kennedy. Quindi ora la palla passa ai medici (e ai loro informatori farmaceutici).

Secondo la legge federale, la FDA approva i prodotti che ritiene “sicuri, puri e potenti”. Le autorizzazioni di emergenza, al contrario, possono essere concesse solo in determinate circostanze, come durante un’emergenza sanitaria pubblica, e riguardano prodotti che i funzionari ritengono “possano essere efficaci” nel trattamento o nella prevenzione di malattie o condizioni potenzialmente letali.

Approvazioni aggiornate

Il dottor Marty Makary, commissario della FDA, e il dottor Vinay Prasad, all’epoca massimo responsabile dei vaccini, hanno segnalato il cambiamento a maggio, quando hanno affermato che la FDA avrebbe smesso di approvare i vaccini COVID-19 per molti americani in assenza di dati clinici.

“La FDA può approvare i prodotti solo se conclude, sulla base di prove scientifiche, che il rapporto tra benefici e rischi è favorevole. E abbiamo semplicemente bisogno di più dati per avere questa certezza per i soggetti più giovani a basso rischio di malattia grave“, ha affermato Prasad all’epoca.

Negli Stati Uniti, negli ultimi anni le autorità di regolamentazione hanno autorizzato ogni anno vaccini COVID-19 aggiornati nel tentativo di contrastare il calo di efficacia e di adattarsi meglio alle varianti circolanti. Il modello si basa sull’approccio storico ai vaccini antinfluenzali.

Le autorità di regolamentazione nel 2024 hanno approvato i vaccini aggiornati di Moderna, Pfizer e Novavax senza dati sull’uomo, citando test sugli animali e dati provenienti da studi clinici sulle versioni precedenti.

La maggior parte degli americani non ha ricevuto uno di questi vaccini contro il COVID-19. Secondo le ultime statistiche disponibili dal CDC , solo il 13% dei bambini e il 23% degli adulti aveva ricevuto uno di questi vaccini al 26 aprile.

Makary e Prasad hanno anche affermato che continueranno ad approvare versioni aggiornate dei vaccini contro il COVID-19 per tutte le persone di età pari o superiore a 65 anni, nonché per i giovani con uno o più fattori di rischio che aumentano la probabilità di esiti gravi del COVID-19. Queste approvazioni si baserebbero esclusivamente su dati di immunobridging, ovvero test che dimostrano che i vaccini innescano una risposta anticorpale contro la malattia.

In quel periodo, la FDA ha approvato il vaccino Novavax, precedentemente autorizzato per l’uso di emergenza, per le persone di età pari o superiore a 65 anni e per gli individui di età compresa tra 12 e 64 anni con almeno un fattore di rischio. Più recentemente, l’agenzia ha approvato un nuovo vaccino Moderna per le stesse popolazioni e il vaccino Moderna esistente per gli anziani e per gli individui di età compresa tra 6 mesi e 64 anni che presentano almeno un fattore di rischio.

La nuova approvazione del vaccino Pfizer è destinata agli anziani e alle persone di età compresa tra i 5 e i 64 anni che presentano uno o più fattori di rischio, ha affermato Pfizer.

Recentemente, il CDC ha deciso smettere di raccomandare la vaccinazione contro il COVID-19 per i bambini sani e le donne in gravidanza, mantenendo invece le raccomandazioni di somministrare il vaccino a tutte le altre persone.

L’American Academy of Pediatrics ha recentemente raccomandato che tutti i bambini di età compresa tra i 6 e i 23 mesi ricevano il vaccino contro il COVID-19, mentre l’American College of Obstetricians and Gynecologists ha consigliato a tutte le donne in gravidanza di vaccinarsi. Quindi ora la questione ora passa al rapporto medico paziente e al potere delle case farmaceutiche sui medici.

Le autorità di regolamentazione hanno citato l’emergenza sanitaria pubblica relativa al COVID-19 nelle loro più recenti autorizzazioni di emergenza per i vaccini contro il COVID-19 nel 2024. L’allora segretario alla Salute Xavier Becerra, il 1° gennaio, ha prorogato l’emergenza sanitaria COVID-19 fino al 31 dicembre 2029.

Mercoledì Kennedy ha dichiarato di aver promesso di porre fine all’obbligo del vaccino contro il COVID-19, di mantenere i vaccini a disposizione di chi li desidera, di richiedere la sperimentazione controllata con placebo e di “porre fine all’emergenza”. Le azioni della FDA “hanno raggiunto tutti e quattro gli obiettivi”, ha affermato.